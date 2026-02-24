Po bok ČEZu a velkých bank se postaví experti na kůže z Vysočiny. Jejich akcie vyrostly čtyřnásobně
Společnost Karo Leather je na pražské burze od roku 2019, nyní přestupuje na hlavní trh Prime Market. Její akcie stála po IPO 40 korun, teď je za 170.
Česká národní banka schválila prospekt společnosti Karo Leather pro přestup z trhu Start na hlavní parket pražské burzy Prime Market. Obchodování s akciemi kožedělné firmy z Jihlavska by mělo začít 2. března a Karo se stane dvanáctou společností obchodovanou na hlavním trhu pražské burzy. Podobnou trajektorií, tedy ze Startu na Prime Market, v minulosti zamířili i výrobce dronů Primoco a slovenský strojírenský podnik Gevorkyan.
Přestup přichází po více než pětileté burzovní historii, která z Karo Leather udělala jednu z nejvýnosnějších akcií pražské burzy. Při IPO v listopadu 2019 vstupovaly akcie na trh za 40 korun. Dnes se pohybují kolem 170 korun a tržní hodnota firmy dosahuje přibližně 1,2 miliardy korun. Složený roční výnos od IPO přesahuje 26 procent. Za stejné období vzrostla provozní ziskovost měřená EBITDA, tedy profitem před daněmi a odpisy, z 18 na 97,5 milionu korun. Společnost založená a vedená Pavlem Klvaňou zpracovává kůže z jatek například pro automobilový nebo nábytkářský průmysl.
Akcie na hlavním trhu, kterému dominují cenné papíry bank a polostátního ČEZ, má podle vedení společnosti přilákat zahraniční investory a zvýšit likviditu titulu. Právě ta nebyla na trhu Start, který je určený pro menší společnosti, nijak výrazná, některé dny se nezobchodovaly žádné akcie, jiné jen v řádech nízkých stovek tisíc korun. Karo po přestupu také plánuje spustit program zpětného odkupu akcií. Výsledky za čtvrtý kvartál roku 2025 firma představí v průběhu března.