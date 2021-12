Poznávání českých měst zábavnou formou slaví úspěch. Nachozeno přidává další místa a hlásí svižný růst

Zvednout lidi z gaučů a zavést je do ulic menších měst a dovnitř podniků, o kterých třeba ani neměli tušení. Přesně taková je mise projektu Nachozeno. Offline hry, kterou se k netradičnímu průzkumu měst, jako je Liberec či Telč, rozhodli využít majitelé už téměř tisícovky prodaných kusů.

Zatímco na vesnici jsou lidé rádi za jednu hospodu, samoobsluhu na náměstí a kostel, v případě velkých měst může být nabídka zajímavých míst a zážitků tak pestrá, že řada z nich jejich obyvatelům či návštěvníkům zcela uniká. Právě objevování takových míst skrze plnění úkolů a luštění šifer nabízí hra Nachozeno.

Tu v minulém roce začali prodávat tři bývalí spolužáci z Technické univerzity v Liberci a jejich nápad veřejnost zaujal. „Projekt jsme oficiálně spustili na konci října loňského roku a od té doby jsme prodali více než 950 her. Na konci aktuálního roku tak velmi pravděpodobně překonáme hranici tisícovky. Tedy čísla, které výrazně předčilo i náš optimistický plán,“ říká Dominik Rosenberg, který koncepci vymyslel spolu s Tomášem Noskem a Danielou Pospíchalovou.

Tým projektu Nachozeno: Zleva Tomáš Nosek, Daniela Pospíchalová a Dominik Rosenberg Foto: Nachozeno

Jak Rosenberg přiznává, většina tržeb přišla v letošním roce, kdy se k původní Telči přidal také Liberec. „Obratově jsme se z nižších stovek tisíc korun aktuálně posunuli téměř k jednomu milionu. Od začátku jsme stále v černých číslech. Projekt si tak na sebe vydělá, a ještě máme prostor z tržeb firmu vcelku svižným tempem rozvíjet. S tímto bootstrapovým způsobem fungování jsme spokojeni a vyloženě neplánujeme porozhlížet se po externích formách financování,“ vysvětluje Rosenberg.

Právě externí financování bylo to, co postavilo Nachozeno na nohy. Projekt nejdříve získal 40 tisíc korun formou crowdfundingové kampaně na Startovači a následně za třetí místo v podnikatelské soutěži Nastartujte se od Komerční banky obdržel 50 tisíc korun. Zmíněný svižný rozvoj je důvodem, proč Nachozeno před pár týdny přidalo v pořadí již třetí město, kterým jsou vinařské Valtice, k nimž by měla v příštím roce přibýt další dvě až tři nová místa.

„Soustředíme se především na kvalitu jednotlivých her spíš než na kvantitu a snahu obsáhnout co nejvíce měst během krátké doby. To se nám zatím dle zákaznických recenzí velmi vyplácí a chceme v tom pokračovat,“ vysvětluje Rosenberg důvod, proč nová města nepřibývají vyloženě raketovým tempem.

Nachozeno se chce navíc i nadále soustředit na menší města, byť metropole jako Praha či Brno autoři hry nevylučují. „Takto velká města nelze obsáhnout do jedné pěší trasy, proto je možné, že by her ve větších městech vzniklo v průběhu času více. To už ale trochu předbíháme,“ usmívá se Rosenberg.

Příště vaše město

Tipů, kam by mohlo Nachozeno zavítat příště, mají autoři více než dost. Podle Rosenberga přijde minimálně jednou týdně další žádost o přidání nového města. Tyto žádosti přitom neposílají jen jednotlivci, ale v hojném počtu přicházejí i přímo od obcí. Největší zájem je aktuálně o Zlín, České Budějovice, Karlovy Vary a v neposlední řadě právě Prahu. K týmu přitom nechodí jen tipy na místa, ale lidé nabízejí i svou pomoc při tvorbě obsahu.

Typickými hráči jsou nejčastěji rodiny s dětmi či mladší dospělí, kteří vyrážejí objevovat dané místo v páru. V případě Nachozeno totiž nemluvíme o hře, ve které se hraje na sekundy, ale o klidné procházce, během níž hráči objeví nová místa, na která by se při „běžné“ návštěvě daného města nejspíše nedostali, a ještě se o nich dozví několik zajímavostí.

Hra Nachozeno ve vydání pro město Liberec Foto: Nachozeno

„Opakovaně se setkáváme také s tím, že hru hrají i lidé, kteří v daném městě žijí, a přesto se dozvídají něco nového. Velmi pozitivní ohlasy dostáváme také na celkové zpracování jednotlivých herních částí a tím i na související fakt, že hra funguje jako stoprocentně offline zážitek. Z ohlasů našich zákazníků je odpočinek od každodenního online světa stále velmi žádaná věc,“ osvětluje některé vyzdvihované benefity hry Rosenberg.

K nim zajisté patří i doporučení na dobré lokální podniky. Malých kavárniček, stánků se zmrzlinou, ale třeba i malých pivovarů by chtělo Nachozeno zahrnovat do obsahu stále více a tím pozitivně ovlivnit růst lokální ekonomiky. Kromě obsahu se však chce zaměřit i přímo na samotné hráče a hru zpřístupnit nejen cizincům, ale koncipovat ji do takové formy, aby si ji mohli zahrát třeba i celé firemní kolektivy.