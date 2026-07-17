S fotbalem má Igor Fait spoustu stresu, konstruktéři z 2JCP mu od něj pomáhají – vyrostli o 600 milionů
Technologická skupina z portfolia Jet Investment zvýšila tržby na 2,481 miliardy korun, s nově akvírovanou ACS pak dokonce na 3,021 miliardy.
Česká průmyslová skupina 2JCP pokračuje v sérii rekordních let. Ve fiskálním roce, který skončil letos v březnu, vzrostly její tržby meziročně o zhruba 600 milionů korun na 2,481 miliardy, hrubý zisk EBITDA pak dosáhl 355,8 milionu. Firma z portfolia investiční skupiny Jet Investment miliardáře Igora Faita tak roste už osmým rokem v řadě, aktuálně o 31 procent. Společnost vyrábí komplexní celky hlavně pro energetiku.
Ještě v roce 2022 se 2JCP pohybovala kolem 1,7 miliardy korun, o rok později kvůli zpožděným zakázkám a odprodeji dceřiné firmy PBS Power Equipment tržby dokonce mírně klesly. Obrat přes dvě miliardy nepadl ani v roce 2024, kdy firma utržila 1,89 miliardy. Nynější skok na 2,481 miliardy potvrzuje, že se firma z přechodného zpomalení otřepala a míří výš.
Výsledky navíc ještě nezohledňují plný dopad březnové akvizice elektrotechnické firmy ACS z Příbrami, do níž 2JCP vstoupila těsně před koncem fiskálního roku. Anualizovaně, tedy při pohledu na to, jak by skupina hospodařila celý rok se zapojenou ACS, by dosáhly tržby hodnoty 3,021 miliardy korun a EBITDA by byla 538,7 milionu.
„Rok 2025 byl pro nás ve znamení udržení růstové dynamiky, a to i v prostředí, kde se energetika a průmysl velmi rychle mění vlivem geopolitické situace. Zároveň jsme udělali důležitý krok akvizicí ACS – pohled na rozšířenou skupinu ukazuje, že se posouváme do nové velikostní i kompetenční kategorie,“ říká finanční ředitel 2JCP Group Viktor Šimko.
Samotná ACS přinesla do skupiny více než pětadvacet let zkušeností s elektroinstalacemi, automatizací a řídicími systémy, zhruba 130 zaměstnanců a silné zákaznické portfolio v segmentu přenosových sítí. Akvizice tak rozšiřuje technologické schopnosti 2JCP a zapadá do ambice stát se komplexní inženýrskou platformou pro velké mezinárodní energetické a průmyslové projekty.
Další novou kapitolu otevřela skupina v březnu 2026 založením divize 2JCP Air Filtration, zaměřené na dodávky a servis filtrace vzduchu pro plynové turbíny. Navazuje tím na více než dvě desetiletí zkušeností firmy s filtračními systémy, jenže k nim přidává komplexní nabídku od návrhu přes výrobu komponent až po servis a dodávky náhradních dílů.
„Poslední rok ukázal, že naše dlouhodobá strategie má konkrétní výsledky. Posilujeme kompetence, které jsou pro zákazníky klíčové – schopnost dodat komplexní řešení, řídit technicky náročné projekty v mezinárodním prostředí a zajistit dlouhodobou servisní podporu,“ připomíná Vojtěch Křenovský, President & CEO skupiny 2JCP, který firmu vede od roku 2022.
2JCP dnes zaměstnává téměř tisícovku lidí v závodech od severočeských Račic přes Třebíč a Prahu po pobočky ve Velké Británii, USA, Německu, Polsku a Bulharsku a exportuje do více než 50 zemí. Je hlavním dodavatelem elektrolyzérů pro Siemens Energy a s britskou KEW Technology vyvíjí technologii na přeměnu biomasy na vodík. Firma chce dál růst hlavně v Severní Americe a na Středním východě.
Pro Igora Faita je 2JCP mimořádně úspěšným projektem. Tím, jak se mu ekonomicky daří, může vyvážit stres a miliony spojené s jinou jeho investicí: fotbalovým klubem Artis Brno, který bude nově hrát první ligu, ovšem jen díky administrativním posunům a korupčním prohřeškům klubu z Karviné, neboť na sportovním hřišti si účast v elitě nakonec nevybojoval.