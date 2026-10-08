Rodinný byznys z Písecka drtilo Temu, obrat klesl o třetinu a zisk o desítky procent. Našli však lék
Textilní firma Kvalitex se po letech propadů prodejů rozhodla přestat konkurovat asijským tržištím cenou a vsadila na řemeslo a lásku k tradicím.
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Začínali v paneláku a patnáct let budují značku povlečení Kvalitex, s níž dosahují obratu přes dvacet milionů korun. V roce 2023 však začal byznys manželů Handrejchových výrazně trpět – i kvůli masivnímu nástupu čínských tržišť v čele s Temu se rodinné firmě během tří let propadly prodeje na e-shopu o třetinu a ziskovost o vyšší desítky procent. Loni se proto manželé rozhodli vsadit na prémiové materiály a udržitelnost, ale také na novou značku inspirovanou láskou majitele k jihočeskému folklóru. A zdá se, že se změna strategie vyplatila.
Počátky rodinné firmy sahají do roku 2011. Josef Handrejch tehdy dokončoval bakalářské studium v Liberci, zatímco jeho žena Lena byla na mateřské. Z bytovky v Písku založili Kvalitex, v němž se zaměřili na výrobu a prodej povlečení, prostěradel a dalšího bytového textilu. S tím, jak byznys postupně rostl a přerostl původní prostory, v roce 2020 koupili i vlastní průmyslový objekt v Písku.
Jak Handrejch přiznává, už období covidu a pandemie firmě přineslo pokles poptávky. „Fungovali jsme, jak situace dovolovala, bylo to víc o vytrvalosti než o velkých plánech,“ popisuje s tím, že Kvalitex navzdory všemu svůj byznys udržoval. Větší zlom pak přišel koncem roku 2023, kdy do Česka naplno vstoupilo kontroverzní čínské tržiště Temu a firmě začal tříletý propad obratu.
„Bylo to tříleté drobení po procentech. Nešlo o jeden den, kdy by se zákazníci otočili. Jsou to tisíce drobných rozhodnutí – proč dát 600 korun za české povlečení, když podobné se na Temu nabízí za dvě stovky,“ popisuje Handrejch. Mezi lety 2023 a 2025 šlo jen na e-shopu o pokles z 16,9 milionu korun na 11,7 milionu, tedy o 31 procent.
E-shop stojí jen za částí prodejů firmy (loni zhruba 56 procent), zbytek prodává svým velkoobchodním a firemním partnerům. Celkové tržby Kvalitexu ale mezi lety 2024 a 2025 také klesly o 11,6 procenta z 23,4 milionu na 20,7 milionu. Hrubý zisk klesl o 71 procent z 1,52 milionu na 441 tisíc korun, a navíc vzrostla hodnota jeho zásob z 1,55 na 2,54 milionu.
„To je konkrétní finanční důkaz tlaku levné asijské konkurence, zboží se nám hromadilo,“ vysvětluje Handrejch s tím, že navzdory tomu Kvalitex rozšířil svůj tým o jednoho člověka na šest zaměstnanců a rozhodl se také investovat do nové značky.
Již začátkem loňského roku totiž rodina vymyslela, jak by se mohla vymezit vůči lacinému zboží asijských gigantů. A aby nemusela konkurovat cenou, vsadila na několik nových nápadů: výroba běží výhradně z evropských prémiových materiálů, firma si drží certifikaci Oeko-Tex Standard 100 a plastové obaly typické pro zásilky z Asie začala nahrazovat udržitelnými materiály.
„Kontrolu kvality jsme nikdy nevnímali jako náklad, ale jako základ. To, co dnes přichází z Asie přes marketplace platformy, by ze žádné evropské výrobny nesmělo odejít,“ popisuje Handrejch, jenž kromě popsaných změn vsadil také na autenticitu. Od svých třinácti let se věnuje folklóru, od roku 1995 je členem souboru Písečan, kde je dnes vedoucím, a aktuálně je také ředitelem Mezinárodního folklorního festivalu v Písku.
Se svolením souboru se tak rozhodl jeho hodnoty otisknout přímo do své značky. „Obvykle nerad propojuji osobní a firemní věci, ale tady mi to spojení přišlo přirozené, protože to jsem prostě já. Pracuji v textilu, tančím tradiční folklorní tance a mám rád pohyb,“ vysvětluje pozadí vzniku komunikačního brandu Pepa z Kvalitexu, v němž staví na poctivém řemeslu a lásce k tradicím. Brand firma představila začátkem letošního února, kdy také spustila svůj nový e-shop.
Minimálně zatím se zdá, že šlo o dobré rozhodnutí. Příjmy e-shopu většinu roku rostly o dvojciferná procenta. „Nejsilnějším měsícem zatím byl červenec s meziročním růstem o 22,3 procenta. To je měsíc, kdy začalo platit clo na balíčky z Asie do EU (3 eura na každý kus zboží do 150 eur – pozn. red.). Celý třetí kvartál e-shop rostl meziročně o 13,1 procenta,“ pochvaluje si Handrejch.
Teď už se Kvalitex připravuje na nejdůležitější část roku – vánoční sezonu. „Nečekali jsme, že to bude rychlá cesta, ale ukazuje se, že má smysl. Spousta lidí dnes už řeší, v čem spí a kdo jejich povlečení vlastně šil. To je naše cesta,“ doplňuje Handrejch.