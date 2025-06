Pražské planetárium se o víkendu po rekonstrukci otevírá. Ukáže nejlepší technologii na světě

Stejnou technologii mají už jen dvě planetária v USA, to pražské se tak stává špičkou v Evropě. Dovolí rozšířit repertoár.

Rekonstrukce uzavřela pražské planetárium na dva roky, teď se ale znovu otevírá. Svůj provoz zahájí v sobotu a v neděli speciálními prohlídkami, během nichž se návštěvníci budou moci mimo jiné seznámit s novým systémem, který z planetária dělá špičku v Evropě. Systém se skládá z desítek milionů jednotlivých LED diod, které na více než dvanácti tisících panelech tvoří obraz vesmíru. Výsledkem je extrémní kontrast, ostrost a jas a unikátní technologie, kterou mají jen dvě další planetária, konkrétně v USA.

Planetárium avizuje, že o otevření je obrovský zájem a že o následujícím víkendu přijde asi deset tisíc návštěvníků. Ti budou rozdělení do skupin po 270 lidech a během každé půlhodiny zhlédnou dvacetiminutový pořad připravený speciálně pro otevření. Ukáže na ty nejúžasnější věci, co nové planetárium umí. Do stálého provozu pak vesmírné kino otevře 17. června. V programu nabídne pořady o vesmíru, ale i koncerty, divadelní představení nebo multimediální performance. V plánu je ale rovněž dělat pořady z vlastní produkce či koprodukce.

„Nová technologie nám poskytne naprostou tvůrčí svobodu a projekce už se nebude omezovat na hvězdnou oblohu, i když ta samozřejmě zůstane těžištěm zájmu,“ uvedl pro CzechCrunch ředitel planetária Jakub Rozehnal. Speciální technologii dodala do Prahy společnost Evans & Sutherland, která vyrábí planetária a také simulátory pro NASA, armádu i filmový průmysl.