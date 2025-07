Odvážná mise startupových pionýrů z Brna: Ve fondu spojit veřejné, univerzitní i soukromé peníze

Uložit 0

Ne, že by na trhu byli nováčky. Brněnské JIC Ventures v posledních letech podpořilo jedenáct startupů v počátečních fázích, celkem ale fond měl na investice jen pětadvacet milionů korun, které získal od své „matky“, inovační agentury JIC. Teď se chystá na o řád větší kalibr a k tomu si stanovil o to odvážnější misi, jakou zdejší startupové prostředí nepamatuje: ve fondu chce k penězům z veřejných rozpočtů přidat i prostředky z univerzit a také ze soukromých zdrojů.

„Jediné peníze, které dnes investujeme, jsou JICu, takže technicky nejsme fond, kde bychom měli tzv. limitované partnery,“ popisuje ředitel Radim Kocourek s odkazem na elpíčka čili LP, jak se investoři ve venture kapitálových fondech označují. „Takže nejsme institucionální fond,“ pokračuje s tím, že JIC Ventures projekty podporuje menšími částkami do sto tisíc eur, asi 2,5 milionu korun, a to ve spolupráci s dalšími většími fondy.

Takovým způsobem JIC Ventures podpořilo například Groundcom, jenž umožňuje komunikovat se satelity, Customerscore.io pro analýzu odcházejících zákazníků a využití potenciálu těch stávajících, univerzitní spin-off pro urychlování rané fáze objevování léků AIffinity či Yedem, které pomáhá optimalizovat využívání parkovacích míst. Nejnověji jde o Casinvent Pharma vyvíjející látky proti rezistentním formám rakoviny, jenž je také příkladem, jak se daří převádět vědu do byznysu.

„Investujeme s vidinou zajímavých exitů, kdy se peníze vrátí zpátky a budeme je moci investovat dál,“ komentuje Kocourek a doplňuje také výsledek interní analýzy, podle níž každá jedna investovaná koruna do těchto začínajících projektů pomohla vytvořit minimálně dalších deset. A teď má již JIC Ventures nakročeno k většímu soustu.

„Chceme být partnerem i pro projekty, které potřebují větší tickety, tedy investované sumy,“ přiznává Kocourek. Záměrem JIC proto je postavit již klasický venture kapitálový fond s celkovým rozpočtem alespoň 14 milionů eur, tedy asi 350 milionů korun.

„Za posledních pět let firmy, které svými službami podpořil JIC, přinesly exity o celkové hodnotě patnáct miliard korun. Na podíly v takových firmách jsme ale nedosáhli, protože jsme neměli kapitál. Ten by měl zajistit právě nový fond,“ doplňuje expert JICu na investování do startupů Miloš Sochor.

Oproti běžným hráčům chce ale na jednom místě kombinovat veřejný rozpočet, akademickou sféru i soukromníky. Již nyní proto probíhají rozhovory s brněnskými vysokými školami. „Chceme, aby se staly ve fondu investory, což je běžná praxe v zahraničí,“ říká Kocourek.

Foto: JIC Miloš Sochor z JIC

Právě spolupráce s univerzitami by podle něj mohla pomoct technologickému transferu, jak se nazývá proces zavádění jejich výzkumů do byznysové praxe. JIC by se v takovém případě pustil do podpory hardwarových či jiných těžších projektů, které jinak přízeň investorů získávají obtížně.

Samotné školy aktuálně řeší legislativní otázky a probíhají i rozhovory s ministerstvem školství, za jakých podmínek mohou být investory fondu. „Víme však, že zájem mají, což je dobré znamení,“ doplňuje Kocourek s tím, že taková spolupráce by mohla inspirovat i další vysoké školy napříč republikou.

JIC Ventures pak aktuálně jedná i s dalšími, soukromými investory, kteří by se přidali, případně i různé instituce jako banky. „Soukromí investoři velmi dobře reagují na spolupráci s vysokými školami při podpoře transferu technologií. Zároveň vidí v JICu silného partnera, který se této oblasti dlouhodobě věnuje. Většina ohlasů je tak zatím pozitivních a otevřených, zejména u podnikatelů z našeho regionu,“ říká Kocourek. Jak dodává, prvotní zájem prý projevili i investoři ze Slovenska.

Výsledkem by tak měl být fond připravený na investice do dvaceti startupů, kterým bude moci poskytnout i pětadvacet milionů korun, a to bez ohledu na jejich zaměření, tedy takzvaně sektorově agnosticky. Přesto, největší zkušenosti má JIC v kyberbezpečnosti, hardwarových a softwarových platformách, vesmírných technologiích, polovodičích nebo obraně, respektive tzv. dual-use technologiích.

Z geografického pohledu se pak JIC Ventures plánuje zaměřovat na střední Evropu. Byť má fond přirozeně blízko k Jihomoravskému kraji (historicky vznikl jako Jihomoravské inovační centrum), takovými podmínkami se nechce omezovat. „Přirozeně spoléháme na náš silný deal flow klientů s jádrem na jižní Moravě, ale hranice regionu pro nás nejsou stopkou,“ zdůrazňuje Kocourek.

Z prostředí JIC přitom nemá jít o první pokus, kdy se snažil vytvořit fond kombinující veřejné a soukromé prostředky. Před třinácti lety prý probíhaly už pokročilá jednání s jedním z největších finančních domů v republice, tehdejší krize ale plány ukončila. „Věříme, že teď máme dobré načasování,“ doplňuje Kocourek, jenž by první investici z nového fondu rád oznamoval počátkem příštího roku.