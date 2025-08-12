Roli finančního ředitele „narvali“ do aplikace a šetří desítky hodin v Excelu. Od investorů mají miliony
Od finančních ředitelů pro finanční ředitele – tak se prezentuje startup Symfio. Teď chce naplno využít potenciál v řadách největších klientů.
Pražské Symfio na trhu působí šest let, původně se ještě pod značkou Proefo zabývalo poradenstvím ve finančním řízení, controllingu a reportování na míru. Během práce pro více než stovku klientů se týmu podařilo identifikovat problém v chybějících či špatných datech manažerského účetnictví a plánů. A to následně vyřešil díky své vlastní aplikaci, kterou chce teď i díky nově získané investici rozšířit v potenciálně zajímavé cílové skupině.
„Externě zastupuje role CFO, kontrolorů, analytiků nebo plánovačů. Základem je propojení hloubkové expertizy v podnikových financích s moderní technologií,“ vysvětluje zakladatel a původem Slovák Michal Belan, který už roky žije v Česku. „Symfio jsme založili jako zkušení CFOs a vyvíjeli ho spolu s desítkami dalších finančních ředitelů. Finanční týmy fungují často stejně již desítky let a z vlastní praxe víme, co jim v každodenním provozu chybí,“ pokračuje.
Podle Belana tak Symfio umožňuje týmům místo desítek až stovek hodin měsíční manuální práce soustředit se na to podstatné – interpretaci výsledků, budgeting nebo modelování budoucích scénářů vývoje. Pomáhá se tak rozhodovat rychleji a přesněji. Mezi své nejvýznamnější klienty řadí mezinárodní a miliardový nemovitostní holding Purposia a HSF ostravského podnikatele Jana Hasíka, streamovací platformu Herohero nebo výrobce telefonů pro nevidomé Blindshell. Loni Symfio utržilo jedenáct milionů korun s meziročním růstem o téměř 40 procent.
Od architektů k miliardovým holdingům
Původně přitom začínalo s finančními nástroji pro architekty. „Rychle jsme zjistili, že drtivá většina z nich nemá základní finanční znalosti nebo potřebný personál a trh je příliš malý. Jen pár firem se dostane do velké ligy – my jsme chtěli pomáhat tam, kde má smysl škálovat,“ popisuje Belan.
Díky tomuto zaměření ale Belan navázal důležité kontakty. Jeden z hlavních klientů Symfia je známé architektonické studio Perspektiv, jeho zakladatel a majitel Ján Antal se také stal prvním, takzvaným andělským investorem firmy. To jí umožnilo dál vyvíjet produkt i oslovovat nové segmenty trhu.
„Největší potenciál nacházíme v holdingových strukturách,“ říká Belan s tím, že čím komplexnější skupina firem je, tím víc práce odpovědní zaměstnanci tráví v různých excelových tabulkách. „Právě tam dokážeme odstranit nejvíc zbytečné ruční práce,“ věří. A doplňuje, že největší přidanou hodnotu vidí u finančních ředitelů a firem, které si uvědomují význam finančního řízení.
Potenciálu Symfia – jehož název je zkrácením výrazu Symphonized Financial Office, tedy sjednocená finanční kancelář – věří i další investoři. V rámci takzvaného pre-seed finančního kola získalo 210 tisíc eur, v přepočtu něco přes pět milionů korun, od brněnského fondu JIC Ventures a kolektivu dalších andělských investorů z oblasti financí.
„Díky našemu programu JIC Booster jsme mohli být u zrodu Symfia od úplného začátku. Sledujeme, jak se z praktické zkušenosti zakladatele stává nástroj, který CFOs konečně dává smysluplný přehled nad daty. Už během programu se ukázalo, že trh po takovém řešení opravdu volá,“ komentuje Radim Kocourek z JIC Ventures, které prý samo zvažuje, že Symfio ve fondu přímo využije.
S novou investicí se aktuálně desetičlenný tým kromě rozšiřování vlastních řad chystá expandovat na nové trhy a zlepšovat svůj produkt. V blízké budoucnosti chce například představit digitální kolegy jako AI Financial Office, který je pro tým neustále dostupný a zastoupí vybrané funkce finančního oddělení. Pomáhat má s opakujícími se měsíčními úkoly, které finanční týmy běžně řeší.