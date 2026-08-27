Po PPF do luxusních hotelů šlape i J&T, koupili Marriott v centru Prahy s více než 400 pokoji
Fond Prime Hotel Assets Fund spravovaný J&T Investiční společností se na transakci spojil s hotelovými experty Dosfield Group.
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Další známý pražský hotel míří do rukou zdejších miliardářů. Fond Prime Hotel Assets Fund spravovaný J&T Investiční společností totiž dokončil akvizici multifunkčního komplexu Prague Marriott Hotel & Millennium Plaza v centru Prahy. Kapitálově se na investici podílela J&T Banka, strategickým partnerem transakce je hotelová investiční skupina Dosfield Group. Klíčovou částí komplexu je hotel se 416 pokoji a konferenčními, banketovými a volnočasovými prostory, které patří k největším svého druhu v Praze 1. Součástí nemovitosti je také více než 10 tisíc metrů čtverečních kancelářských a maloobchodních ploch a rozsáhlé podzemní parkování. Cenu transakce strany ale nezveřejnily.
„Na realitním trhu ve střední Evropě jsme aktivní už řadu let a prostřednictvím korporátního financování dlouhodobě podporujeme řadu firemních klientů. Dosud jsme ale neměli fond zaměřený na tento typ kapitálových investic,“ říká Jan Kotek, člen představenstva J&T Banky. Hotel bude nadále provozovat společnost Marriott International na základě dlouhodobé manažerské smlouvy.
Prime Hotel Assets Fund se má stát součástí širšího fondu zaměřeného na prémiové komerční nemovitosti ve střední Evropě. „Nyní skládáme specializovaný tým a připravujeme širší fond, jehož součástí bude i Prime Hotel Assets Fund. Tato transakce nám dává velmi kvalitní základ, na kterém můžeme dál stavět,“ dodává Tomáš Martinec, generální ředitel J&T Investiční společnosti.
V nedávné době změnily majitele rozsáhlý hotel Hilton na Florenci, který získala skupina PPF ve spolupráci s Michalem Strnadem z CSG. Rodina Renáty Kellnerové zároveň ovládla i hotel Diplomat vedle svého sídla v Dejvicích nebo zřejmě nejluxusnější pražský hotel Four Seasons. Někdejší Intercontinental zase na Fairmont s pomocí multimiliardové rekonstrukce předělali zakladatelé Avastu Eduard Kučera a Pavel Baudiš.