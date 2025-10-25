Za jeleny do Českého Švýcarska. Otec a dcera vybudovali z chalupy rezort, kam zajdou i zvířata z lesa
Jana Novotná jezdila s rodinou do obce Vysoká Lípa na víkendy. Když se příbuzní rozutekli do celého Česka, rozjela v někdejší chalupě nové živobytí.
V polovině sedmdesátých let tady stával kravín. Teď se na louce uprostřed českošvýcarských lesů rozkládá nevelký Resort Vysoká Lípa. Nabízí podmanivé výhledy na okolní přírodu, které jeho majitelům učarovaly už v dobách onoho kravína, ale i wellness, místní pivo nebo jeleny. Kteří se bez problému zastaví jen pár metrů od vás. A když na to dojde, tak vám svým bučením zpestří večer. „Hosté jsou z toho nadšení, mně už to ale popravdě někdy trochu otravuje. Někdy ta zvířata vůbec nemají ostych,“ směje se spolumajitelka celého areálu Jana Novotná.
Pro ni je přitom rezort, který nese jméno Vysoká Lípa po vesnici, v níž stojí, doslova srdcovou záležitostí. Vyrostl totiž z chalupy, kterou si tu její rodiče v polovině sedmdesátých let pořídili. „Důvod byl taková tehdejší klasika. Žili jsme v Ústí nad Labem, kde byla často inverze, a naši chtěli něco, kam by se před tím dalo utéct. A našli tohle místo,“ líčí Novotná.
„Bylo to tady v katastrofálním stavu, a tak jsme sem jezdili každý víkend a neustále makali, jako každý. Byl to zapadlý kus světa. Tehdy se tu o turismu nikomu ani nezdálo,“ dodává žena, která dnes stojí v čele projektu, který je sice komorní, ale zároveň plně využívá krás okolní přírody a stoupající reputace Českého Švýcarska. A láká i spoustu hostů ze zahraničí, třeba až z Izraele. Cizinci jen letos měli tvořit tři čtvrtiny všech klientů Jany Novotné.
Cesta k jejímu byznysu začala zhruba před deseti lety, kdy Jan Harant, otec Jany Novotné a také zakladatel dnes už miliardového holdingu Agro CS, který patří mezi největší rodinné firmy v Česku a zaměřuje se na pěstitelství, zahradnictví a krajinotvorbu, ke staré chalupě, do níž už nikdo z rodiny moc nejezdil, dokoupil další pozemky. A dceru pošťouchl k tomu, že zde společně rozjedou ubytovací byznys, o který se ona bude starat.
Z klasické víkendové destinace se tak stalo apartmánové ubytování pojmenované jednoduše Chalupa, k němuž přibyla i možnost přenocování v sousední, taktéž na ubytování přestavěné Stodole. A letos jako doplnění chybějících služeb i hotel s restaurací a wellnessem. Právě ten nahradil někdejší kravín a stojí na začátku ohromné louky, jež volně přechází v okolní přírodu. Když chytnete hezké počasí, můžete si právě tady dát nejen relax po sauně, ale i snídani či večeři. A když nebudete chtít, nemusíte odsud po celý den vytáhnout paty a můžete jen odpočívat.
„Právě to byl náš cíl a tátův splněný sen. Tohle místo si o to vysloveně říká, takže jsem moc ráda, že se nám to povedlo,“ usmívá se Novotná a vysvětluje, že rodině patří i celá louka. V půlce ji zdobí dva kamenné sloupy, které každý znázorňují pro České Švýcarsko typický rys a vztyčit je tu nechal její otec – na prvním najdete symbol kůrovce, na druhém ohně.
Ten slouží jako upomínka požáru, který nejmladším národním parkem v Česku prošel před třemi lety. Oblast Vysoké Lípy sice nezasáhl a zastavil se vzdušnou čarou zhruba kilometr odsud, až sem ale prý nalétávaly všudypřítomné oharky. A co víc, oheň vypukl přesně v den, kdy tady začaly stavební práce. „Ve výsledku to ale znamenalo zdržení jen o pár týdnů, jiné průtahy byly mnohem delší,“ směje se Novotná.
S bývalým manželem už dřív v Ústí provozovala vlastní restauraci a vinárnu, a i nyní se v sedmipokojovém hotelu pomáhá starat o už zmíněnou restauraci. Ta slouží i hostům ze zbývajících dvou zařízení a otevřená je i komukoliv, kdo bude prostě jen procházet po okolních turistických stezkách. A i když samotný hotel otevřel až v červenci, její menu bylo vyladěné už v únoru.
Najdete na něm sice i turistickou klasiku, tedy smažený sýr – konkrétně goudu nebo hermelín –, vedle ní ale i mnohem lákavější jídla jako grilovanou zvěřinovou klobásu s kysaným zelím, pečenou jelení kýtu na smetaně či králíka na česneku. Jako předkrm si můžete objednat jelení paštiku a hodování naopak zakončit domácím štrůdlem. A všechno zapít i českošvýcarským pivem Falkenštejn.
„Naši rodinu to tady vždycky nabíjelo, i když jsme jezdili jen na starou chalupu. Tak bych ráda, aby to fungovalo i na hosty,“ uzavírá Jana Novotná. Klid a pohoda z jejího rezortu opravdu sálá, sedět na louce a jen tak koukat do dáli je zvlášť pro lidi z města příjemný balzám. A ti jeleni, kteří dokáží být opravdu hlasití, jsou, co si budeme povídat, skvělé zpestření.