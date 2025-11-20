Entertainment –  – 2 min čtení

Hvězdná brána se vrací! Na Amazon Prime Video míří nová Stargate, pracují na ní tvůrci filmu i seriálu

Džafa krí! Otevřete iris, šapa áj se po dlouhatánských letech znovu otevírá – na streamovací službu Amazonu míří úplně nový seriál Hvězdná brána.

Dlouho jsme mohli jen smutně sledovat, jak slavnější značky Star Wars a Star Trek dostávají nové filmy a seriály. Ale konečně se dočkáme i my, fanoušci Stargate neboli Hvězdné brány! Kultovní sci-fi, které jste velmi pravděpodobně po příchodu ze školy každý den odpoledne v televizi sledovali i vy, se totiž vrací. Tentokrát doopravdy.

„Sedmý symbol zadán…“ a bránou mezi světy se tým SG-1 v čele s plukovníkem Jackem O’Neillem vydává vstříc novým dobrodružstvím. Tedy lépe řečeno vydával. Kultovní seriálová Hvězdná brána skončila v roce 2007, následující Atlantis o dva roky později, v roce 2011 pak kosmický portál uzavřel spinoff Stargate: Universe.

Od té doby proběhly polovičaté a nepovedené pokusy Stargate oživit skrz videohru či prequelovou sérii. Nyní se ale chystá plnohodnotné znovuotevření Hvězdné brány. Společnost Amazon oficiálně oznámila, že natočí nový seriál Stargate. A nepůjde o restart, ale o zbrusu nový příběh – nicméně tvořený starými známými jmény.

Dosud nepojmenovanou novinku bude mít pod palcem Martin Gero, jeden ze scenáristů původních seriálů. „Tohle je pro všechny z vás, kteří drželi bránu otevřenou skrz fanouškovské akce, opakovaná sledování Stargate a nezdolnou víru. A vám, kteří jste v našem univerzu noví, slibuju něco naprosto výjimečného,“ uvedl Gero. Ona víra byla spolu s trpělivostí skutečně potřeba, o návratu Hvězdné brány se marně spekuluje už několik let, o zájmu Amazonu se prvně hovořilo v roce 2022.

„Stargate byla moje první práce v televizi. Naučila mě o ní všechno, je to součást mé DNA,“ uvedl Gero. Ten navíc není jediným veteránem milované značky, jenž na novince bude pracovat. V producentských rolích se zapojí dokonce Roland Emmerich, jenž režíroval původní sci-fi film z roku 1994. Dále autor seriálového zpracování Stargate Brad Wright či další muž se zkušenostmi ze všech tří sérií Joe Mallozzi, který se značkou strávil přes deset let.

Hvězdná brána jako výstřel z tyčové zbraně jaffských válečníků zasáhla srdce nespočtu fanoušků i v Česku, k popularitě značky přispěla také postava českého vědce Radka Zelenky hraného Davidem Nyklem ve Stargate: Atlantis. O tom, že mezi domácími diváky navzdory mnohaleté odmlce zůstává dodnes populární, svědčí také vyprodané sály pražského i brněnského Comic-Conu, když se v nich objevili právě doktor Zelenka či Christopher Judge, jenž v seriálu ztvárnil nemluvného bojovníka Teal’ca.

Právě na Comic-Con v minulosti zamířili i další hrdinové seriálové Hvězdné brány. Do Česka už zavítal jak Richard Dean Anderson neboli plukovník Jack O’Neill či osmdesátkový MacGyver, tak Michael Shanks alias Daniel Jackson. A čtveřici členů neohroženého týmu SG-1 doplní už v březnu Amanda Tapping coby major Carterová na pražském Comic-Conu. Co dodat? Snad jen: Džafa krí!

