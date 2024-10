PlayStation rozehraje koncert v Praze. V O2 areně zazní hudba z hitů jako God of War a The Last of Us

Uložit 0

Jejich soundtracky patří k tomu nejlepšímu, co můžete ve videohrách slyšet. Do kapsy často strčí i hudbu z filmů. A už příští rok skladby z herních hitů pro PlayStation rozezní pražskou O2 arenu. Zavítá do ní světové turné PlayStation: The Concert, které slibuje audiovizuální show postavenou na top titulech pro konzoli od Sony.

Odebírejte newsletter Good Game Zajímá vás herní průmysl v Česku i ve světě? Přihlaste se k odběru. Newsletter Good Game | Poslední vydání Odebírat

The Last of Us. Horizon. Ghost of Tsushima. God of War. Jedna úspěšná videoherní značka vedle druhé. A také díla, která miliony fanoušků uchvátila především svou hratelností a příběhy, ale i svými soundtracky. Právě ty – a také songy z dalších her, jak slibuje samo Sony – zakrátko potěší české hráče a fanoušky.

Světové turné PlayStation: The Concert se v pražské O2 areně představí v úterý 20. května. Předprodej vstupenek začíná už tuto středu v 16 hodin přímo na webu PlayStationu, v pátek se lístky dostanou do sítí Ticketmaster a Ticketportal. Cena začíná na 1 290 korunách.

„Akce je výjimečná tím, že se jedná o oficiální sérii koncertů od společnosti Sony, bez přeprodávání licencí a podobně. Už to znamená, že o to pompéznější bude. Ostatní eventy se většinou zaměřují na jednu konkrétní hru nebo značku, ale zde jich je prezentováno hned několik,“ říká pro CzechCrunch Ondřej Pojzl z agentury Echo Promotion, která pro domácího pořadatele Live Nation zajišťuje komunikaci.

Fanoušky navíc nečeká pouze živá oslava hudby z těch nejlepších videoher pro PS. Podobně jako ony totiž PlayStation: The Concert slibuje i zapojení vizuálních efektů. Hlavním lákadlem nicméně budou díla skladatelů, kteří se prosadili nejen ve videoherním průmyslu.

Bear McCreary je podepsaný pod soundtrackem mytické řežby God of War, ale i pod moderní Godzillou či Prsteny moci, které mimochodem zní fakt parádně. Gustavo Santaolalla se kromě herního originálu podílel na soundtracku i pro seriálovou adaptaci The Last of Us nebo film Zkrocená hora. Ilan Eshkeri v samurajském hitu Ghost of Tsushima zase fantasticky podkreslil podmanivě stylizovanou grafiku hry.

Koncerty herní hudby nejsou v Česku kdovíjak výjimečné, PlayStation: The Concert je nicméně masivním počinem, na kterém se podílí i samotné Sony. Praha se za půl roku stane jedním z více než 200 měst, kam akce oslavující nejúspěšnější tituly pro PlayStation a jejich soundtracky zavítá. Turné odstartuje v dubnu v Dublinu a protáhne se napříč kontinenty až do roku 2026.

Od Sony bude navíc tenhle audiovizuální zážitek pomyslným a jen lehce opožděným dárkem ke kulatinám jeho konzole. PlayStation totiž letos v listopadu oslaví 30 let existence. A koncert bude mnohým příznivcům znít jako zábavnější – a dostupnější – dar než nedávno představená vylepšená verze PS5.