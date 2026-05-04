Poprvé vydělal miliardu a zase vyrazil na nákupy. V Ostravě koupil za stamiliony firmu, která mu chyběla
Skupina Seyfor, za níž stojí Martin Cígler a Sandberg Capital, oznámila další akvizici. Tentokrát kupuje podíl v ostravské společnosti Raynet.
Brněnská skupina Seyfor Martina Cíglera je jedním z největších evropských dodavatelů firemních IT řešení a teď díky další akvizici rozšíří své pole působnosti. Za částku, jež by se měla podle odhadů CzechCrunche pohybovat ve středních stovkách milionů korun, získává čtyřicetiprocentní podíl ve společnosti Raynet, která vyvíjí stejnojmenný cloudový CRM systém. Transakce přichází krátce poté, co Seyfor oznámil historicky nejúspěšnější rok. Loni mu tržby vyrostly na zhruba 5,7 miliardy korun a provozní zisk skončil jen velmi těsně pod jednou miliardou.
Pro Seyfor představuje nákup menšinového podílu logické doplnění produktové nabídky. Dosud firma nabízela systémy pro řízení vztahů se zákazníky spíše velkým korporacím. Spojením s Raynetem, který v roce 2004 založili čtyři kamarádi z Ostravska, Aleš Seifert, Dušan Gálik, Lukáš Rajský a Jaroslav Bazala, se jí otevírá cesta k menším a středním podnikům, jež tvoří významnou část její zákaznické základny. V plánu je rovněž hlubší technologická integrace do stávajících ERP systémů, které Seyfor již vyvíjí.
Ostravský Raynet se během dvaadvaceti let vypracoval na klíčového lokálního hráče ve svém oboru. Zaměřuje se na prodej softwaru, jenž usnadňuje práci obchodníkům a manažerům při řízení obchodních příležitostí a každodenní agendy. Jeho řešení v současnosti využívá více než 24 tisíc profesionálů. Po vstupu strategického partnera bude společnost nadále fungovat jako samostatná entita a původním majitelům zůstane šedesátiprocentní podíl.
Největšími podílníky dosud byla zmíněná zakládající čtveřice. V čele Raynetu i nadále zůstane bratr jednoho z nich Martin Bazala, který má podobně jako několik dalších klíčových členů týmů zaměstnanecké akcie. „Příchod Seyforu je pro nás důležitý krok dopředu. Díky novému spojení můžeme rychleji inovovat, dál upevňovat naši pozici na domácím trhu a zároveň naplno otevřít dveře zahraničním příležitostem,“ říká Martin Bazala.
Kapitálové a technologické zázemí nového partnera podle něj umožní Raynetu mimo jiné masivnější zapojení prvků umělé inteligence a propojení klientských základen. V roce 2024 ostravská společnost, která nedávno vstoupila také do Polska, dosáhla obratu přes 154 milionů korun při zisku po zdanění přesahujícím 25 milionů. Loni podle vyjádření pro CzechCrunch vyrostla v obratu o 31 procent a překonala hranici 200 milionů korun. Zisk za toto období neuvedla.
Pro brněnský Seyfor, jehož kořeny sahají až do roku 1990 a k tehdejšímu startu podnikání Martina Cíglera pod značkou Cígler Software, jde o pokračování masivní expanze, kterou lemují desítky různých akvizic a rozšiřování působnosti nejen v Česku, ale také třeba na Balkáně nebo v Maďarsku. V tomto ohledu skupinu, která mezi lety 2017 až 2022 působila pod značkou Solitea, nakoplo spojení se slovenskými investory ze Sandberg Capital. Ti drží ve firmě většinový podíl, zbytek připadá zakladateli Cíglerovi.
Dnes Seyfor operuje ve více než čtyřech desítkách zemí a většinu vydělaných peněz investuje zpět do rozvoje firmy včetně skupování jiných firem. „Akvizice Raynetu je dalším krokem v naší strategii budování silné evropské skupiny. Doplňujeme portfolio o klíčovou oblast CRM a zároveň získáváme partnera s kvalitním produktem a silnou pozicí na trhu. Věříme, že společně dokážeme urychlit jeho další rozvoj a využít potenciál Raynetu i na zahraničních trzích, kde zatím aktivně nepůsobí,“ říká Martin Cígler.
Zakladatel a šéf Seyforu nedávno v našem podcastu Money Maker hovořil o tom, že ani po šestatřiceti letech v čele rozpínajícího se IT byznysu se do důchodu zatím nechystá. „Celý život dělám práci, která mě baví. Vždycky, když mě bavila trošku míň, tak jsem si ji nějakým způsobem změnil. Začínal jsem v devadesátkách jako programátor, pak jsem ale pochopil, že pokud chci, aby firma rostla, nemůžu jen tesat zdrojový kód do klávesnice, ale musím se ujmout manažerské role a začít to řídit,“ vyprávěl v podcastu, který si můžete poslechnout v přehrávači výše.