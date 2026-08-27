Pusťte si první legální záběry z hraní GTA VI. Nejočekávanější hru konečně uvidíte bez hackerských úniků
Grand Theft Auto VI od Rockstar Games v novém videu konečně ukazuje hratelnost. Tedy mimo videa leaknutá hackerskou skupinou Cyberleek!
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Dosud jsme viděli jen načančané trailery. Anebo nelegální nahrávky od hackerů. Teď už ale platí, že Grand Theft Auto VI konečně uvidíte v podobě, v jaké si ho už za pár týdnů sami vyzkoušíte. Podívejte se na první záběry z hraní nejočekávanější hry v dějinách – ale pozor, pokud nemáte Netflix, nebude to zadarmo.
Kolem GTA VI se toho poslední dobou děje fakt hodně. Zaprvé se blíží jeho vydání 19. listopadu. Zadruhé v posledních dnech čelí citlivým únikům, za kterými stojí hackerská skupina vystupující pod názvem Cyberleek. Ta na internet vypouští záběry z hraní hry snad ještě rychleji, než je vývojáři ze studia Rockstar Games a videoherní vydavatelství Take-Two Interactive stíhají nahlašovat. A zatřetí? To už je příjemnější zpráva.
Záběry z hraní Grand Theft Auto VI konečně uvidíte i bez hackerů. Ve čtvrtek ve 21 hodin našeho času se hratelnost tohoto nesmírně očekávaného titulu konečně představila světu… ale má to jeden háček. Uvidíte je pouze v případě, že si předplácíte Netflix. Jestli chcete vidět GTA VI jako první, nemáte jinou možnost. Jinak si musíte počkat.
Netflix si zajistil šestihodinové exkluzivní okno, ve kterém hru ukáže fanouškům jen na své streamovací službě. GTA VI na Netflixu si pustíte tady – a až po šesti hodinách zamíří tahle světová premiéra veřejně na další platformy. Detaily dohody samozřejmě nejsou veřejné, ale těžko si představit jinou než mnohamilionovou částku, kterou za to Netflix zaplatil. V dolarech. Dá se snadno očekávat, že krok Netflixu mu přihraje značný počet jednorázových platících zájemců.
Grand Theft Auto je totiž bezesporu tou nejočekávanější videohrou v dějinách, dost možná na něj čeká i víc nadšenců než na libovolný chystaný film či seriál. Už předchozího dílu GTA se prodalo přes 220 milionů kopií a tvůrcům přinesl tržby přesahující deset miliard dolarů. Čekání je to navíc pořádně dlouhé, pátý díl vyšel už před třinácti lety. Dalším lákadlem pro co nejrychlejší pohled na hru je skutečnost, že dosavadní trailery GTA VI obsahovaly pouze naaranžované scénky, nikoliv záběry ze skutečného hraní.
Nová ukázka GTA VI tak nejspíš velice snadno přehluší veškeré haló okolo hackerů ze Cyberleeku, ačkoliv vydavatel hry dokonce podal žádost o soudní předvolání směřovaná k Microsoftu a Discordu kvůli uživatelským účtům spojeným s hackerskou skupinou. Ta svůj čin halí do slov o boji proti směřování herního průmyslu a vydávání pouze digitálních verzí hry, nad nimiž zákazníci nemají žádnou kontrolu. Platí to i pro Grand Theft Auto VI, které i při koupení fyzické podoby nabídne pouze digitální kód.
Nicméně vzletná slova o boji proti korporátní hamižnosti slábnou s tím, že Cyberleek své leaky – mimochodem zjevně z leaknuté hratelné verze hry, nešlo „jen“ o ukradená videa – doprovází propagací své kryptoměny. Historicky už vývojáři úniku citlivých informací čelili, v roce 2022 sedmnáctiletý hacker zveřejnil desítky videí z rané verze GTA VI. Teď ale jakoukoliv kontroverzi přehluší nadšení fanoušků. Nejprve na Netflixu, brzy ráno v pátek našeho času pak všude.