Přehnali Black Friday, až neměli na výplaty. Teď mají obrat půl miliardy a s žaluziemi expandují do Evropy
Těží z poptávky po řemeslech a z čím dál častějších vln veder. Žaluzieee vznikly jako projekt dvou přátel, jejich cesta ale nebyla bez problémů.
Zkusili rozvážet balíky nebo prodávat sýry, ale ani s jedním neprorazili. Pak objevili zlatou žílu: žaluzie. Jenže i tam přišly zádrhely. Vyhlásili obrovské slevy, mnuli si ruce nad rostoucími tržbami, ale nedomysleli, co to udělá s marží. „V pondělí ráno jsem se postavil před obchodníky a řekl jsem pravdu, že jsem to podělal a jsme 4 miliony v minusu,“ vzpomíná Marek Pščolka. Z problémů se nakonec dostali a teď se jejich Žaluzieee blíží obratem k půlmiliardě korun, v létě rozjedou byznys i na Slovensku a příští rok v Polsku.
Marek Pščolka a Michal Juchelka byli kamarádi už od dětství. Oba jsou z Ostravy a seznámili se náhodou venku při hraní fotbalu. „Už někdy v 16 letech jsme si pohrávali s myšlenkou otevřít fitko. Potom jsme se na nějakou dobu odloučili a v roce 2018 jsme se zase potkali v kině. Přišel jsem za Michalem, podal mu ruku a řekli jsme si, že musíme zajít na oběd,“ vypráví pro CzechCrunch Pščolka.
Netrvalo dlouho a začali spolu podnikat, oba působili ve stejném odvětví a rozuměli si. Pščolka tou dobou pracoval jako vedoucí depa, Juchelka podnikal s dopravní firmou Grandem trans a nabídl kamarádovi poloviční podíl. Rozváželi auty zásilky pro PPL, DHL nebo Alzu, ale jako nováčci v oboru dostávali ty nejméně výhodné trasy, tedy hodně dlouhé, ale s malým množstvím balíků. První dva roky byli ve ztrátě a museli si přivydělávat brigádami, třeba prodejem a rozvozem sýrů po celé republice.
Právě tehdy se Pščolka rozhodl, že potřebuje změnu. „Jednou v zimě jsem stál ve Zlíně a říkal si, že takhle už nemůžu žít. Doma půlroční dítě a kvůli vánočním trhům jsem byl na cestách 40 dní v kuse. Tak jsem si vzpomněl, že můj známý dělá celý život žaluzie a je v pohodě. Já už jsem byl jako ten tonoucí, co se stébla chytá. Zavolal jsem dalšímu kamarádovi, ať udělá web, hodil jsem to na Facebook Marketplace a úplně mi vybouchl Messenger,“ popisuje.
S Juchelkou tehdy vypověděli smlouvy s dopravci a všechny svoje dodávky přelepili reklamou na žaluzie. Na YouTube se je naučili montovat a první dva týdny ve dvou zvládli odbavit deset domácností denně. Hned bylo jasné, že potřebují tým rozšířit, jaký měli úspěch.
Za ten zčásti mohl i covid. Lidé byli v roce 2020 doma, kde si to chtěli zvelebit, navíc měli našetřené peníze a jaro tenkrát přišlo dřív. „Po měsíci jsem volal mamce, ať skončí v práci, že potřebuju pomoct. Tak mi začala pomáhat s objednávkami a během půl roku nás bylo asi 20, 25,“ dodává Pščolka.
V prosinci mi zavolala mamka, že nemá peníze na výplaty, a já věděl, že ještě jeden takový měsíc a prodávám barák.
K žaluziím tou dobou přidali také interiérové rolety, které v Česku ještě nebyly tak populární, a rychle rostli. Vykoupili všechny materiály od místních výrobců a museli se poohlížet i po firmách v Turecku a Číně. Po třech letech už nedojížděli z Ostravy do zbytku republiky, ale nabrali přímo v Praze, Brně a nakonec i ve všech krajských městech lidi, kteří začali jezdit rovnou k zákazníkům.
