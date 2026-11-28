Pražské Malešice dál míří do výšky. Vyrostou tu čtrnáctipatrové věže se stovkami bytů i rezidenčním klubem
Rezidenční projekt Sky Towers nabízí 447 bytů. Developeři Daramis a BDCG Development ho dokončí v roce 2030 u nové tramvajové trati.
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Malešice na Praze 10 dlouho stály trochu stranou největší developerské vlny, která v posledních letech proměnila sousední Žižkov, Vysočany nebo Strašnice. Teď se ale pozornost investorů i lidí hledajících nové bydlení přesouvá právě sem.
Na rohu ulic Limuzská a Počernická, hned vedle Malešického parku, běží příprava rezidenčního souboru Sky Towers. Projekt se čtyřmi čtrnáctipatrovými věžemi nyní vstupuje do další etapy – developeři Daramis a BDCG Development uvolnili do prodeje i zbývající dvě budovy, takže v nabídce jsou už byty ze všech čtyř věžových domů.
Přímo na staveništi je rušno. Po demoličních pracích nastoupila technika na hloubení stavební jámy a postupně se začíná rýsovat budoucí podoba areálu. Kdo chce vidět, jak se parcela v průběhu následujících měsíců a let proměňuje, nemusí chodit kolem plotu staveniště. Průběh lze v reálném čase sledovat přes online kameru přímo na webu projektu. Kolaudace je v plánu na začátku roku 2030 a první obyvatelé se do nových bytů nastěhují v polovině téhož roku.
„Malešice procházejí v posledních letech výraznou proměnou a profilují se jako moderní rezidenční čtvrť s kvalitní občanskou vybaveností, dobrou dopravní dostupností a množstvím zeleně. Sky Towers na tuto proměnu navazuje konceptem bydlení, které propojí výhody života v hlavním městě s klidnějším prostředím mimo širší centrum,“ říká Dušan Krajča z developerské společnosti Daramis.
Vlastní park, fitko i klub na filmové večery
Podobu všech čtyř domů připravilo studio Qarta Architektura. Domy mají jednoduché, čisté linie a byty jsou navržené tak, aby v nich bylo co nejvíc denního světla a prakticky řešeného prostoru bez hluchých míst. Z vyšších pater se navíc otevřou výhledy přes koruny okolních stromů až na centrum Prahy. Nabídka sahá od menších jednotek 1+kk, 1,5+kk a 2+kk pro jednotlivce a páry až po prostornější rodinné byty 3+kk a 4+kk.
V rámci projektu ale nevzniknou jen samotné byty – developeři do areálu navrhli i sdílené zázemí, které má lidem ušetřit každodenní přejíždění po městě za sportem nebo odpočinkem. Přímo mezi čtveřicí věží vznikne park ve vnitrobloku. Obyvatelé budou mít v domě k dispozici také vlastní fitness centrum nebo rezidentský klub s prostorem pro společné sledování filmů a sportovních přenosů i pro pořádání dětských oslav a dalších akcí podle jejich přání.
Součástí projektu bude také jedna centrální recepce s nepřetržitým provozem, která zajistí servis pro celý areál. „Každá ze čtyř věží bude mít zároveň vlastní velkorysé lobby. Vysoký standard společných prostor je jedním z hlavních prvků projektu – chceme, aby se v nich lidé cítili příjemně a stejně tak každý host, který do domu přijde,“ dodává Martin David ze společnosti BDCG Development.
Jedním z hlavních důvodů, proč se z Malešic stává stále vyhledávanější adresa pro bydlení, je spojení klidnějšího sousedství a rychlé cesty do města. Hned přes ulici leží rozlehlý Malešický park, v blízkosti jsou obchody, školy i školky a cesta do centra zabere asi dvacet minut městskou hromadnou dopravou nebo deset minut autem. Zhruba dvacet minut autem pak trvá i cesta do pražské zoo a patnáct minut do obchodního centra na Černém Mostě.
Dopravní spojení čeká v nejbližší době ještě jedno výrazné zlepšení. Přímo kolem projektu povede nová tramvajová trať, jejíž zprovoznění je naplánováno na rok 2027, takže budoucí obyvatelé budou mít zastávku pár kroků od domu a cesta do centra se ještě zrychlí.
„Malešice dnes patří mezi nejzajímavější rozvíjející se rezidenční oblasti Prahy. Nabízejí klidnější atmosféru než širší centrum města, zároveň ale zůstávají velmi dobře dostupné. Tramvajová trať plánovaná na rok 2027 dále posílí spojení Malešic s centrem Prahy a usnadní každodenní dopravu,“ doplňuje Martin David. Více informací o nabídce bytů i aktuálním dění na stavbě je k dispozici na webu projektu.