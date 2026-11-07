Bydlení a reality –  – 1 min čtení

Po staletí tu stály domy, pak zmizely. Brněnskou proluku zaplní byty, obnoví se i stará hradební zeď

Archeologové tu objevili keramiku, skleněné nádoby i staré kachle. Teď se chystá stavba se 106 byty, obchody a průchodem mezi ulicemi.

Filip MagalhãesFilip Magalhães

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Foto: EA architekti

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Dnešní prázdné nároží v historickém jádru Brna bývalo po staletí hustě zastavěnou částí města, které se říkalo Provaznický vršek nebo také Lochenberg. Původní domy však postupně zmizely a na křižovatce ulic Pekařská a Anenská naproti Fakultní nemocnici u svaté Anny zůstala na dlouhá desetiletí nezastavěná proluka. Nyní se sem mají budovy vrátit. Společnosti Impera develop a Imos development zde připravují projekt Anenská brána, který nabídne 106 bytů i obchody.

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Než na pozemek nastoupí těžká technika, mají tu práci archeologové. V uplynulých týdnech objevili předměty, které kdysi používali místní obyvatelé – od keramických a skleněných nádob přes vázy až po kachle. Historii místa navíc připomene i původní cihlová hradební zeď, kterou developeři plánují obnovit a zachovat ve vnitrobloku, kudy povede veřejný průchod spojující obě ulice.

Za návrhem stojí brněnský ateliér EA architekti Evy a Zdeňka Eichlerových, kteří dříve proměnili například barokní sýpku ve Velkých Pavlovicích v hotel. Novostavbou nechtějí kopírovat historické domy v okolí, ale převzít jejich měřítko a uspořádání. Dům proto dostane zaoblené nároží spojující obě ulice a světlou fasádu s jemně zvlněným vertikálním reliéfem. „Naším cílem bylo vytvořit stavbu, která bude jednoznačně současná, ale zároveň bude přirozeně patřit do prostředí historického Brna,“ vysvětluje Eichler.

Kromě bytů o dispozicích od 1+kk až po 4+kk zde v přízemí vznikne sedm prostorů pro obchody a služby. Chybět nemá ani restaurace s venkovním posezením ve stínu nově vysazené zeleně, podzemní garáže pak nabídnou 97 parkovacích stání. Developeři míří na zájemce o bydlení v centru, kteří ocení blízkost katedrály na Petrově nebo hradu Špilberk. Projekt už získal pravomocné stavební povolení, práce mají začít na jaře 2027 a skončit do konce roku 2029.

Anenská brána přitom není jedinou chystanou novostavbou v Brně. Výrazně se mění především centrum a jeho jižní okraj, kde se připravuje řada dalších developerských záměrů. Co všechno se tu plánuje? Podrobnosti najdete v nejnovějším vydání našeho developerského průvodce.

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