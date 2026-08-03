Podíl ve West Hamu možná Danieli Křetínskému vyfoukne někdo jiný. Český miliardář se ale nevzdává
Dohoda z června padla. Akcie má získat bývalá spolumajitelka Newcastlu. Daniel Křetínský zvažuje své další kroky, ve hře je předkupní právo.
Ještě v polovině června to vypadalo jasně. Daniel Křetínský se dohodl s Vanessou Goldovou na odkupu části jejího rodinného podílu a měl se stát největším akcionářem West Hamu United. Dohoda ale nakonec padla. Dcera zesnulého spoluvlastníka londýnského fotbalového klubu Davida Golda nyní oznámila, že svůj podíl prodá jinému zájemci – konsorciu vedenému bývalou spolumajitelkou Newcastlu United Amandou Staveley. Zda ale nakonec dojde na tento nový scénář, zatím není jisté.
„Dvanáctého června jsme se s Danielem Křetínským dohodli na prodeji. Bohužel se od té doby nepodařilo dotáhnout do konce ani původní dohodu, ani další alternativy, o kterých jsme jednali,“ uvedla Goldová ve svém prohlášení, které cituje agentura Reuters. Novým kupcem se má stát skupina PCP Capital Partners.
Rodinný trust Goldových drží ve West Hamu 25,1 procenta akcií. Nově je má koupit uskupení pod vedením Amandy Staveley a jejího manžela Mehrdada Ghodoussiho ve spolupráci se společností Ashland Forest Capital Partners. Staveley s Ghodoussim byli v letech 2021 až 2024 spolumajiteli Newcastlu United a podíleli se na jeho převzetí saúdskoarabským státním fondem PIF, které tehdejšímu klubu přineslo výraznou finanční injekci.
Prodej ale zatím není hotová věc. Podle Goldové i podle samotného klubu podléhá takzvanému předkupnímu právu, díky němuž mají stávající akcionáři možnost koupit nabízené akcie přednostně sami – v prvním kole poměrnou část podle svého současného podílu, ve druhém kole pak případné zbývající akcie. Tuto možnost teď zvažuje využít i Křetínského investiční skupina.
West Ham United v oficiálním prohlášení potvrdil, že o dohodě s Goldovou ví a že jde zatím o „předběžnou dohodu“. Klub zároveň upřesnil, že celý předkupní proces bude trvat přibližně dva měsíce a že se do jeho dokončení na vlastnické struktuře nic nezmění. „Ujišťujeme fanoušky, že běžný provoz klubu tato situace nijak neovlivňuje,“ uvedl West Ham s tím, že do konce procesu se k věci už nebude dále vyjadřovat.
„Dohoda, kterou jsme s rodinou Goldových uzavřeli v červnu, přinášela klubu v klíčovém okamžiku stabilitu. Dnešní oznámení dělá pravý opak,“ reagoval podle BBC mluvčí Křetínského na zprávu o novém kupci a doplnil: „Budeme vždy jednat v nejlepším zájmu klubu West Ham United a zvažujeme všechny možnosti, včetně plného uplatnění našich předkupních práv.“ To by nakonec mohlo českému miliardáři akcie Goldových přeci jen získat.
Server BBC zároveň upozorňuje, že celá situace nemusí být tak jednoznačná, jak ji ve svém prohlášení popsala Goldová. Křetínský měl s rodinou uzavřené memorandum o porozumění, které podle něj klubu po sestupu z Premier League a odchodu Davida Sullivana z vedení dodalo zmíněnou jistotu – tu teď považuje za narušenou. Pokud se rozhodne uplatnit předkupní právo, může si nárokovat i případné zbývající akcie po Sullivanovi.
Aktuální rozložení sil ve vlastnické struktuře tak prozatím zůstává beze změny. Největším akcionářem klubu je nadále David Sullivan s 38,8 procenta, Křetínského společnost 1890 Holdings drží 27 procent. Pokud by se plánovaná transakce s Goldovou uskutečnila, český podnikatel by se s podílem kolem 43 procenta stal jednoznačně nejsilnějším hráčem v klubu, jak se předpokládalo v červnu, kdy byla původní dohoda oznámena. Rodina Goldových si totiž plánovala ponechat zhruba devět procent.
Pro Křetínského jde o další kapitolu jeho angažmá v anglickém fotbale. Do West Hamu vstoupil poprvé v roce 2021, kdy za svůj úvodní podíl zaplatil zhruba 160 milionů liber při tehdejší valuaci klubu kolem 600 milionů liber. Přes svou společnost 1890 Holdings, spadající pod širší EP Group, zároveň vlastní i pražskou Spartu, mimo fotbalové prostředí pak přímo v Británii drží podíl v tamním řetězci Sainsbury’s a ovládl mateřskou firmu britské pošty Royal Mail.
Napjatou atmosféru kolem klubu umocňuje i sestup do druhé nejvyšší soutěže Championship, který znamená citelný propad příjmů, a vyšetřování obvinění vůči Davidu Sullivanovi ze sexuálně nevhodného chování, jež on sám odmítá jako nepravdivá. West Ham vstupuje do nové sezony prvním kolem Ligového poháru proti Portsmouthu 8. srpna, o osm dní později ho čeká úvodní ligové utkání na hřišti Burnley.