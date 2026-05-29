Problémy z domova si do práce nesete vždy, říkají ve firmě, kde je možné mluvit o všem
„Pracovní a osobní život jsou dvě spojené nádoby,“ říká Šárka Churavá z Kauflandu, kde roky fungují důvěrníci, kterým se lidé mohou svěřit s problémy.
Někdy to zažil každý. Jste v práci, ťukáte do klávesnice, sedíte na poradě nebo doplňujete zboží, ale myšlenkami jste úplně někde jinde. Řešíte, jak uhasit problémy v osobním životě, které se nedají jen tak odložit před branami firmy. Podle výzkumů myslí na osobní věci v práci přes sedmdesát procent zaměstnanců. Pro tento jev dokonce vznikl i pojem, takzvaný presenteismus, fyzicky jste na místě, ale reálně tak úplně ne. Analytici upozorňují, že právě to firmy stojí víc než absence, protože presenteismus není vidět.
Řada zaměstnavatelů na to reaguje po svém, dají zaměstnancům multisport kartu, zavedou sick days, pověsí na nástěnku leták s telefonní linkou pomoci. Kaufland, který zaměstnává zhruba 25 tisíc lidí na skoro 150 prodejnách, 2 logistických centrech, masozávodě a centrále, se ale rozhodl k tomuto problému přistupovat jinak. Vybudoval krůček po krůčku systém, který péči o zaměstnance prostřednictvím firemních důvěrníků propojuje s externím asistenčním programem a doplňuje jej o benefity zaměřující se na zdraví zaměstnanců.
„Myslím, že v tomhle jdeme správnou cestou, téma se otevírá víc a víc a zaměstnavatelé si začínají uvědomovat, že nestačí řešit jen to, co se děje na pracovišti. Pracovní a osobní život jsou prostě dvě spojené nádoby,“ říká Šárka Churavá, manažerka firemní péče o zaměstnance v Kauflandu. Jedním z pilířů systému jsou firemní důvěrníci.
„Je to tým pěti našich lidí, kteří jsou prakticky v neustálém kontaktu se zaměstnanci, v pravidelných rytmech navštěvují naše pracoviště a vedou se zaměstnanci desítky rozhovorů týdně. Zaměstnanci mohou za důvěrníkem přijít s čímkoliv, od konfliktu s nadřízeným, s pocitem křivdy, exekucí, domácím násilím nebo jen s tím, že se jim v práci špatně dýchá,“ doplňuje Šárka Churavá.
Impuls k zavedení firemního důvěrníka přišel před lety od mezinárodního vedení společnosti. „Ze začátku bylo nejtěžší získat si důvěru lidí. Spolu s ní se ale pak nabalovala i témata, o kterých bychom jinak vůbec netušili, že je zaměstnanci řeší,“ říká Šárka Churavá. Každý z důvěrníků má v terénu desítky rozhovorů týdně, hodně cestuje, nemá stálou kancelář. „Je to hodně psychicky náročné, musí si udržovat odstup a zároveň opravdu naslouchat a pokládat správné otázky,“ doplňuje.
I proto důvěrníci pravidelně procházejí odborným školením, vzdělávají se v mediaci, vedení rozhovorů, koučování, jak odhalit manipulátora v rozhovoru i jak pracovat s tichem. Také ale musí dodržovat etický kodex, ten jasně říká, že to, co jim zaměstnanec svěří, zůstává mezi čtyřma očima, s výjimkou situací, které mohou zásadním způsobem ohrozit jméno firmy. Zaměstnanec však vždy musí být informován o tom, co se s jeho podnětem děje nebo bude dít. „Snažíme se zároveň vést zaměstnance k tomu, aby na nás nebyli závislí jako na zprostředkovatelích, kteří to vyřídí za ně,“ říká Šárka Churavá.
