Posuňte svůj startup na další úroveň. CzechCrunch otevírá přihlášky do Startup Academy Rise

Startup Academy CzechCrunche právě otevřela nové kolo přihlášek. Do roky a investičními miliony prověřeného programu hledáme startupy, které se chtějí uchytit na trhu, rozšířit se na nový nebo třeba sestavit tým či vylepšit svůj produkt. A vedle toho zažít tu pravou startupovou atmosféru tvroby, networkingu, prezentací a zdravé míry adrenalinu při lovení obchodních či investičních partnerů. Startupová akademie se opírá o propracovaný program i síť desítek profesionálů napříč obory.

Co slibuje, to už reálně doručila. Startup Academy má za sebou ukončené čtyři běhy. Projekty, které jí prošly, ohlásily pět investic v objemu přes dvacet milionů korun. Jeden z absolventů se může pochlubit prodejem svého nápadu společnosti Albi, další pak specifickým místem na trhu a řada jednání s investory či partnery navíc probíhá.

Startup Academy Rise je program pro začínající podnikatele, tedy ty, kteří potřebují vystavět základní patra svého byznysu. Škála pokročilosti startupu se pohybuje od nápadu přes takzvané MVP, tedy minimální životaschopný produkt, až po ty firmy, které mají první zakázky, pohybují se na trhu, ale stojí o správné nasměrování procesů ve firmě, kultury či prostě rady zkušenějších.

Chcete si vymalovat budoucnost o tisících zákazníků ročně a milionech v obratu tak, jako se to podařilo projektu ArtMoment? Nebo si ze snů vylepených v deníčcích vybudovat byznys, co koupí Albi, jako se to povedlo projektu Mementerra? Najděte si své hrdiny a přihlaste se. Více

Každý startup v akademii získá podle konkrétních potřeb vlastního mentora, který mu pomůže definovat vysněný cíl a dostat se k němu. Vedle toho Startup Academy obsahuje řadu workshopů s odbornými lektory, bohaté možnosti networkingu, možnosti medializace i přístup k záznamům seminářů a možnost využít coworkingové prostory WorkLounge.

Program vychází z potřeb startupů, které prošly dosavadní Startup Academy – jde o firmy a projekty jako Tanganica, Dobrobot, ArtMoment, E-Cafe Bike, Didit, Macromo, Pepper Field, Lakmoos, InvestBay a mnohé další. A každý startup si z něj může odnést právě to, co on sám potřebuje.

Na velikosti přitom nezáleží. Když se do Startup Academy přihlásila Kamila Zahradníčková, měla firmu Lakmoos, ale byla v ní prakticky sama. Po půl roce od ukončení akademie už měla tým dvaceti lidí a startup získal první andělskou investici. „Investor nemusí být vždy nutné zlo, ale může i pomoci a stát se hodnotným partnerem. Díky Startup Academy jsme nasbírali velkou síť partnerů, na které se kdykoliv můžeme obrátit,“ chválí si.

Startup Academy má za sebou ukončené čtyři běhy a prošlo jí celkem 85 startupů, další dvě skupiny v příštích týdnech čeká slavnostní závěr včetně prezentace projektu před investory a dalšími profesionály. Na něj se chystá jak 22 startupů v úvodních fázích podnikání ve Startup Academy Rise, tak patnáctka pokročilých startupů, které už jsou na trhu usazené a hledají možnosti expanze a dalšího škálování produktu v rámci akademie pro pokročilé, takzvané Startup Academy Masterclass.

Do aktuálně otevřeného běhu je možné se hlásit za zvýhodněnou Early Bird cenu do 31. ledna, běžné přihlášky pak uzavíráme 23. února. Nováčky uvedeme do programu 7. března, kdy Startup Academy oficiálně otevíráme zahajovací snídaní za účasti investorů. Finálový večer s prezentací startupů a oceněním nejlepšího projektu, o kterém hlasuje odborná porota, pak proběhne 20. června. Vítěz získá ceny od CzechCrunche i partnerů.

Partnery projektů Startup Academy jsou Sedlakova Legal a Presto Ventures. Coworkingové prostory pro účastníky zajišťuje WorkLounge.