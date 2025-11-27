Recenze Stranger Things: Pátá řada spouští strhující jízdu, které odpustíte i to, že sama sebe vykrádá
První čtyři epizody finálové sezony Stranger Things jsou na Netflixu. A dost se nám líbily, i když kritiky máme taky dost.
Je to tady. Poslední řada Stranger Things právě odstartovala. Na Netflixu si pustíte první čtyři z osmi chystaných epizod, další přijdou o Vánocích, poslední díl pak prvního ledna. Jak se úvodní polovina povedla? Za nás docela dobře, i když se tak trochu vykrádá a dětští herci už nejsou ani trochu dětští.
Pojďme začít tím, co je nejokatější. Stranger Things byly o partě dětí, co hrají Dračí doupě a zapletou se do hororového dobrodružství. Jenže v právě vydané páté řadě (respektive úvodních čtyřech epizodách) je hrají herci, kterým je dost viditelně 20+. Chvíli vám bude trvat se s tím smířit a seriál od Netflixu tím ztrácí to kouzlo rodinných, ale napínavých filmů jako od Stevena Spielberga.
Taky chvilku trvá, než se první epizoda páté řady prokouše povinným úvodem, kde postavy divákům připomínají, co se stalo v minulých sezonách. Mimochodem, od té čtvrté nás dělí v reálu tři roky, což je mnohem déle, než mělo uběhnout v ději seriálu… Nicméně když tohle skousnete, rozjedou se přesně ty Stranger Things, jaké byste čekali. To znamená návrat oblíbených věcí, ale taky fakt, že seriál nepřichází s ničím úplně novým.
Apokalypsa z posledního dílu čtvrté řady je (zdánlivě) zažehnána, městečko Hawkins si žije zpátky svým klasickým životem. Až na to, že v jeho srdci zeje díra do Převráceného světa neboli Upside Down, kterou hlídá vojenská základna. A mezi vojáky se nově objevuje Linda Hamilton z Terminátora coby doktorka Kay, která s Jedenáctkou nejspíš nemá dobré úmysly. Ale to, že je město plné vojáků, byste kolikrát ani nepostřehli. Navzdory hlasitým a často destruktivním dobrodružstvím se mladí hrdinové s vojenskou hlídkou ani nepotkají, dokud si to scénář vyloženě nevyžádá.
Jenže kvůli realismu na Stranger Things stejně nekoukáme. Chceme od nich demogorgony, kamarádství ústřední party, popkulturní odkazy na osmdesátky a mladé hrdiny, kteří přechytračí dospělácké (nebo příšerácké) padouchy. Přesně tohohle pátá sezona servíruje pořádnou porci. A víte co? Stále se to neomrzelo.
Diváci budou společně s hrdiny na obrazovce tajit dech, když se připlíží slizké monstrum, stejně tak budete se zájmem sledovat odhalování tajemství temného Vecny a světa Upside Down. I když je to tak trochu stále ta stejná písnička a opravdových novinek je minimálně v prvních čtyřech dílech minimum. Ale jsou tu – a přibyly třeba i nové tváře.
Vzpomenete si třeba na Mikeovu a Nancyinu mladičkou sestru Holly? Tak ta tentokrát dostane spoustu prostoru. Podobně její vrstevník Derek. Do nové řady přinášejí přesně to, čím okouzlily první sezony. V Derekově případě je to dokonce humor připomínající Dustina (který tentokrát truchlí a špatně zpracovává ztrátu kamaráda Eddieho).
Vůbec by nás nepřekvapilo, kdyby to byl od tvůrců seriálu bratrů Dufferových promyšlený tah, jak vyvážit stárnoucí herce hlavních rolí. Další novinkou je taky zdaleka nejhlubší pohled do světa Upside Down. Tam, kde se dosud odehrávaly jen lekačky, schovávačky nebo honičky, se tentokrát tráví dlouhé desítky minut a je tam překvapivě živo. A to lidskými postavami, nejen zrůdami.
Nicméně jinak to jsou ty Stranger Things, jaké znáte – a nejspíš máte rádi. První čtyři epizody přinášejí fajn podívanou, kterou doporučujeme zhlédnout najednou a nedávkovat. Úvod páté série tak nabere příjemný spád a především čtvrtá (zatím poslední) epizoda je akční jízda.
Přáli bychom si, aby se tenhle megahit Netflixu ve svém finále jen neopakoval. I když jsou ty opakované věci zábavné a první čtveřice epizod nás přivedla zpátky do světa Stranger Things přesně tím, co jsme od něj chtěli. Ale u těch následujících tří, které vyjdou 26. prosince, spolu s tou absolutně finální načasovanou na 1. ledna doufáme, že je nepotká osud zpackaného konce Hry o trůny. A že naopak zapůsobí tak, jako na nás před těmi devíti (!!!) lety zapůsobily Stranger Things úplně poprvé.