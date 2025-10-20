Rozhodnuto: Z Prahy od ledna zmizí sdílené elektrokoloběžky, město jim v ulicích neumožní parkování
Zatímco sdílená kola bude možné parkovat na vyhrazených místech, elektrokoloběžky takovou možnost mít nebudou a město je bude z ulic odstraňovat.
Pražští radní v pondělí schválili nový systém regulace sdílené dopravy, který od ledna fakticky ukončí provoz sdílených elektrokoloběžek. Po měsících debat, kdy se návrh několikrát vracel na jednání rady, jde tentokrát podle všeho o definitivní rozhodnutí. Důvodem je dlouhodobá kritika ze strany obyvatel i městských částí v centru města, podle nichž koloběžky překážejí v ulicích a jejich uživatelé často ohrožují chodce.
Nový systém připravuje město od loňska a bude založen na smlouvách mezi Technickou správou komunikací (TSK) a provozovateli sdílených kol a elektrokol. Ty bude možné parkovat pouze na vyhrazených místech. Počítá se také s tím, že provozovatelé budou za každý kus platit 25 korun měsíčně a v případě špatného parkování jim hrozí pokuta až tisíc korun.
Oproti tomu elektrokoloběžky ale podle nového systému nebudou moci na vyhrazených místech parkovat, čímž se jejich provoz ve městě fakticky znemožní. TSK navíc dlouhodobě upozorňuje, že právě elektrokoloběžky mají téměř dvojnásobný počet přestupků než kola a pětkrát více pokut. V případě neoprávněného parkování je tak město bude nově odstraňovat.