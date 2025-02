S dobrým outfitem dobudete svět. Algoritmus Zalanda na mě funguje až velmi dobře, říká Aiko

Uložit 0

Když už někdo vyjede reprezentovat svou zemi na největší pěveckou soutěž Evropy, o něčem to svědčí. V úzkém výběrů českých umělců a umělkyň byla i Aiko, která na sebe strhla pozornost svým hitem Pedestal, se kterým loni na Eurovizi vyrazila. A pokud je vedle hudby ještě něčím výjimečná, je to její způsob oblékání.

„V oblečení miluji kontrasty, ve své každodennosti se snažím oblékat elegantně, ale dodat tomu twist. Třeba elegantní outfit s výraznou siluetou a spoustou piercingů,“ říká Aiko, mimo jiné nominovaná v aktuálních Cenách Anděl, v Q&A pro CzechCrunch. A zmiňuje i svůj nákupní proces nebo nejoblíbenější značky.

Kolik kusů oblečení máte?

Popravdě jsem to nikdy ani nepočítala, ale tipuji, že to bude mezi 150 až 200 kousky. Do toho ale počítám i oblečení na vystoupení, které mám u sebe.

Kde nejvíce nakupujete?

Převážně online – a často na Zalandu, kde mě baví nejen nabídka (od basiců až po designer clothing), ale i jejich doporučovací algoritmus, že by se mi nějaký konkrétní kousek „mohl líbit“. Funguje na mě velmi dobře.

Foto: Jordy Brada / CzechCrunch Aiko sází na výrazné outfity

Jaký je váš nákupní proces?

Často mi trvá, než si něco koupím. Klasicky si něco vyhlédnu, ale chvíli čekám, než si to pořídím, abych se ujistila, že to není „láska v tom daném momentu“ a že budu vědět, s čím bych to vynosila. Do šatníku se mi ale nějaká novinka dostane co měsíc nebo dva. Většinou z internetu, ale někdy i z kamenného obchodu, kam chodím primárně tehdy, když si chci vyzkoušet nový střih, u kterého si nejsem jistá, jestli mi sedne.

Jaké značky nosíte?

&Other Stories, Sister Jane, Lazy Oaf, někdy i Zaru.

A co sneakers?

Já sneakers nenosím! Nevlastním ani jeden pár. Moje guilty pleasure jsou ale botky Tabi, ty mám v několika různých stylech.

Tabi jsou tradiční japonské ponožky s odděleným palcem, které se nosí s tradiční obuví, jako jsou sandály zori nebo geta. Tento design pochází z 15. století a byl původně vytvořen pro zlepšení rovnováhy a stability. A například značka Tabi Footwear z nich přímo udělala boty, které jsou původním vzhledem inspirované.

Máte mezi značkami nějakou nejoblíbenější?

Asi &Other Stories, kterou volím pro „casual wear“. Baví mě svou kvalitou a střihy.

Kolik jste za oblečení za poslední rok utratila?

Okolo padesáti tisíc to nejspíš bude. Zároveň jsem konečně začala kupovat kvalitnější, dražší kousky, které mi vydrží.

Za jakou položku jste dala nejvíc peněz?

Ještě jsem nedospěla do bodu, kdy si dokážu obhájit příliš drahé kousky. Nejvíc peněz mě stály boty od Tabi nebo šaty od Materielu, které jsem koupila za jedenáct tisíc z původních sedmnácti. Mají extrémně zajímavý střih, jsou z džínoviny, vynosila jsem je na několik eventů a je to můj staple piece na léto.

Foto: Maison Margiela / CzechCrunch Boty inspirované japonským designem Tabi od Maisona Margiely

Máte i nějaký kus, se kterým se ráda pochlubíte u vína?

Mám obsesi s Tabi, takže asi řeknu je. Můj oblíbený party trik je, když si dám skleničku vína mezi prsty boty. To vždycky funguje! Jinak mám ale i milované sako, které jsme dělali ve spolupráci s 1981. Spousta lidí mi ho chválí, čímž mi nabíjí k tomu, abych se trošku pochlubila, že jsem tomu dělala design.

Kupujete oblečení i v sekáčích?

Zřídkakdy. Mám moc ráda pražský second hand 1981, se kterým jsem právě dělali kolekci, ve které hrálo prim zmíněné sako. Dělala jsem design a vybírala střih ale i pro různé košile. Dost mě to bavilo a výhledově bych si chtěla zkusit udělat podobnou kolekci znovu.

Kdo vás v módě inspiruje?

Miluji maximalistickou módu, byť se podle ní tolik neoblékám. Na Instagramu pak sleduji Eve-Lily nebo Florence Given.

Je to věc sebevědomí a pocitu, je to způsob vlastního projevu, který vidí lidé okolo mě, je to moje alter ego.

A trendy sledujete?

Trendy nesleduji s nějakým záměrem, spíš tak vidím, co se nosí a prodává kolem. Nebo na mě něco vyskočí online. Nemám ráda micro trends, ale když zahlédnu nějaký kousek, co je zrovna in a zapadá do mého stylu, ráda si ho koupím. Věci pak nosím roky.

Jakou roli hraje oblečení ve vašem životě?

Je to určitě věc sebevědomí a pocitu, je to způsob vlastního projevu, který vidí lidé okolo mě, je to moje alter ego. V oblečení miluji kontrasty, ve své každodennosti se snažím oblékat elegantně, ale dodat tomu twist. Třeba elegantní outfit s výraznou siluetou a spoustou piercingů. Svoje modré vlasy už vnímám jako svou součást, bez toho bych to nebyla já.

Je to skoro až vtipné, jak se člověk s dobrým outfitem najednou může cítit nejvíc hot, s jiným outfitem zase tak, jak kdyby mohl dobýt svět. Na pódium si zároveň ráda vezmu něco víc vyzývavého, zajímavého, což mi zase navodí pocit speciálního okamžiku a je pro mě jednodušší přepnout do role umělce.

Vzpomenete si na svůj nejlepší outfit, ve kterém probíhalo natáčení videoklipu?

Miluji šaty, které jsem měla na natáčení minulého videoklipu Cleopatra. Byl to červený kožený set, skoro jako korzet. Bylo absolutní peklo se do toho dostávat, ale stálo to za to.

A už tušíte, jaký outfit si vezmete na udílení Cen Anděl?

Haha, stoprocentně výrazný, ale ještě nevím přesně. Je ale fakt, že bych nad tím už mohla přemýšlet…

Na závěr mi popište váš go-to outfit.

Jakýkoliv, který zahrnuje spoustu stříbrných doplňků a prstenů. A k tomu velké černé boty. Všeobecně si pak jedu hlavně v černé a bílé, ale mám ráda i všelijaké odstíny červené a modré, které dokáží výsledný výběr hezky opepřit. Hlavně se v tom ale musím cítit dobře.