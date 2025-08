Průlom v OpenAI: ChatGPT zvládne fungovat jen v mobilu a offline, nové modely lze i různě upravovat

Uložit 0

Sam Altman dostál, byť se zpožděním, svému slibu, že OpenAI představí jazykové modely, které poběží na otevřené, tedy open-source architektuře. Jde mimo jiné i o reakci na čínskou umělou inteligenci DeepSeek, která letos v zimě zaskočila západní společnosti svou pokročilostí a tím, jak dokázala být efektivní a málo náročná na výpočetní výkon. Nové modely s označením gpt-oss-120b a gpt-oss-20b budou schopné většinu základních úkonů, jako je psaní textů či kódování, provádět přímo na laptopech či dokonce mobilech s dostatečnou operační pamětí a offline.

„Přestože věříme, že většina lidí bude chtít využívat konvenční služby, jako je ChatGPT, lidé by měli mít možnost přímo kontrolovat a upravovat své vlastní AI, pokud to potřebují. Bezpečností výhody takového řešení jsou zřejmé,“ napsal zakladatel a šéf OpenAI. Nové modely, které mohou běžet na zařízeních s operační pamětí 80 GB, resp. 16 GB, totiž dokáží fungovat i bez internetu. Komunikace, která na nich probíhá, se pak ukládá jen v nich, nikoli na externích serverech.

Samozřejmě dovednosti těchto modelů budou omezené, ale měly by snést srovnání například s verzemi o3 či o4-mini. Ještě tento týden pak má mít premiéru naopak vlajkový model o5, ten ale samozřejmě poběží na serverech OpenAI. Co se open-source architektury týče, tak její výhodou je i to, že si ji uživatelé budou moct všelijak přizpůsobovat a adaptovat pro své účely. Velkým zastáncem open-source řešení – a proto kritikem dosavadní uzavřenosti ChatGPT – je třeba Mark Zuckerberg z Mety. Nové modely od OpenAI jsou také zcela zdarma.