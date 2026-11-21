Právo je pro nás až moc kancelářská práce, říkají. A tak se pustili do 3D tisku barevných lampiček
Matěj Lorenc a Alexandra Veselá vystudovali práva, ale chtěli i něco tvořit. Pořídili si 3D tiskárnu a rozjeli vlastní značku s lampičkami.
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Když lidé poprvé vidí tyhle lampičky, obvykle reagují stejně: že jsou roztomilé. A přesně tak se také jmenují. Jsou barevné, hravé a mají tvary, které se na trhu s lampami běžně nevidí. Za Roztomilými lampičkami stojí Matěj Lorenc a Alex Veselá, kteří je tisknou na 3D tiskárnách. Ani jeden z nich přitom není designér či technik, oba jsou právníci. Lorenc pořád ještě studuje, Veselá už dnes pracuje u soudu. Poznali se na stáži v OSN v Ženevě.
K lampičkám se dostali víceméně náhodou. Chtěli rozjet nějaký vlastní projekt, ale nevěděli jaký. Zároveň cítili, že jim právo nestačí a chtějí něco vytvářet. „Právo je sterilní prostředí, hodně černobílé. Je to kancelářská práce, která se v čase moc nevyvíjí,“ říká Lorenc.
Odpověď našli ve Varšavě, kam oba odjeli na půl roku na Erasmus. Narazili tam na polského designéra, který na 3D tiskárně vyráběl barevné předměty. Veselá přiznává, že 3D tisk do té doby vnímala úplně jinak. „Myslela jsem si, že ho využívají jen ajťáci na nějaké součástky. Strašně mě překvapilo, že to může vypadat tak hezky.“ Líbilo se jim i to, že tu nejsou žádná omezení: cokoliv si v programu vymodelují, to si mohou vyrobit.
A tak se rozhodli, že zkusí vyrábět lampičky. „Jednoho dne jsme objednali tiskárnu a během týdne byl hotový celý koncept Roztomilých lampiček,“ říká Matěj Lorenc. Zkušenost s 3D tiskem ani modelováním neměli žádnou, ale řekli si, že se to jednoduše doučí. „Chodili jsme do kavárny, seděli tam osm hodin denně a koukali na videa o 3D tisku,“ dodává. Naučit se a pochopit základy jim nakonec zabralo dva týdny.
První výtisky ale zdaleka nebyly takové, jaké si oba představovali. „Poté co jsme dali asi 40 tisíc korun za tiskárnu a vybavení okolo, jsme tam stáli a ani jeden z nás to nechtěl říct nahlas: vypadalo to prostě strašně,“ vzpomíná Lorenc. Model proto ještě šestkrát upravili a dnes je z něj jedna z nejprodávanějších lamp, kterou nabízejí.
Se zmetky se ale potýkají dodnes. „Filamenty jsou citlivé na vlhkost, a když jsou vlhké, tisk se pokazí. Někdy to necháme tisknout celou noc a ráno zjistíme, že se to celou dobu tisklo špatně,“ říká Alex Veselá. Jedna lampička se tiskne zhruba dvanáct hodin – horní část sedm až osm, spodní čtyři a půl, majitelé přitom tisknou na několika tiskárnách najednou. Barvu každé části si zákazník vybírá ze šestnácti odstínů.
Historek má ale dvojice víc. Třeba jiná jejich lampa vznikla omylem ze dvou květináčů. „Chtěli jsme udělat květináček a Alex udělala ještě menší. Ani jeden nás moc nezaujal. Pak jsme je dali na sebe, Alex udělala spodek, já vršek a vypadalo to hezky,“ říká Lorenc. Nové modely vznikají podobně. „Zkoušíme, vytiskneme to a pak vidíme. Někdy se to chytne a líbí se nám to, někdy vůbec.“
Elektrické výrobky mají specifická pravidla, ale nikde nebylo konkrétně napsáno, jak na to.
Brzy se ale ukázalo, že prodej lampiček nebude tak snadný, jak se na první pohled mohlo zdát. Lampa je totiž elektrický výrobek, a tak potřebuje ověření bezpečnosti a musí splňovat legislativní předpisy. „Sice jsme právníci, ale vůbec jsme netušili, jak to vyřešit,“ říká Lorenc. „Elektrické výrobky mají specifická pravidla, ale nikde nebylo konkrétně napsáno, jak na to.“ A Veselá dodává: „Všechno vás odkazuje na další a další předpisy a s tou evropskou legislativou je to ještě složitější.“
Nakonec zaplatili přes 100 tisíc korun za ověření z laboratoře. Náklady se tím výrazně zvýšily, ale couvnout z projektu už nechtěli. „Byli jsme už moc daleko. Měli jsme tiskárnu i produkty a jediné, co nám stálo v cestě, byla certifikace. Říct, že na to kašleme, by bylo hloupé. A zpětně vidíme, že se tohle rozhodnutí vyplatilo.“
Do Česka se vrátili v létě a loni v srpnu spustili e-shop. V prvních měsících bylo tempo pomalejší, čtyřicátou objednávku zaznamenali až začátkem října. A pak přišly Vánoce. Do konce letošního února se prodalo přes 250 lamp, z toho víc než 140 v listopadu a prosinci. Některé dny chodilo pět nebo šest objednávek, což byl pro ně takový úspěch, že ke dvěma tiskárnám dokoupili třetí.
Všechno se přitom dělo v bytě o 45 metrech čtverečních. „Celý obývák jsme měli plný krabic. Ten byt jsme posledních pět měsíců skoro neviděli,“ přiznává Veselá. Dnes bydlí v centru Olomouce a výrobu mají oddělenou. A zatímco loni vozili každou objednávku do podacího místa na druhém konci města, dnes pro balíky ráno přijede kurýr. „Naložit všechno do auta, odvézt, vrátit se. Strávil jsem jen nad tím hodiny,“ říká Lorenc.
Celý obývák jsme měli plný krabic. Ten byt jsme posledních pět měsíců skoro neviděli.
Prodávají hlavně přes Instagram a díky reklamám na sociálních sítích. Sami říkají, že když reklamy vyladili s pomocí profesionálky, dostali se až na dvojnásobné tržby. Na svém instagramovém účtu se snaží být osobní. „Ukazujeme hodně zákulisí a třeba i věci, které se nepovedly,“ říká Veselá. Loni v srpnu měli 1 500 sledujících, dnes bezmála 14 tisíc.
Měsíčně jim přijde zhruba šedesát objednávek a letos očekávají obrat kolem 1,7 milionu korun. Jak sami říkají, čísla jsou už lepší, hospodaření s penězi ale složitější. „Provozně jsme v zisku, ale za letošní říjen jsme utratili strašně moc na přípravu vánoční sezóny,“ říká Veselá s tím, že například účast na jednom trhu se mnohdy vyšplhá na desítky tisíc korun. „Platí se dopředu, takže to z cash flow strhne velkou částku za něco, co přijde až v budoucnu.“
Původní investice se jim prý už vrátila, ale vystřídaly ji další výdaje. Tiskáren mají momentálně šest a možná přibudou další. Nechtějí ale zůstat jen u lampiček či květináčů, barvy stále víc vyplňují jejich životy. Přemýšlejí třeba o značce se psími obojky, vodítky a postroji, o ponožkách a dalších barevných drobnostech. A do Vánoc je každý týden čeká jeden trh.