Když slavili čtvrtý rok, přišla ale téměř fatální chyba. Meziroční růst tržeb se ze 70 milionů korun zdvojnásobil, Žaluzieee nabíraly další zaměstnance a nakupovaly také dodávky. Pščolka v záchvatu euforie vyhlásil čtyřicetiprocentní Black Friday slevy. „Měsíc předtím jsme měli obrat 8 milionů, se slevami to bylo 12 milionů. Všichni jsme si tleskali, kupoval jsem ohňostroj. A v prosinci mi zavolala mamka, že nemá peníze na výplaty a dodavatelům dlužíme 2 miliony, a já nevěděl, kde je chyba. Jen jsem věděl, že ještě jeden takový měsíc a prodávám barák,“ vzpomíná šéf firmy.
Zavřel se na víkend do kanceláře, prošel všechny účetní záznamy a zjistil, že marže už jim nepokrývá náklady. Před zaměstnanci vše upřímně přiznal: „Ve firmě bylo tehdy asi 50 lidí. Tak jsem jim řekl, že zdražíme o 30 procent oproti původní ceně, hned ode dneška.“ A krok zabral. I přes zdražení jim v následujících týdnech objednávky neklesly a v březnu už byli v kladných číslech.
Marek Pščolka otevřeně přiznává, že i další momenty ve firmě provázel chaos, který ale nakonec překonali. Před třemi lety třeba museli po dvou letech vývoje a investici tří milionů korun zahodit první verzi vlastního ERP systému, který slouží jako databáze firmy. Systém tak vybudovali znovu od základů a teď už v nové verzi funguje.
Vedle žaluzií dvojice podnikatelů provozuje i další služby se třemi „e“, loni v červnu spustili Malujemeee, teď rozjíždí Pokládámeee a Čistímeee. A další chtějí přidávat. „Dnešní generace bude potřebovat to řemeslo víc a víc. Takže ta myšlenka zní: chceme dělat všechna řemesla. Chceme z ‚éček‘ udělat platformu, máme zaregistrované snad všechny domény, chystáme i klimatizace a další,“ dodává Pščolka.
Zaměstnávají už okolo 170 lidí a celkovým obratem se blíží k půlmiliardě korun. Až do letošního roku vše financovali bez bankovních úvěrů a investorů, ostatně ty prý ani v tuto chvíli nehledají. O letních prázdninách začínají montovat žaluzie na Slovensku, příští rok na jaře se chtějí rozšířit do Polska. „Z analýz nám vyšlo, že slovenský trh je podobný, dokonce to vypadá, že možná nebude na škodu tam jezdit s Čechy, protože nás berou seriózněji, ale to musíme otestovat,“ říká šéf firmy.
„Poláci jsou úplně jiní, jsou citliví na cenu, a přitom na dokonalou službu, tam nesmíte klopýtnout,“ dodává. Právě to by pro ně ale neměl být problém, ve firmě prý mají nastavená přísná pravidla. „Poté co řemeslníka přijmeme, jde na dva měsíce do akademie a musí udělat testy. Musí mít komunikační i technické dovednosti, musí být vždy upravený a nesmí pít den před montáží,“ vyjmenovává Pščolka. Sám pravidelně sleduje hodnocení na Googlu, kde si drží 4,8 bodu z 5.
A právě to chce uplatnit i při expanzi po Evropě. V rostoucí ekonomice Polska vidí ohromný potenciál a podle svých predikcí by měla firma do tří let dosáhnout na obrat přes miliardu korun. Kromě vyšší poptávky po řemeslech jí do karet hrají i horká léta z posledních let. „Teplo a slunce vždy pomáhají stínící technice, je to naše sezóna,“ dodává s úsměvem Marek Pščolka.