Revolut v Česku raketově roste, překonal milion uživatelů a nechává za sebou i velká bankovní jména

Jeden z nejhodnotnějších evropských startupů, digitální banka Revolut, dosáhla v České republice významného milníku – její služby tu využívá více než milion zákazníků. Společnost tady v poslední době rozjela rozsáhlou reklamní kampaň. Fintechová služba, která díky tomu zaznamenává rapidní růst, se podle svých slov stala v roce 2024 druhou nejstahovanější bankovní aplikací na českém trhu a předstihla Českou spořitelnu, Air Bank či ČSOB.

Jen v loňském roce Revolutu přibylo více než 350 tisíc nových českých uživatelů. V roce 2024 také vzrostl celkový počet transakcí provedených jeho zákazníky v Česku o 67 procent a celkový objem výdajů o 66 procent. Zároveň 58 procent všech transakcí bylo provedeno v tuzemsku, což naznačuje, že Češi stále častěji využívají Revolut jako bankovní účet pro každodenní platby.

„Dosažení milionu zákazníků je pro Revolut v Česku důležitým milníkem. Naše investice se vyplácejí, ale ještě jsme nedosáhli maximální rychlosti akvizice,“ uvedla Mariia Lukash, která má růst firmy v regionu střední a východní Evropy na starost. Cílem podle ní je dosáhnout na 1,5 milionu zákazníků. Loni na podzim tu měl klientů 800 tisíc. Milion uživatelů jej každopádně řadí do první desítky největších bank v Česku, za sebou co do počtu klientů má například UniCredit nebo Creditas.

Revolut na sebe výrazně upozornil v posledních dvou letech, kdy začal hodně sázet na služby ze světa investování a na technologické novinky. Před nedávnem například uvedl možnost nakupovat zdarma stovky ETF akcií, představil také vlastní investiční aplikaci, přičemž Česko vždy zvolil za jeden ze svých pilotních trhů. Uživatelům nabídl také možnost zřídit si jeho prostřednictvím eSIM a vyhnout se tak drahým roamingovým datům.

Revolut, který před 10 lety založili v Londýně Nik Storonskij a Vlad Jacenko, je aktuálně nejhodnotnějším startupem Evropy. Loni v létě jej investoři ocenili na 45 miliard dolarů, jeho hodnota ale dál stoupá – agentura Bloomberg nedávno upozornila, že zájem o firmu a její sekundární prodej akcií je tak velký, že to cenu společnosti žene k 60 miliardám dolarů.