Teplé místečko v bance vyměnil za rodinné know-how. Během pár let roztočil miliardový byznys s teniskami
Fran Marchena založil lifestylovou značku Hoff, protože si chtěl splnit sen. Teď ho za to milují mladí a jeho boty nosil i Mark Zuckerberg.
Mohl mít bezpečnou a stabilní kariéru v bance. A měl ji přesně do té doby, než se rozhodl, že si splní svůj dětský sen a začne podnikat. Díky svému otci obuvníkovi to měl v krvi, a proto se do velkého experimentu pustil sám. Tehdy ale nečekal, že rozjíždí byznys, který bude za pár let generovat v přepočtu miliardy korun, bude mít obchody na nejprestižnějších místech v Evropě a tisíce zákazníků, kteří se přes tenisky chtějí odlišit od ostatních. A jak se zdá, španělská značka Hoff je teprve na začátku.
Na trhu s teniskami není jednoduché vyniknout. Největší část pozornosti i peněz dlouhodobě berou Nike a Adidas, zatímco za nimi rychle rostou značky jako Hoka, On nebo Altra. Vedle nich se ale prosazuje také nová generace menších evropských hráčů, kteří nestaví na sportovních rekordech ani celosvětových kampaních, ale na výrazném designu a jasně rozpoznatelné estetice. A jedním z nejúspěšnějších příkladů je španělský Hoff.
Značka z Elche na jihovýchodě Španělska staví hlavně na lifestylových teniskách, které kombinují retro běžecké siluety, několik vrstev materiálů a výraznou práci s barvami. Hodí se jak ke sportovním outfitům, tak k městských stylům, kterým dominují džíny, šaty nebo formální kalhoty. Cenově sice stojí nad běžnou nabídkou sportovních značek, ale popularitu nabírají neustále, což potvrzují i její zvyšující se tržby v miliardách korun.
Za jejím vznikem stojí Fran Marchena, syn podnikatele, který se obuvnictví věnoval zhruba čtvrt století. Marchena se však po studiích vydal jinou cestou a nastoupil do španělské banky Banco Santander, kde ve vyšších pozicích strávil skoro deset let. Vedl mimo jiné její hlavní pobočku v Benidormu a později se podílel na její transformaci ve Valencijském společenství. Stabilní kariéru ale nakonec vyměnil za podnikání v odvětví, které znal z domova.
Hoff začal Marchena připravovat ještě během svého působení v bance, jakmile se ale značka začala formovat do podoby, se kterou mohl jít na trh, z bezpečné korporátní pozice odešel a naplno ji rozjel. To bylo v roce 2017. „Je to jednoduché, prostě jsem si chtěl splnit sen o své vlastní značce,“ popsal později své rozhodnutí. První úvěr na rozjezd navíc osobně garantoval, protože z bankovnictví věděl, že bez vlastního rizika potřebné financování nezíská.
Nejprve vstoupil na trh s kolekcí okolo pět tisíc párů tenisek a první fázi růstu postavil hlavně na internetu. Pomohl mu snadno rozpoznatelný produkt, který byl definovaný barevnými retro modely. Ty pojmenoval podle měst a doplnil podrážkami s fotografickými motivy. Tenisky byly dostatečně výrazné pro sociální sítě, ale zároveň nositelné pro zákazníky, kteří nechtěli čistě sportovní obuv.
Jen u internetového prodeje ale dlouho nezůstal. Postupně se dostal do multibrandových obchodů a velkých obchodních domů a zároveň začal otevírat vlastní prodejny. Vedle tenisek Hoff rozšířil nabídku také o další typy obuvi, oblečení, kabelky a doplňky. Během několika let tak přešel od jedné malé kolekce k více než milionu prodaných kusů zboží ročně a přítomnosti v některých z nejznámějších evropských módních destinací.
Rychlost dosavadního růstu ostatně nejlépe ukazují finanční výsledky. V roce 2024 Hoff utržil 66 milionů eur, tedy přibližně 1,6 miliardy korun, což bylo meziročně o 21 procent více. Loni už jeho tržby dosáhly zhruba 77 milionů eur (téměř 1,9 miliardy korun), přičemž do dalších let má ještě vyšší ambice – okolo roku 2030 chce být na pětinásobku dosavadního obratu.
Pomoci tomu má logicky expanze. Už teď působí Hoff ve více než dvaceti zemích světa a byť jeho hlavním trhem je stále domácí Španělsko, čím dál silnější je také ve Francii, Německu, Portugalsku nebo Velké Británii. Ostatně právě londýnská pobočka v Covent Garden patří ke klíčovým místům k představování nových kolekcí, podobně jako vlajkový obchod v Madridu.
Vedle vlastních obchodů využívá i franšízy, prodejní koutky a obchodní domy, díky čemuž se dostává i na trhy, kde zatím pobočku nemá. Nutno ale říct, že loni Hoff ukončil více než polovinu svých velkoobchodních smluv, aby se soustředil pouze na prémiovější místa třetích stran, kde může produkty nabízet. Příkladem může být nákupní centrum Galeries Lafayette v Paříži nebo Rinascente v Miláně.
S další expanzí má teď výrazně pomoci ostřílený manažer Nicolas De Ros Wallace, který sbíral zkušenosti v Nike, oděvním gigantu Inditex nebo ve výrobci jízdních kol Canyon. Právě on letos v květnu Marchenu vystřídal na pozici CEO a v tuto chvíli s ním úzce spolupracuje, aby dokázal Hoff správně uchopit s původní vizí a ještě lépe s ním pracovat na zahraničních trzích.
Symbolickým potvrzením rostoucího dosahu se pro Hoff stal Mark Zuckerberg. Před dvěma lety v létě se zakladatel Facebooku objevil na Mallorce v modelu City Montreal – a fotka se rychle rozšířila napříč sociálními sítěmi. Tehdy tomu Marchena nemohl uvěřit a reálně si myslel, že jde o žert, výplod AI. „Když jsem ale zjistil, že je to skutečná fotka, nemohl jsem tomu uvěřit,“ vzpomíná na tento moment.
Právě podobné situace mohou Hoffu při další expanzi pomoci víc než sebelepší kampaň. Značka sice stále nedosahuje velikosti Nike nebo Adidas, postupně se jí ale daří dostávat mimo úzký okruh módních nadšenců a oslovovat i zákazníky, kteří hledají méně okoukanou alternativu k zavedeným modelům. Pokud si přitom dokáže zachovat svůj rukopis a zvládne plánované rozšiřování do dalších zemí, nemusí být Zuckerberg zdaleka posledním známým člověkem, na jehož nohou se její tenisky objeví.