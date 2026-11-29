Pomezí Karlína a Libně se dál proměňuje. Vyroste tu kubismem inspirovaný dům s 53 byty a střešní terasou
U metra Palmovka vyroste rezidenční dům Kubis od studia Aulík Fišer Zalabák. Metrostav Development stavbu zahájil letos na podzim.
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Velkoformátová hliníková okna přes celou stěnu, dřevěné podlahy, stropní chlazení místo klasických klimatizací a hluboké lodžie, které byt opticky zvětšují směrem do ulice. V nejvyšším osmém patře pak byty přesahující sto metrů čtverečních – včetně penthousu s vlastní saunou a vířivkou A na střeše společná terasa se sluneční zónou a venkovní kuchyní, kde si obyvatelé mohou uvařit večeři pod širým nebem. Právě takovou podobu dostává nový rezidenční dům Kubis, který vyroste na nároží ulic Vojenova a Tkalcovská na pomezí Karlína a Libně.
Rozhraní obou čtvrtí v okolí Palmovky a Libeňského mostu se v posledních letech výrazně mění. Někdejší průmyslová a strojírenská zóna, která plynule navazuje na už dříve proměněný Karlín i sousední Holešovice, se postupně stává plnohodnotnou městskou čtvrtí.
Potkávají se tu kanceláře, nové byty, kavárny i prostor k procházkám podél Vltavy. Metrostav Development zde letos na podzim rozjíždí prodej i samotnou stavbu a první obyvatelé by se měli stěhovat v roce 2029.
„Palmovka a její navázání na Karlín je pro nás dlouhodobě jedním z klíčových míst Prahy. Kubis navazuje na příběh, který jsme zde začali psát s projektem Palmovka Open Park, a přináší do něj novou vrstvu – bydlení. Nechtěli jsme vytvořit anonymní rezidenční dům. Kubis má vlastní architektonickou identitu a zároveň je součástí širší představy o této lokalitě jako živém, prostupném a přirozeném kusu města,“ říká Ondřej Buršík, CEO společnosti Metrostav Development.
Kubismus v současném střihu
Podobu osmipodlažního domu navrhlo pražské studio Aulík Fišer Zalabák architekti. Už samotný název Kubis odkazuje na český kubismus, jehož stopy nese i nedaleký Libeňský most od Pavla Janáka. V novostavbě se ale tahle inspirace nepropisuje žádným okázalým zdobením „Kubis jsme od začátku vnímali jako dům s jasně rozpoznatelnou tváří. Plasticita fasády, hluboké lodžie a práce s hmotou vytvářejí charakter, který se proměňuje podle úhlu pohledu i světla. Výrazná architektura ale není samoúčelná. To, co definuje dům navenek, zároveň vytváří kvalitu prostoru pro ty, kteří v něm budou žít,“ popisují architekti.
Kubis jsme od začátku vnímali jako dům s jasně rozpoznatelnou tváří.
Na rozdíl od velkých rezidenčních komplexů zůstává Kubis komornějším domem s jednou adresou a třiapadesáti byty o celkové ploše 3 915 metrů čtverečních. Nabídka sahá od menších městských dispozic 1+kk a 1,5+kk až po velké rodinné byty 4+kk a 5+kk. Nejvíc bude třípokojových bytů 3+kk, kterých v domě vznikne čtyřiadvacet. Nejvyšší osmé patro pak patří bytům nad sto metrů čtverečních – včetně střešního penthousu, k němuž náleží soukromá terasa se saunou a vířivkou.
Technologie v pozadí a otevřené přízemí
Zatímco zvenčí na sebe dům upozorní členitou fasádou, uvnitř mají technologie fungovat spíš nenápadně na pozadí. Standardem jsou dřevěné podlahy, velká hliníková okna pouštějící dovnitř maximum světla i inteligentní řízení domácnosti. Geotermální vrty nebo stropní vytápění a chlazení tvoří přirozenou součást jednoho promyšleného celku. Na střeše jsou navíc integrované fotovoltaické panely.
Jedním z hlavních společných míst domu bude střešní terasa vyhrazená jen pro obyvatele domu. Kromě sluneční zóny nabídne i venkovní kuchyni, kam si lidé mohou zajít ráno s kávou nebo večer posedět s přáteli. Přízemí domu pak na 305 metrech čtverečních zaplní obchody a služby, které stavbu přirozeně otevřou do ulice, zatímco hlavní vstup do bytové části vede z klidnější ulice Vojenova. V podzemí vzniknou dvě patra s pětapadesáti parkovacími místy, sklepy ke každému bytu a kolárnou s kočárkárnou.
Urbanisticky dům navazuje na prostupnou blokovou zástavbu sousedního projektu Palmovka Open Park. Nevytváří tak uzavřený ostrov, ale přirozeně propojuje pěší trasy na pomezí Karlína a Libně. „Na rozhraní obou čtvrtí dnes vzniká prostředí, kde mají lidé doslova za dveřmi kavárny, služby i rychlé spojení do centra a zároveň klid vlastního domova. Právě tohle propojení městské energie a každodenního komfortu dává lokalitě obrovský potenciál do dalších let,“ doplňuje Buršík. Více informací je k dispozici na webu projektu.