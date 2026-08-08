Pohlídáte mi syna za krabku cíg? Šílená nehtařka sdílí konverzace s klienty a baví statisíce lidí
Přes 220 tisíc lidí sleduje její profil. Proč? Aby se pobavili nad tím, co jsou klienti na kosmetice schopni vyplodit ve zprávách.
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Jednou si zašla na vlasy a zakecala se v salonu s ostatními ženami o tom, jaký to bývá bizár, kdy jí lidé coby manikérce posílají zprávy, aniž by si uvědomili, s kým doopravdy mluví. „Tak vy nemáte termíny, jo? Zajímavé, že vás vidím na přehradě u vody.“ – „Pohlídáte mi syna za krabičku cíg?“ – „Nemůžu dnes na nehty, umřel nám křeček.“ A to je jen slabý odvar z toho, na čem samozvaná Šílená nehtařka vybudovala hit českého Instagramu.
Na sítích narazíte na nekonečné množství bizáru. Některý vzniká záměrně, jiný se tam dostane bez většího přičinění hlavních aktérů. A pak existují profily, které podobné momenty systematicky sbírají a ukazují, že pro dostatečně absurdní situace není potřeba chodit příliš daleko. Krásným příkladem je Šílená nehtařka, jeden z nejvýraznějších instagramových profilů v Česku, který sledují statisíce lidí. Sdílí totiž screenshoty konverzací s klienty z různých kosmetických salonů, u kterých místy ani nevíte, jestli se máte smát, nebo spíš nevěřícně kroutit hlavou a zpochybňovat příčetnost Čechů.
Za účtem stojí Simona Holubová, která se k jeho založení dostala podobně nenápadně jako k samotné profesi nehtařky. Když v osmnácti odjela z rodného Krnova do Prahy kvůli vysoké škole, začala pracovat v gastronomii, v níž strávila skoro dvě dekády. Sama ale věděla, že nejde o věc, které se chce věnovat do konce života. A tak si udělala rekvalifikační kurz na manikúru.
„Chodila jsem na nehty k jedné paní, před kterou jsem se později zmínila, že mám rekvalifikační kurz. Řekla mi, že je těhotná, hledá za sebe náhradu a že by mi ráda přenechala svou klientelu,“ vzpomíná na rok 2018. Velmi rychle ale zjistila, že být manikérkou neznamená jen ženám zkrášlovat nehty, ale také být na denní bázi vystavena zprávám od klientů.
„Jednou týdně jsem docházela do salonu své kamarádky na umytí vlasů a potkávala jsem se tam s dalšími ženami z beauty oboru, se kterými jsme klasicky drbaly o tom, co se jim kdy přihodilo se zákazníky. Historek bylo tolik a některé byly tak absurdní, že jsem prohlásila, že na to musím založit účet na instáči,“ dodává jednačtyřicetiletá manikérka.
Právě tak vznikla Šílená nehtařka, která má přes 223 tisíc sledujících. Protože to ale brala čistě jako zábavu a neměla od účtu žádná očekávání, za úspěšnou metu považovala už první tisícovku. „Tehdy mi to připadalo jako obrovské číslo,“ zmiňuje. Na čtyřciferné číslo se ale dostala necelé dva týdny po založení a vizuální deníček jedné nehtařky začal nabírat na relevanci.
Zpočátku Simona Holubová zveřejňovala především vlastní zážitky a historky svých kamarádek – nehtařek, kadeřnic nebo kosmetiček. Jenže jakmile účet získával větší pozornost, začali se ozývat další lidé z oboru. A neposílali už jen svoje příběhy.
„Brzy mi začaly chodit zprávy od dalších lidí z oboru, kteří mi posílali screenshoty svých konverzací s klienty. A tak se z profilu postupně stalo místo, kam lidé sami začali přispívat,“ popisuje s tím, že drtivá většina příspěvků pochází právě od jejích fanoušků, kteří narazili na vtipnost, trapnost, drzost nebo jednoduše bizarnost Čechů sami.
Ke konverzacím postupně přibyla i rubrika, kdy lidé začali posílat fotky nehtů, které měly původně nějak vypadat, ale dopadly poněkud… jinak. Často zároveň chtěli poradit, kde si výsledek nechat opravit. Podobných zpráv chodilo tolik, že z nich postupně vznikla pravidelná součást profilu.
„Nový materiál dostávám prakticky každý den, ale zdaleka ne všechno zveřejním. U některých příběhů mám pocit, že jsou schválně vyprovokované jen proto, aby vznikl obsah na Instagram. A ty opravdu nesdílím,“ říká nehtařka a odpovídá tak na otázku, která dozajista napadá i vás – jestli jsou sdílené konverzace autentické, nebo falešné.
„Na začátku jsem byla možná důvěřivější a většinu příběhů jsem brala tak, jak mi přišly. Postupem času jsem si ale uvědomila, že ne všechno musí být pravda, a začala jsem být mnohem opatrnější. Viděla jsem už tolik neuvěřitelných konverzací, že i věci, které by mi dřív připadaly naprosto absurdní, dnes beru s větším nadhledem,“ doplňuje.
A nikdy nic nepřepisuje, což je v případě vyscreenované obrazovky telefonu v dnešní době – a s vlivem AI – více než snadné. „Co ale dělám, je mazání osobních údajů, aby nebylo možné nikoho identifikovat,“ vysvětluje.
Ani anonymizace ale samozřejmě není všemocná. Několikrát se stalo, že se lidé ve zveřejněné komunikaci sami poznali a přihlásili se k ní přímo v komentářích. Jindy Simoně Holubové dorazila žádost, aby konkrétní post odstranila, případně byla svědkem až příliš vyhrocených debat v komentářích. „Někdy je lepší to prostě stáhnout než urážky nechat stupňovat,“ dodává.
Nechci, aby Šílená nehtařka zůstala jen instagramovým profilem. Mým cílem je postupně vybudovat značku, která bude fungovat i mimo sociální sítě.
Co začalo jako spontánní účet založený po jednom rozhovoru v kadeřnictví, se mezitím proměnilo v další profesi. Momentálně je Simona Holubová na rodičovské dovolené, samotné manikúře se profesionálně nevěnuje a vedle rodiny se soustředí právě na Instagram. „Dnes už je to v podstatě práce na plný úvazek. Nejde jen o zveřejňování příspěvků, ale také o komunikaci se sledujícími, pročítání zpráv, přípravu obsahu a správu profilu,“ popisuje.
Spolu s dosahem přišla také komerční stránka. Instagram je podle ní dnes významnou součástí její pracovní činnosti a důležitým zdrojem příjmů, i když původně nic takového neplánovala. Dlouhou dobu dokonce většinu nabídek odmítala. Názor změnila až před narozením syna.
„Důležité pro mě je, aby jejich produkty dávaly smysl mně i mému publiku a přirozeně zapadaly do obsahu, který tvořím. Právě proto tvoří většinu mých spoluprací dlouhodobá partnerství,“ dodává, odmítá ovšem být konkrétnější, co se výdělků týče.
U samotného instagramového profilu to ale prý neskončí. Konkrétní plány si zatím nechává pro sebe, protože o projektech nechce mluvit dřív, než je skutečně začne realizovat. Teď její čas přirozeně určuje hlavně rodičovská dovolená a péče o syna, s jeho nástupem do školky ale počítá s větším prostorem pro věci, které už nějakou dobu nosí v hlavě. „Nechci, aby Šílená nehtařka zůstala jen instagramovým profilem. Mým cílem je postupně vybudovat značku, která bude fungovat i mimo sociální sítě,“ uzavírá.