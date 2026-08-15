Pošlete zprávu z Prahy do Brna a na telefon dorazí až po hodině. Nová aplikace funguje jako poštovní holub
Originální řešení do zběsilé doby? Zpráva v aplikaci Carrier Pidge putuje i několik hodin, a virtuální holub může po cestě dokonce zahynout.
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V uspěchaném světě, kde chceme všechno rychleji, přichází na operační systém iOS aplikace jménem Carrier Pidge s opačným nápadem: co kdybychom zase chvíli počkali? Pomocí virtuálních poštovních holubů, kteří se vydávají na cestu podle skutečné vzdálenosti, rozesílá zprávy. Když tedy pošlete zprávu, telefon ji sice odešle, ale příjemce ji neuvidí hned. Místo toho se na mapě objeví digitální holub, který letí rychlostí zhruba 177 km/h, jeho tempo může kolísat, a existuje dokonce šance, že zpráva nedorazí vůbec. Ne kvůli výpadku internetu. Holub prostě cestou zahyne.
Aplikaci vytvořil Noah Iarrobino pomocí vibe codingu. Trvalo mu to přibližně tři týdny a neslibuje, že by tenhle nástroj měl někomu usnadnit život. Naopak. Princip postavil právě na tom, že komunikace přes aplikaci je záměrně pomalá, nejistá a trochu absurdní. Podle něj je v podstatě zbytečná. A právě v tom je celý její vtip.
V Carrier Pidge napíšete zprávu, vyberete příjemce a aplikace k němu přiřadí virtuálního poštovního holuba. Čím dál od sebe dva lidé jsou, tím déle bude zpráva putovat. Při základní rychlosti 177 km/h by třeba zpráva mezi Prahou a Brnem letěla přibližně hodinu, u Prahy a Zlína bychom se dostali asi k hodině a půl.
Při posílání zprávy do zahraničí začíná být celý nápad ještě absurdnější. Cesta „holuba“ z Prahy do Londýna by zabrala téměř šest hodin a let do egyptské Hurghady by se protáhl na více než 16 hodin. Velkou výzvou by byla transatlantická trasa z Prahy do New Yorku, ta by zabrala 37 hodin.
Že by během ní měl s jistotou umřít? S tím aplikace taky počítá, ale jen částečně. Trasy nepropočítává nijak do detailu, nicméně pokaždé existuje 0,2procentní šance, že během cesty „holub“ zahyne a vaše zpráva navždy zmizí. A ani ty průměrné časy doručení nakonec nemusí odpovídat, tempo virtuálního opeřence může být až o 25 procent vyšší, nebo naopak nižší. V praxi tedy nejde přesně říct, kdy zpráva dorazí.
Na rozdíl od skutečného poštovního holuba tu alespoň víte, co se děje. Carrier Pidge ukazuje cestu ptáka na živé mapě. Místo známého stavu zprávy „doručeno“ nebo „přečteno“ tak sledujete, kde se váš poslíček zrovna nachází a jak se pomalu přibližuje k adresátovi.
A fanoušci ornitologie ocení ještě jednu věc: celá aplikace staví svůj vzhled i terminologii na holubím světě. Přidaní přátelé tak tvoří „hejno“, žádosti o přátelství přilétají jako ptáci a uložené konverzace jsou schované v „aviary“, tedy voliéře.