Prodeje Kingdom Come překonávají plány, čtyřmi miliony jsme si jistí, říká šéf Warhorse. I díky Číně

Uložit 0

Kingdom Come: Deliverance 2 si i čtvrt roku po premiéře hráči kupují mnohem víc, než ve Warhorse Studios původně plánovali. „Prodejní výkon stále vysoce přesahuje očekávanou křivku poklesu,“ říká pro CzechCrunch ředitel studia Martin Frývaldský. A hovoří o tom, jak si herní firma věří na čtyři miliony prodejů, nebo o Číně – protože právě tam se českému středověku velice daří.

Zajímá vás herní průmysl v Česku? Tak se přihlaste k odběru našeho herního newsletteru Good Game! Newsletter Good Game | Poslední vydání Odebírat

„První milion prodaných kusů za první den. Druhý za dva týdny. Tři miliony za tři měsíce. Ta dynamika je zajímavě symbolická, bude se to dobře pamatovat,“ říká Martin Frývaldský, šéf Warhorse Studios. Logicky to není taková rychlost jako začátkem února, to je jasné. „Ale zpomalení tempa prodejů vnímáme jako normální jev. Už se každé ráno nedíváme nejprve na monitory s aktuálními prodeji,“ dodává.

Jenže i když jde o zpomalení, stále se křivka prodejů pohybuje vysoko. Takže když o víkendu vývojáři oznámili, že prodali tři miliony kopií Kingdom Come: Deliverance 2, vlastně to bylo i pro ně příjemné překvapení. „Prodejní výkon stále vysoce přesahuje očekávanou křivku poklesu,“ popisuje Frývaldský.

Český středověk na tahle čísla dosáhl především díky zahraničnímu úspěchu. Ale příčka, na které se v počtu prodaných kopií umístilo Česko, je také poměrně úctyhodná. Nicméně nepředbíhejme – a pojďme nejprve do zahraničí. Největší procento prodejů KCD2 pochází nepřekvapivě ze Spojených států. A i když se hra odehrává ve středoevropské historii, druhým největším trhem pro Warhorse Studios je Čína.

„Věděli jsme, že Kingdom Come je v Číně silná značka, takže zájem o druhý díl nás nepřekvapil a na čínský trh jsme šli docela připraveni,“ popisuje Frývaldský. „Základ je samozřejmě čínská lokalizace, to je naprosto nezbytná podmínka. A před uvedením hry jsme v Číně také zorganizovali předváděcí novinářskou akci. Ale jinak jako Warhorse nemáme žádné speciální další kompetence, jak oslovit čínské publikum,“ dodává.

Na počet obyvatel jsou prodeje v Německu a USA podobné, největší výtlak máme v Česku.

Úspěch v Číně nicméně manažer Warhorse Studios nepřeceňuje. „Je způsobený absolutní velikostí trhu a demografií. Zájem o Kingdom Come 2 je v Číně vlastně úplně normální, ba dokonce spíše menší než jinde ve světě. V relativním měřítku prodáváme v Číně přibližně pětkrát méně než v USA nebo Německu,“ vysvětluje Frývaldský. I to ale ve velké zemi stačí na solidní čísla.

Zmiňované Německo je na třetím místě prodejů. „Na počet obyvatel jsou prodeje v Německu a USA velmi podobné. Ten největší výtlak máme z logických důvodů v Česku,“ říká šéf studia a odhaluje – pro někoho možná překvapivou – čtvrtou pozici rodné země v žebříčku největších trhů Kingdom Come 2. Česko tak předběhlo i mnohem větší západoevropská publika. „Ačkoliv Velká Británie a Francie se výrazně derou dopředu,“ přidává Frývaldský.

Finanční úspěch Kingdom Come 2, které velmi hrubým odhadem vygenerovalo tržby kolem pěti miliard korun, by navíc mohl zakrátko dostat další vzpruhu. Pro hru ještě v květnu vyjde první DLC neboli obsahové rozšíření s názvem Brushes with Death. Mimochodem když je řeč o úspěchu, Warhorse spolu s oznámením tří milionů prodaných kusů KCD2 zveřejnili také rovných deset milionů prodejů prvního Kingdom Come.

A jak šéf studia vidí další, tedy čtyřmilionový cíl? „Čtyři miliony prodaných kopií Kingdom Come: Deliverance 2 leží přece jen o něco dál. Netroufáme si teď dát odhad. Nicméně tím, že tuto metu pokoříme, jsme si docela jistí. Snad to ale už podle té dosavadní symboliky nebudou čtyři roky,“ uzavírá s úsměvem Martin Frývaldský. A jestli se chcete o prodejích KCD2 dozvědět mezi prvními, přihlašte si náš herní newsletter Good Game.

Top novinky ze světa her

📅 Tři věci ke Grand Theft Auto VI. Zaprvé vyjde až 26. května 2026. Zadruhé podle informací ze zákulisí se letošní podzimní termín vlastně ani nedal stihnout. A hlavně zatřetí – GTA VI má nový trailer!

📈 Ve Warhorse Studios nejsou sami, taky v Bohemia Interactive slaví milník. Válečné hry Arma Reforger se prodaly už dva miliony kopií.

🎓 Pokud vás zajímá tvorba her a zároveň hledáte program na léto, mrkněte na tréninkové bootcampy Anomalia. V Kutné Hoře vás třeba o narativním designu vzdělá Adam Miller se zkušenostmi ze studií Bungie a Insomniac Games. A tím nabídka nekončí.

🐺 Taky jste si vždycky přáli zahrát si Zaklínače ve stolní, „dračákové“ podobě? Vaše přání teď plní nakladatelství Mytago a jeho sesterský obchod Imago, které právě vydaly český překlad papírového RPG z witcherovského světa.

💰 Skupina Smarty podnikatele Petra Syrůčka, která koupila herní obchody JRC, v herní branži za poslední roky vyrostla těsně pod miliardu. Nyní Smarty vyhlašuje, že miliardu bezpečně překoná. A to do gamingových tržeb, které tvoří zhruba pětinu těch celkových, nepočítá své herní PC sestavy.

3️ Když jsme na začátku roku tipovali, co nás čeká, trefili jsme odklad GTA VI. A teď to vypadá, že zřejmě i blížící se odhalení Half-Life 3, který by navíc mohl vyjít už letos.

🎵 Jako by Clair Obscur: Expedition 33 nebyla už takhle dobrá. Postupně vycházejí střípky o tom, jak vlastně vznikla zatím nejlepší hra roku – a ukazují příběh plný nadšení a dlouho neobjeveného talentu. Tak třeba scenáristku našel šéf studia skrz výzvu na Redditu a skladatele hudby mezi dalšími nenápadnými umělci na Soundcloudu.