Pomáhá spát Bryanu Johnsonovi a prodeje vystřelily do stovek milionů. Startup zklidňuje nervy i vojákům
Litevská firma Pulsetto patří k premiantům longevity boomu. Odborníci sice mají své pochyby, lidé si ale zařízení oblíbili.
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„Když se v noci probudím, nasadím si Pulsetto a deset minut ho používám. Pak docela rychle znovu usnu,“ prohlásil americký podnikatel Bryan Johnson, nejznámější tvář longevity hnutí usilujícího o prodloužení lidského života. Přístroj připomínající sluchátka, který nosí kolem krku, se objevil v jeho netflixovém dokumentu Don’t Die i na e-shopu jeho projektu Blueprint, takže prodeje zařízení vyskočily o stovky procent. Nestojí za ním přitom žádný kalifornský gigant, ale firma z Litvy.
Pulsetto i díky dopadům úzké spolupráce s Bryanem Johnsonem teď zvítězilo v letošním ročníku soutěže Deloitte Fast 50 v regionu střední a východní Evropy. Mezi lety 2022 a 2025 mu tržby vzrostly o 20 679 procent, ze 166 tisíc eur na zhruba 35 milionů eur, tedy v přepočtu asi 850 milionů korun. Mimochodem druhá skončila v žebříčku česká firma Alaskan Fisherman.
Litevský startup vyrábí nositelné zařízení, které přes kůži na krku posílá slabé elektrické impulzy do bloudivého nervu neboli vagu. Ten propojuje mozek se srdcem, plícemi i trávením a ovlivňuje, jak rychle se tělo zklidní po stresu. A jelikož má firma velké plány nejen v oblasti longevity, ale svým způsobem i na poli obranných technologií, zařadili jsme ji do našeho seriálu Evropské naděje.
Přístroj funguje tak, že se přikládá na krk a elektromagnetické impulzy jdou do těla prostřednictvím senzorů a hydratačního gelu. Jedna terapie by neměla trvat více než 10 minut, tak o tom ostatně hovoří i ambasador firmy Bryan Johnson. Zařízení se ovládá přes mobilní aplikaci. Odborníci jsou vůči této technologii sice obezřetní, ale obecně panuje shoda, že bloudivý nerv a jeho stimulace mají z medicínského hlediska své opodstatnění.
Co se kořenů Pulsetta týče, jeho spoluzakladatel, biomedicínský inženýr Povilas Sabaliauskas, už dřív distribuoval jeden ze stimulátorů bloudivého nervu. Jenže když se v roce 2019 zhoršilo zdraví jeho otce, neinvazivní stimulátor tehdy v Litvě nesehnal, a tak se ho rozhodl postavit sám.
Otec bohužel zemřel dřív, než byl přístroj hotový, a tak projekt nejdřív skončil v šuplíku. Oprášil ho až Sabaliauskasův kamarád Vitalijus Majorovas, který přes deset let podnikal v oboru produktů pro spánek a jehož manželka trpěla extrémně nepříjemnými záchvaty bolesti hlavy. „Uprostřed noci se posadila, snášela tu bolest a chtěla jen, ať ji necháme být,“ vzpomíná Majorovas pro web Digital Journal.
Majorovasova žena kamarádův prototyp vyzkoušela a ulevilo se jí. To oba muže přesvědčilo, že nápad by mohl mít širší využití. Firmu založili v roce 2021 a první peníze přišly od Kilo Health, jednoho z největších litevských hráčů v digitálním zdraví. Na crowdfundingové platformě Indiegogo vybrali dalších zhruba 200 tisíc eur. Začátky byly ale do velké míry ruční prací a Sabaliauskas prvních šest set přístrojů osobně rozeslal z domova.
Zlom přišel na začátku roku 2025. V litevské verzi televizní show Shark Tank získalo Pulsetto 400 tisíc eur při ocenění 20 milionů eur, v přepočtu necelé půl miliardy korun. Krátce nato do firmy vložil dva miliony eur vilniuský fond ScaleWolf, který sází na technologie s civilním i vojenským využitím.
Od té doby firma upravuje přístroj pro vojáky či záchranáře. „Moderní bojiště není jen o fyzické výdrži, ale i o psychické odolnosti,“ říká Sabaliauskas. Chystá už dokonce verzi pro rehabilitaci vojáků s posttraumatickou stresovou poruchou.
Loňský rok Pulsetto podle litevského obchodního rejstříku uzavřelo s tržbami 34,5 milionu eur, ale zároveň se ztrátou 1,4 milionu eur, zatímco o rok dřív při tržbách devět milionů eur vydělalo necelého půl milionu. Prodává do více než 120 zemí včetně Česka (dá se tu koupit zhruba za šest tisíc korun), má přes 300 tisíc uživatelů, devadesát zaměstnanců a podle Deloitte míří letos k tržbám až 100 milionů eur, tedy přes dvě miliardy korun.
Zakladatelé ale cílí výš než na další wellness gadget. Majorovas chce z takzvaného stresového fitness udělat stejně běžnou disciplínu, jako je dnes měření spánku. A jako certifikovaný spánkový kouč mimochodem razí pravidlo 10-3-2-1-0: deset hodin před spaním žádný kofein, tři hodiny žádné jídlo ani alkohol, dvě hodiny žádná práce, hodinu žádné obrazovky a ráno ani jednou neodložit budík.