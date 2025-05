První rozšíření pro Kingdom Come 2 je tady. Pusťte si trailer, ve kterém uslyšíte český pohádkový hit

Uložit 0

Středověký příběh v Kingdom Come: Deliverance 2 právě dostal další kapitolu. Čeští vývojáři z Warhorse Studios vydali první rozšíření své hry, v němž hrdina Jindřich bude pomáhat podivnému umělci. Anebo si taky navrhne svůj vlastní štít. A jestli nechcete za přídavek utrácet, tak i pro vás ve Warhorse přichystali novinky. Každopádně si pusťte trailer, ve kterém zazní Václav Neckář!

Podle prvních recenzí vás zabaví klidně až na deset hodin. Což je docela dobrý poměr ceny a výkonu. První rozšíření neboli DLC pro Kingdom Come 2 s podtitulem Brushes with Death na Steamu pořídíte za sympatických šest eur neboli zhruba sto padesát korun. V češtině název přídavku zní Štětce se smrtí, což trochu ztrácí zlověstný nádech anglické slovní hříčky, která kromě štětců odkazuje také na blízké setkání se smrtí…

Jak totiž odhaluje trailer, v němž zní písnička Miluju a maluju z pohádky Šíleně smutná princezna, v rozšíření budete tajuplnému malíři asistovat v dokončení životního díla. A to nejen zlatým jazykem, ale možná i ocelovým mečem. Navíc si v Brushes with Death sami na umělce zahrajete. První ze tří ohlášených DLC pro KCD2 totiž odemkne možnost vytvořit vlastní vzor či erb na štítu, vývojáři slibují přes stovku možných kombinací.

Jestli vám ale groše v měšci necinkají, i tak se ale vaše možnosti v Kingdom Come: Deliverance 2 rozšíří. Warhorse Studios vydali také novou aktualizaci, která do základní hry přidává koňské dostihy nebo zápolení v lukostřelbě ze sedla. A když se přihlásíte k odběru našeho herního newsletteru Good Game, tak se dozvíte, proč jsou ve Warhorse Studios z prodejů Kingdom Come 2 stále překvapení.