Další stamilionový deal a hurá do Maďarska. Martin Cígler se Slováky v zádech dál rozpíná svůj byznys

Uložit 0

Nový měsíc, nová akvizice. To už je v životě Martina Cíglera tak trochu standard. Jeho IT skupina Seyfor se před lety nadechla k mohutné expanzi, v níž nepolevuje ani letos. Nejnovějším přírůstkem do brněnského království, které předloni utržilo přes čtyři miliardy a rozpíná se po Evropě, je maďarská společnost Revolution Software. Specialista na dodávky podnikových systémů s více než třicetiletou historií představuje pro Seyfor vstupenku na maďarský trh.

Historie společnosti Revolution Software se datuje v Budapešti do roku 1992. Dnes je specializovaným dodavatelem ERP systémů pro středně velké firmy a v loňském roce dosáhla podle svého vyjádření obratu 6,3 milionu eur (v přepočtu přes 150 milionů korun). Čistý zisk za rok 2023 měl podle zveřejněných informací činit 612 milionů maďarských forintů (přes 37 milionů korun).

Na základě veřejně známých dat a obvyklých násobků lze odhadnout, že Seyfor za akvizici zaplatil řádově jednotky miliard forintů, v přepočtu nižší stamiliony korun. Pro brněnskou IT skupinu jde o další velký deal poté, co před několika týdny oznámila kompletní převzetí Dotykačky, české jedničky v pokladních systémech.

Obě akvizice podporují pokračující expanzi Seyforu, a to jak produktovou, tak regionální. „Akvizice Revolution Software je významným milníkem, protože vstupujeme na maďarský trh, který je pro nás nový a pro Seyfor představuje významný potenciál dalšího růstu a posílení významu celé skupiny v celoevropském měřítku,“ uvádí Martin Cígler, výkonný ředitel a zakladatel skupiny.

Svůj byznys, který založil v roce 1990 ještě jako Cígler Software a od roku 2017 působil pět let pod značkou Solitea, rozvíjí společně s investiční skupinou Sandberg Capital. Ta do Seyforu vstoupila v roce 2016 a drží v něm majoritní podíl přesahující 72 procent. Cíglerovi, který by si prý nikdy nevsadil, že vybuduje tak velký byznys, patří zhruba pětina.

Právě slovenský kapitál je motorem expanze, která historicky čítá desítky pohlcených společností z Česka, Slovenska či Rakouska a stále více taky z Balkánu. „Tato akvizice je dalším krokem v naší strategii budování silné evropské IT skupiny,“ potvrzuje Michal Rybovič, partner Sandberg Capital.

V Česku je Seyfor největším výrobcem účetních, ERP a mzdových a personálních systémů, přičemž obsluhuje zákazníky téměř ve čtyřech desítkách zemí. Ve svém fiskálním roce 2023 utržil lehce přes čtyři miliardy korun při zisku EBITDA (před započtením úroků, daní a odpisů) 675 milionů korun. Výsledky za loňský rok prozatím skupina nezveřejnila.

Jak bývá při akvizicích Seyforu zvykem, také v případě maďarského Revolution Software zůstává ve vedení firmy stávající management. „Spojení se Seyforem nám otevírá nové možnosti v oblasti technologického rozvoje a expanze primárně na našem maďarském trhu. Máme před sebou hodně práce, abychom vzájemně porozuměli lokálním trhům a vytěžili ze spolupráce maximum,“ říká László Szalóki, šéf budapešťské firmy.