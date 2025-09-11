Z Čechů se stávají evropští bankéři. Miliardář Pavel Hubáček přikoupil do Creditas maltskou banku
Česká skupina Creditas získala maltsko-belgickou skupinu MeDirect se 155 tisíci klienty. Její zakladatel Pavel Hubáček ji zároveň předává dětem.
Překotné změny se odehrávají ve skupině Creditas, kterou Pavel Hubáček začal budovat před více než deseti lety. Olomoucký miliardář do ní teď po dlouhém vyjednávání přikoupil maltsko-belgickou bankovní skupinu MeDirect. Dosud největší zahraniční expanze skupiny zároveň může představovat symbolickou tečku za jednou érou Creditas, její zakladatel se totiž skupinu rozhodl celou předat do rukou svých potomků. Ještě větší roli tak převezmou Hubáčkovi synové Tomáš s Davidem.
O významné změně ve vlastnické struktuře Creditas tento týden informovaly Hospodářské noviny. Šestapadesátiletý Pavel Hubáček se rozhodl předat sto procent akcií mateřské skupiny, přičemž po dvaceti procentech připadne synům Tomášovi s Davidem, zbylých šedesát procent manželce Barboře zastupující nezletilé dcery. Tento krok, byť relativně nečekaný, zejména s ohledem na to, že jde o předání úplně všech akcií, prý považuje za logický pro dlouhodobou stabilitu rodinného byznysu. Sám se chce věnovat novým investičním příležitostem mimo skupinu Creditas.
Právě Creditas má ale nyní za sebou zásadní deal, který téměř zdvojnásobí dosud zejména tuzemskou bankovní skupinu, do níž patří Banka Creditas a loni zfúzovaná Max banka. Akvizicí skupiny MeDirect, která působí na Maltě nebo v Belgii a která podle Hospodářských novin mohla stát vyšší jednotky miliard, česká skupina získá více než 155 tisíc klientů. MeDirect zároveň disponuje bilančními aktivy v hodnotě téměř 6 miliard eur (zhruba 150 miliard korun) a spravuje investice klientů v objemu téměř dvě miliardy eur (zhruba 50 miliard korun).
„Akvizice MeDirect je důležitým strategickým milníkem pro celou skupinu Creditas. Naší ambicí je vybudovat silného evropského hráče, který dokáže propojit stabilitu a kapitálovou sílu Banky Creditas s technologickým know-how a mezinárodním zázemím MeDirect,“ říká generální ředitel skupiny Jiří Hrouda. Transakce podle něj přinese synergické efekty a rozšíří portfolio služeb pro klienty ve všech třech zemích působení.
Hrouda přitom i nadále zůstává v exekutivním vedení skupiny. Na další rozvoj bankovní skupiny v Evropě bude z pozice akcionáře dohlížet dvaatřicetiletý Tomáš Hubáček. Právě rozšiřování působnosti Creditas za hranice Česka je jedním ze strategických cílů.
I proto plánuje do mateřské společnosti MeDirectu zvané MDB investovat další kapitál a rozvíjet její klíčové aktivity. „Tento krok potvrzuje naši dlouhodobou strategii diverzifikace a rozšiřování působnosti mimo Českou republiku,“ doplňuje Tomáš Hubáček, spolumajitel skupiny Creditas, která nyní působí v šesti evropských zemích.
Kromě Česka má banka zastoupení v Rakousku, energetická divize pak vloni vstoupila do Polska a na Slovensko. Nyní se k těmto trhům přidává Malta a Belgie. Na Maltě patří MeDirect se zhruba 400 zaměstnanci mezi tři největší bankovní skupiny. Banka se specializuje na retailové bankovnictví a investiční produkty, které nabízí zejména prostřednictvím své digitální platformy napříč evropskými trhy.
Vedle finančních služeb patří mezi pilíře skupiny Creditas již zmíněná energetika a také reality a development. Developerské projekty skupiny i rozvoj aktivit v energetice bude řídit šestatřicetiletý David Hubáček. Odcházející zakladatel Creditas Pavel Hubáček bude prý svým synům poskytovat poradenství pouze na vyžádání. „Budu nadále sledovat vývoj skupiny, poradensky se zapojím, pokud bude zájem, ale chci dát prostor nové generaci a věnovat se svým věcem,“ uvedl pro Hospodářské noviny.
Do evropských bankovních vod přitom nemíří Hubáčkovi jako jediní. Před několika měsíci oznámil akvizici rakouské A1 Bank Pavel Řehák, který tím staví další významný pilíř své skupiny Direct. Postavit chce moderní středoevropskou neobanku zaměřenou na malé a střední podniky, která by měla dorazit i do Česka. „Je to banka, která vyžaduje do plného rozkvětu investici jak kapacitní, tak znalostní i kapitálovou, aby mohla vyrůst do středoevropského hráče, který bude poskytovat služby v dalších zemích,“ popisoval pro CzechCrunch.