Témata se velmi často opakují, ta nejčastější jsou konflikty v týmech nebo s nadřízenými, nevhodný styl komunikace a pocit dvojího metru. „V rámci osobního života zaměstnanci nejvíce řeší psychické problémy, které mohou souviset se vztahovými záležitostmi, zdravotním stavem či starostmi o děti či rodiče, kteří vyžadují zvýšenou péči. V péči o zaměstnance se zaměřujeme rovněž na podporu finanční gramotnosti a pomoci v tíživých situacích. Velmi kladný ohlas máme na probíhající kampaň pomoc při oddlužení. Velké poděkování na tomto místě patří asistenčnímu programu Dobrokruh,“ poznamenává Šárka Churavá.
V prosinci 2023 Kaufland podepsal i Chartu proti domácímu násilí, připojili se tak k řadě odpovědných zaměstnavatelů, kteří pochopili důležitost tématu a dlouhodobě mu věnují svou pozornost. „Pokud se podíváme na statistiku, která říká, že každá třetí žena se s domácím násilím v nějaké formě potkala, tak je zcela zřejmé, že se to téma týká také našich zaměstnanců. Nejen žen, ale i mužů,“ dodává Šárka Churavá.
Kaufland loni zapojil zaměstnance do dobročinných aktivit organizovaných společně s dalšími signatáři Charty, výtěžek šel obětem domácího násilí. Míra zapojení podle Šárky Churavé ukázala, že systém funguje. Firemní důvěrníci přitom neslouží jen jako kontaktní osoby, jsou i interními ambasadory tématu, kteří díky pravidelnému školení dokážou citlivě otevřít rozhovor o domácím násilí přímo v provozu a v případě potřeby nasměrovat na odbornou pomoc přes Dobrokruh nebo Rosa, centrum pro ženy.
„Kdo je připraven, není překvapen. Proto máme k dispozici balíček konkrétních opatření, která jsme schopni v případě potřeby zaměstnancům nabídnout. Jedná se například o změnu místa výkonu práce, úpravu pracovní doby, změny telefonního čísla atd. Přistupujeme k tomu individuálně, ovšem s nejvyšší mírou citlivosti,“ poznamenává.
Velkým tématem je také zdraví a péče o něj. „ Zaměstnance edukujeme a připravujeme pro ně v průběhu roku zdravé a sportovní výzvy. Právě probíhá výzva do práce na kole, která se potkala s velkým ohlasem. Lidi to baví, zapojují se a funguje vzájemná inspirace a zdravá soutěživost,“ doplňuje. Od podzimu 2025 mohou zaměstnanci využívat telemedicínu od uLékaře.cz, čerpat sabbatical, tedy jeden až tři měsíce neplaceného volna. K dispozici mají také přístup k videokurzům Seduo a další benefity.
Nyní Šárka Churavá se svým týmem chystá kampaň na odvykání kouření ve spolupráci s Dobrokruhem a projekt týkající se finanční gramotnosti s podcasty a interaktivním screeningem. „V červnu realizujeme na některých pracovištích vyšetření mateřských znamének. Dále spustíme ve spolupráci s Dobrokruhem kampaň na odvykání kouření a doufáme, že osloví co nejvíce zaměstnanců. V plánu jsou témata zdravého spánku, zdravé výživy a spousta dalšího,“ doplňuje Šárka Churavá.
Celý systém drží pohromadě i díky interní aplikaci, přes kterou je propojeno více než 12 tisíc zaměstnanců. „Je to takový náš facebook, lidé tam sdílejí fotky z dovolené, ale ptají se i na pracovní záležitosti. Zároveň je to pro nás prostor, kde komunikujeme téma firemní péče o zaměstnance komplexně. Nicméně v budování důvěry je osobní kontakt nenahraditelný. Proto jsou firemní důvěrníci v maximální možné míře v terénu mezi zaměstnanci. Tak se totiž buduje důvěra, tedy dialogem, nasloucháním a empatií,“ dodává Šárka Churavá.