Superinteligence do každé rodiny, ideálně od nás. Mark Zuckerberg nastínil svou vizi života s AI

Jestliže se v posledních měsících říká, že v Silicon Valley propukly AI Wars, tedy brutální soupeření technologických gigantů o umělou inteligenci a její nejschopnější tvůrce, Mark Zuckerberg a jeho Meta v tom hrají klíčovou roli. Jeho nynější odhodlání navíc připomíná jen pár let starou obsesi – stejně jako dnes neustále mluví o umělé inteligenci, uprostřed covidové pandemie propadl fenoménu metaverse.

Na konci letošního července se na webu Mety, mateřské společnosti Facebooku nebo Instagramu, objevil otevřený dopis Marka Zuckerberga se stručným titulkem Osobní superinteligence. Text vyšel ve stejné době, kdy společnost zveřejnila vynikající hospodářská čísla za druhý kvartál roku 2025 – utržila přes 47 miliard dolarů (bezmála bilion korun), což bylo o něco víc, než analytici čekali, a o hodně víc než před rokem.

Na této pozitivní vlně se nese i Zuckerbergovo zamyšlení se, kudy je třeba jít dál: „Za posledních pár měsíců jsme začali pozorovat náznaky toho, že se naše AI systémy dokážou samy zlepšovat. Zlepšování je zatím pomalé, ale nepopiratelné. Vývoj superinteligence je nyní na dohled. Zdá se jasné, že v následujících letech umělá inteligence vylepší všechny naše stávající systémy a umožní vznik a objevování věcí, které si dnes nedokážeme ani představit.“

Podobně jako další technooptimisté se zakladatel Facebooku domnívá, že lidstvo má před sebou díky AI velké věci, ne nepodobné průmyslové revoluci. „V jistém smyslu půjde o novou éru pro lidstvo, ale v jiném je to jen pokračování historických trendů. Ještě před 200 lety bylo 90 procent lidí farmáři, kteří pěstovali jídlo, aby přežili. Technologický pokrok postupně osvobodil velkou část lidstva od nutnosti věnovat se pouze obživě a umožnil lidem soustředit se na činnosti, které si sami volí,“ stojí v jeho článku.

Jeho pojednání o tom, jak umělá inteligence napraví to, jak žijeme, má posloužit především jako svého druhu statement pro investory, kterým směrem se nyní Meta bude ubírat a kde společnost vidí byznysovou příležitost. Ostatně Zuckerberg nabízí astronomické výdělky talentovaným inženýrům a přetahuje mozky od konkurence včetně OpenAI.

„Ačkoliv může AI jednou přinést velké množství bohatství, ještě hlubší dopad na naše životy bude mít to, že každý bude mít svou osobní superinteligenci – pomocníka, který nám pomůže dosahovat našich cílů, tvořit to, co chceme vidět ve světě, prožívat jakékoli dobrodružství, být lepším přítelem pro ty, na kterých nám záleží, a růst v člověka, kterým se chceme stát. Vizí firmy Meta je přinést osobní superinteligenci každému,“ píše Zuckerberg s tím, že by ideálně chtěl, aby jeho nástroje poháněly život každého člověka. Je to svým způsobem představa až dystopická nebo minimálně jak ze sci-fi románů.

Kuriózní ale je, že to není poprvé, kdy jednačtyřicetiletý podnikatel slibuje velké, dosud nepoznané horizonty – v roce 2021 zveřejnil na stejném místě rozsáhlé zamyšlení se nad tehdy vzývaným fenoménem metaverse. Tedy virtuálního světa poháněného blockchainem a kryptoměnami. I tento dopis byl plný vzletných, velkých vět.

Například: „Jsme na začátku další kapitoly internetu – a zároveň další kapitoly naší společnosti… V takové budoucnosti se budete moci jako hologram okamžitě přenést do kanceláře bez dojíždění, na koncert s přáteli nebo do obýváku k rodičům. Otevře se tak víc příležitostí bez ohledu na to, kde žijete. Budete moci věnovat více času tomu, co je pro vás důležité, zkrátit čas strávený v dopravě a snížit svou uhlíkovou stopu.“

Jak to dopadlo s metaversem, je obecně známo – jen pár týdnů poté, co Zuckerberg zveřejnil svou apologii světa z jedniček a nul, začaly kryptoměny prudce padat a s nimi i vize o tom, jak blockchain změní svět. Časem odvanuly i představy, že lidé budou žít a pracovat vzdáleně. Meta jen o pár měsíců později ohlásila mohutné škrty a nad tématem se postupně zavřela voda.

Foto: OpenAI / Meta / Filip Houska/CzechCrunch Sam Altman a Mark Zuckerberg

To se v případě umělé inteligence nejspíš ale nestane. Sice je jí všude plno, investice do ní nepřestávají udivovat a celý obor vykazuje známky přehřátí, nicméně je fakt, že nástroje jako ChatGPT nebo Claude mají reálné uplatnění v byznysu i životech. To se o metaverse nedalo říct ani náhodou.

Navíc jak upozornil deník Wall Street Journal, Mark Zuckerberg do své minieseje zakomponoval i svůj dávný sen – o tom, jak se mu podaří nahradit Apple a jeho iPhone v pozici klíčníka do digitálního světa. Mnohem radši by totiž viděl lidi, kteří reagují nikoli s mobilem, který on nevyrábí, ale s brýlemi, které vyvíjí jeho tým.

„Osobní superinteligence, která nás hluboce zná, rozumí našim cílům a pomáhá nám je naplnit, bude nejužitečnější. Osobní zařízení jako například brýle, které budou chápat náš kontext, protože vidí to, co vidíme my, slyší to, co slyšíme my, a budou s námi v kontaktu po celý den, se stanou našimi hlavními výpočetními zařízeními,“ argumentuje Zuckerberg. Na tom se pak shodne s dalšími titány ze Silicon Valley, kteří cítí, že by Apple, jemuž zatím nástup AI uniká mezi prsty, mohl být k poražení. Například šéf OpenAI Sam Altman se už spojil s bývalým designérem Applu Jonym Ivem, aby vytvořili společně takové zařízení.

Buď jak buď, se Zuckerbergem lze souhlasit opakováním jeho věty z aktuálního dopisu: „Zbytek této dekády bude pravděpodobně rozhodujícím obdobím, které určí, jakým směrem se tato technologie vydá – a zda bude superinteligence nástrojem osobního zmocnění, nebo silou zaměřenou na nahrazení velké části společnosti.“