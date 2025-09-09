Přeměna Nových Dvorů se blíží. Praha schválila další část projektu, vyroste tam 480 bytů
Prahu teď čeká příprava a vypsání veřejného výběrového řízení na dodavatele projekčních prací. Celkem by v nové čtvrti mělo vyrůst až dva tisíce bytů.
Když před dvěma týdny představil náměstek pražského primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček „první vlaštovku městské výstavby“, vzbudilo to mezi uživateli na sociálních sítích překvapené reakce. U projektu Jalový Dvůr se totiž počítá pouze se 40 byty umístěnými ve dvoupatrových budovách. Jde nicméně o součást mnohem většího plánu, který má za cíl zcela přeměnit lokalitu Nových Dvorů. A jedna z jeho částí teď dostala zelenou.
Pražští radní totiž schválili investiční přípravu takzvaného Projektu 5 při ulicích Chýnovská a Libušská, jenž počítá s výstavbou přibližně 480 bytů a nebytových prostorů v přízemí. Tím se celá transformace Nových Dvorů posouvá o krok dál, protože dříve už došlo ke schválení Projektů 1 a 6. Pražskou developerskou společnost teď čeká příprava a vypsání veřejného výběrového řízení na dodavatele projekčních prací. Celkem by v nové čtvrti mělo postupně vyrůst až dva tisíce bytů.
„Nové Dvory jsou ukázkou městského developmentu pod veřejnou kontrolou. Nevznikají jen byty na zelené louce, ale skutečná čtvrť se školami, službami, prací i kvalitní dopravou. Využíváme konsolidované městské pozemky a koordinujeme výstavbu s novou stanicí metra i prodloužením tramvaje, aby čtvrť od začátku dobře fungovala. Naším cílem je dostupné, důstojné bydlení pro učitele, zdravotníky, rodiny a seniory,“ říká primátor Bohuslav Svoboda.