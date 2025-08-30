Pod Prahou se skrývá podzemní dům hrůzy. Dan Brown láká na svou novou knihu, představí ji tu osobně
Autor slavných románů jako Andělé a démoni nebo Šifra mistra Leonarda vydává novou knihu, představí ji i osobně v Praze, kde se částečně odehrává.
Profesor Robert Langdon se nenudí ani chvilku. Fiktivní expert na náboženskou ikonologii a symbologii už v knihách amerického spisovatele Dana Browna hledal bájný Svatý grál, řešil zednáře, ilumináty i bioteroristickou hrozbu ohrožující celé lidstvo – a navštívil celou řadu zemí. Teď se podívá také do jednoho z nejkrásnějších měst světa. Řeč je samozřejmě o Praze, místu jako stvořeném pro Brownovy příběhy.
Knihu s názvem Tajemství všech tajemství si čtenáři budou moci začít vychutnávat již 9. září, kdy vyjde. Její děj se nejprve odehrává právě v hlavním městě Česka, postupně se přesune do Londýna a New Yorku. Knihkupectví lákají ke koupi tímto popiskem: „Langdon se vydává na přednášku Katherine Solomonové – přední badatelky v oblasti noetiky, s níž nedávno navázal romantický vztah. Katherine se chystá k vydání kontroverzní knihy, jež přináší alarmující odhalení o podstatě lidského vědomí, a má potenciál vyvrátit leccos, čemu lidstvo pevně věří po staletí. Poklidný průběh jejich pražského pobytu však náhle naruší brutální vražda. A zavládne naprostý chaos.“
Dan Brown, který je znám hlavně díky románům Šifra mistra Leonarda nebo Andělé a démoni, se rád strefuje třeba do katolické církve, protože se snaží vyvracet některé její teze a myšlenky. V novém díle – respektive v ukázce, která se objevila na serveru People.com – ovšem sází na trochu jiný styl. A pokud byste chtěli vidět Dana Browna osobně, navštíví Prahu již 18. září, kdy ve Velkém sále Lucerny představí svou novou knihu.