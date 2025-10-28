Praha dostala třetí Tisse Bakery. Nová řemeslná pekárna vyrostla u Anděla, brzy má přibýt další v Karlíně
Pekárny Tisse od svého rozjezdu snoubí francouzský styl pečení se skandinávským přístupem k práci a pokračovat v tom budou i dál.
Kdo se občas mihne mezi autobusovými zastávkami v Praze Na Knížecí, ví, že rodící se Smíchov City už obývají první podniky. A k nim teď přibyl další – třetí pobočka Tisse Bakery, která je, jak je zvykem i u jejích dvou předchůdců v Nuslích a Vinohradech, zvenčí sice nenápadná, ale uvnitř nabízí pohled pod ruce šikovných pekařů a také jejich výtvory a skvělou kávu k tomu. Nová pekárna je navíc jen začátkem plánované expanze.
Název: Tisse Bakery
Adresa: Toyen 1, Praha 5
Typ podniku: pekárna s kavárnou
Otevírací doba: pondělí–pátek 7:30–19:00, sobota–neděle 8:30–19:00
Poznávacím znamením pekáren, za kterými stojí Elizaveta Timkina a Ivan Basin, jsou croissanty, danishe a kvasový chleba. A všechny tyhle produkty samozřejmě najdete i na Smíchově. Nechybí ale ani další typický rys, a sice výhled na výrobu. Ten tady doplňuje velkorysý otevřený prostor, který z nové pobočky dělá příjemně vzdušné místo k posezení. Navíc v místě, kudy zatím ještě neproudí tolik lidí.
Kvasový chléb se peče a dováží z Nuslí, efektní viennoiserie ale vzniká před vašima očima. A právě sladkým pečivem – zejména croissanty, které jsou podle Timkiny symbolem poctivé pekařiny – jsou provozovny Tisse, jejichž jméno vzniklo zkrácením francouzského slova patisserie, vyhlášené. I na Smíchově je ale k mání také brunchové menu, na kterém v týdnu najdete vejce ve skle i párky, stejně jako granolu, o víkendu pak třeba omeletu s mortadelou, zapečený sendvič Croque Monsieur nebo slaďoučký french toast.
„Smíchov pro nás není jen další prodejní adresou. Bude zde živá pekárna, kde ráno z pece vytáhneme první croissanty a poté pekař před zraky zákazníků připraví další čerstvou várku,“ slibuje Elizaveta Timkina. A živo tu bude už tuto sobotu 1. listopadu, kdy nová pekárna oslaví své otevření collabem s karlínskou vinárnou Veltlin, který láká na spojení croissantů a perlivých vín.
Do Karlína, konkrétně do nové budovy Block u tramvajové zastávky Urxova, by pak zkraje roku měla zamířit i sama značka Tisse a otevřít tu svoji další pobočku. „Karlín jsme vybrali jako čtvrť, kde lidé ocení dobré gastro a vyhledávají kvalitní podniky. Díky spolupráci s developerem Ungelt Group také budeme mít možnost vytvářet komunitu nově vznikající budovy a celé budoucí nové části této čtvrti. Budeme zde mít skvělý prostor s možností posezení ve vnitrobloku a krásně prosluněnou pobočku,“ dodává Timkina, u níž i nadále platí, že ji sice nejvíc učarovalo francouzské pečivo, k jeho vytváření ale přistupuje se severskou precizností a analýzou, a tak neustále zkoumá a vylepšuje nebo rovnou vytváří nové recepty.