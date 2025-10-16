Původně chtěli cukrářský fine dining. Teď Furiant v Praze rozjel pop-up jako poctu českým sladkým jídlům
Česká sladká jídla nejsou jen buchty a loupáky, i když i ty si tu dáte. Ale taky skvělou krupicovou kaši, knedlíky se švestkami nebo lívance.
Milovníci sladkých jídel by se měli vydat na Smetanovo nábřeží do prostor někdejší kavárny Parnas. Až do prosince, pokaždé od čtvrtka do neděle, tu totiž úřaduje cukrářská skupina Furiant pod vedením někdejšího šéfcukráře Esky a aktuálně šéfcukráře vedlejší kavárny Slavia Jiřího Matějky a předvádí, jak by podle ní měla vypadat česká sladká jídla a sladkosti. Co byste měli o novém podniku vědět?
Název: Furiant – cukrářský pop-up
Adresa: prostory kavárny Parnas, Smetanovo nábřeží 2
Typ podniku: pop-up zaměřený na sladká jídla a pečivo
Otevírací doba: čtvrtek až neděle, 9:00–17:00, do konce prosince
„Koncept podobný Furiantovi jsme plánovali již v minulosti, ještě před pár lety by byl spíš fine diningovou restaurací, podobnou, jak je známe například z Německa. Ale dnes si myslím, že by to bylo hraní si na něco, čím česká cukrařina vlastně není,“ říká Jiří Matějka, který má s konceptem Furianta zkušenosti právě z Německa.
Myšlenka na aktuální pop-up, který svým jménem odkazuje na někoho, kdo dává až příliš najevo svoje sebevědomí a hrdost, začal ožívat poté, co se z Matějky stal šéfcukrář s Parnasem sousedícího Café Slavia a spolu s majitelem Jozefem Onderkou začali dávat dohromady koncept moderní cukrárny zaměřené na české sladké hlavní chody.
Dát si tu tak můžete koláče i loupáky nebo kremeše, ale zejména jídla jako buchtičky se šodó, krupicovou kaši, švestkové knedlíky nebo třeba palačinky či lívance. Nabídka se plynule obměňuje, a když půjde všechno dobře, tak snad Furiant najde i místo, kde by se mohl v Praze usídlit natrvalo.
„Je to náš love projekt a cílem je ukázat českou cukrařinu v co nejlepší podobě, současně a z co nejlepších ingrediencí. Ale hlavně bez zbytečného povyku, vždyť je to jen cukr,“ dodává Matějka.