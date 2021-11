Krach energetické skupiny Bohemia Energy, který byl oznámen před pár týdny a zkomplikoval život téměř milionu zákazníků, je velkým tématem rezonujícím napříč českou společností. Dnes se k celé situaci oficiálně vyjádřil majitel společnosti Jiří Písařík a zmínil hlavní důvod pro ukončení provozu i nadcházející kroky. Také oznámil, že Bohemia Energy ukončí i provoz dodavatele energií Amper Market.

„Jsou to již tři týdny od doby, kdy jsme museli učinit toto velice těžké rozhodnutí. Stále ještě nejsem úplně schopen o tom mluvit. Bohemku jsme budovali šestnáct let a byla každodenní součástí našeho života. To, že tomu tak už nebude, je něco pro nás naprosto nepochopitelného. Nevím, jestli si to vůbec dokážete představit, ale je to, jako byste pohřbívali někoho blízkého,“ zmínil před novináři Jiří Písařík.

Ukončení provozu Bohemia Energy, které bylo ohlášeno 13. října, šokovalo celou zemi, především ale pak zhruba 900 tisíc odběratelů, kterým skupina dodávala elektřinu a plyn. Statisíce lidí poté čekal přesun k takzvaným dodavatelům poslední instance (DPI) a násobně vyšší účty. Na firmu se dokonce chystá i skupinová žaloba. Během dnešní tiskové konference se Písařík zákazníkům omluvil a reagoval i na hlavní důvod, kvůli kterému měl krach přijít – vysoký růst cen energií.

Písařík tvrdí, že k pádu Bohemia Energy měly přispět i banky, které skupině odmítly poskytnout potřebné financování. Proto měla k nákupu energií používat například nerozdělený zisk čtyři miliardy korun z předchozích let. Podle jeho slov měla firma s bankami jednat o navýšení financování už od léta. V úvahu přicházelo také prodloužení současných úvěrů – Bohemia Energy měla k dispozici dvoumiliardový úvěr se splatností v dubnu 2022.

Zlom ovšem dle Písaříka nastal 12. října, kdy firma jednala se zástupci pětadvaceti bank. „Pětadvacet bankéřů z různých bank přišlo na jednání, kde jsme neočekávali žádné problémy, a sdělili nám, nejenom že neprodlouží, ale přišli rovnou s oddělením vymáhání. Já osobně to považuji za velký podraz ze strany bank,“ řekl Písařík během tiskové konference a reagoval na slova obchodního ředitele firmy Libora Holuba, že růst cen nešlo předvídat.

Také zdůraznil, že firma nyní nemá žádné závazky po splatnosti, proto podle něj není důvod, aby spadla do insolvence – „pouze“ ukončila podnikatelskou činnost. Insolvence by totiž dle jeho slov byla nejhorším možným řešením, jelikož by klienti například nedostali zpět své přeplatky. Vyúčtování za energie tak mají očekávat nejpozději do konce roku. Firma musí vystavit zhruba 1,2 milionu faktur, což je množství, které běžně vystavovala za rok.

Písařík dnes také odmítl spekulace o možném vyvádění majetku z firmy kvůli tomu, aby nebyl použitý k případné úhradě vzniklé škody. Podle svých slov chce nyní pouze převést nemovitosti z fyzické osoby na firmu, kterou vlastní, což na konferenci dokazoval notářským zápisem. Převést nemovitosti, ve kterých bydlí jeho rodina, chce kvůli zachování bezpečnosti, v katastru nemovitostí je podle něj nyní příliš snadné dohledat, kde bydlí.

„V okamžiku té štvanice, která se v posledních dnech děje, se z těchto nemovitostí stalo žádané safari pro všechny, kteří chtějí vidět Písaříka naživo,“ dodal. Reagoval i na trestní oznámení, z nichž jedno podal mimo jiné ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček pro podezření ze spáchání trestného činu proti majetku. Podle Písaříka se Bohemia Energy trestného činu nedopustila a ani nikoho nepodvedla. S orgány, které budou oznámení prošetřovat, je prý připraven spolupracovat.

Pryč od dodavatelů poslední instance

Zástupci dosud největšího uskupení alternativních dodavatelů energií v Česku se dnes zaměřili i na situaci spojenou s takzvanými dodavateli poslední instance (DPI), ke kterým se klienti Bohemia Energy nejdříve dostávali a mohou u nich zůstávat maximálně půl roku. Energetický regulační úřad i ministerstvo průmyslu a obchodu nicméně opakovaně vyzývaly, aby lidé v tomto institutu dlouho nezůstávali.

DPI jsou v případě dodávek elektrické energie v závislosti na konkrétním regionu společnosti E.ON Energie (jižní části Česka), Pražská energetika (Praha a nejbližší okolí) a ČEZ Prodej (střed a sever Česka). U plynu pak E.ON Energie (Jihočeský kraj), Pražská plynárenská (Praha a nejbližší okolí) a Innogy Energie (zbytek Česka). Písařík dnes uvedl, že firmy tento institut zneužily a legislativa v oblasti je v Česku nedostatečná.

Majitel Bohemia Energy poukázal především na rozptyl mezi částkami, které lidé u DPI platí. „To, co DPI provedli a k čemu je vůbec institut DPI určen – to znamená, aby ten zákazník jenom překlenul nějaké minimální období, našel si nového dodavatele energie a ten obchodník v DPI mu je dodal za z logiky věci nákladovou cenu, nerýžoval, nevydělával na tom dodatečné peníze – tak to se tady bohužel naprosto minulo,“ řekl.

K jeho slovům se následně vyjádřili i dodavatelé. Například mluvčí ČEZ Roman Gazdík pro ČTK řekl, že „podle vyjádření Bohemia Energy mohou za situaci jejich bývalých zákazníků všichni, jen ne Bohemia Energy“. Martin Chalupský za Innogy uvedl, že je smutné „komentovat výroky a obvinění firmy, která uvrhla milion zákazníků, energetický trh i český stát do krizové situace“. Tvrzení Bohemia Energy odmítla i mluvčí E.ON Martina Slavíková.

Ministerstvo průmyslu a obchodu a Energetický regulační úřad se minulý týden s dodavateli poslední instance dohodly na snížení záloh za energie pro klienty v režimu DPI v listopadu a prosinci o 50, respektive 40 procent z vyměřené částky. V dalších měsících by už lidé platili plnou výši zálohy. Vysoké zálohy, které museli zaplatit v říjnu, už podle Havlíčka nejde vyřešit. Není ani možné, aby dodavatelé zpětně platby klientům vrátili, podle ministra by to způsobilo zmatek. Snížení záloh v listopadu a prosinci ale pomůže klientům získat čas.

Skončí i Amper Market

Zatímco dosud bylo známé, že se konec Bohemia Energy týká jen společností Bohemia Energy, Comfort Energy, Energie ČS, Europe Easy Energy a X Energie, dnes se zveřejnilo, že skupina ukončí také činnost dodavatele energií Amper Market. Plánuje tak učinit v příštím roce.

„Amper Market je v současné době ztrátová firma a dodávky dotujeme. Ani to není firma, kterou plánujeme držet dlouhodobě. A v okamžiku, kdy dodáme energie těmto zákazníkům, tak její provoz určitě ukončíme. Očekávám, že to bude někdy během roku 2022,“ řekl Písařík.

S přispěním ČTK.