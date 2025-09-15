PPF rozšiřuje hotelové království. Za 1,8 miliardy kupuje Diplomat, který je hned vedle jejího sídla
Nejbohatší Češka Renáta Kellnerová rozšiřuje působení skupiny PPF v hotelnictví. K Hiltonu a Four Seasons přikupuje další.
PPF Renáty Kellnerové kupuje hotel Diplomat, který se nachází na pražské Evropské třídě doslova jen pár desítek metrů od hlavního sídla skupiny. Thajská firma Rabbit Holdings prodává všechny akcie české společnosti Diplomat Prague za 73 milionů eur (v přepočtu zhruba 1,8 miliardy korun). Původně měl hotel připadnout jinému kupci, ale ten nakonec z dealu vycouval. Jako první o transakci informovaly Hospodářské noviny a Seznam Zprávy.
Hotel s 400 pokoji postavený v roce 1990 sloužil především diplomatickým misím a obchodním delegacím. Dnes je součástí sítě Vienna House by Wyndham a disponuje konferenční kapacitou pro
1 260 hostů. Po rekonstrukci v roce 2019 splňuje současné standardy luxusního ubytování. Původně měl Diplomat koupit jiný kupec, který nabízel zhruba o 130 milionů korun méně, nakonec ale transakce nedopadla a do hry se vložila PPF.
Akvizice dalšího hotelu zapadá do strategie PPF rozšiřovat hotelové portfolio, do kterého již patří jiné známé pražské hotely Hilton nebo Four Seasons, v němž spolu s PPF drží podíl i majitel CSG Michal Strnad. Podpis smlouvy se podle Hospodářských novin očekává do 19. září, dokončení transakce v prvním čtvrtletí příštího roku. PPF tak posiluje pozici největšího hoteliéra v Česku.
„Nemovitosti jsou důležitým investičním pilířem PPF, který zajišťuje předvídatelné, dlouhodobé výnosy a globální geografickou diverzifikaci. Akvizice pražského hotelu Diplomat reflektuje tento strategický přístup a neustálé vyhledávání investičních příležitostí ze strany PPF,“ uvedl Robert Ševela, předseda představenstva a generální ředitel PPF Real Estate.
Pětiprocentní podíl ve společnosti získá na základě dříve uzavřené dohody s PPF Real Estate právník Tomáš Otruba, člen dozorčí rady PPF Group a partner Renáty Kellnerové.