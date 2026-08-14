Sam Altman je mrtvý, byl zavražděn, hlásal Google. Za chybu ve vyhledávači nemůžeme, hájí se teď firma
V době, kdy Google ve svém vyhledávání nechtěně šířil falešnou zprávu, někdo opakovaně upravoval Altmanův životopis na Wikipedii.
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Stačilo zadat do Googlu jméno Sama Altmana a část uživatelů se ve středu dozvěděla překvapivou, ale zcela falešnou zprávu: podle světově nejpoužívanějšího vyhledávače měl být šéf OpenAI mrtvý. A nejen to. Dokonce mělo jít o vraždu.
Netrvalo dlouho a chybný údaj začal kolovat po sociálních sítích. Po několika hodinách sice z Googlu zmizel, přešlapu si ale všimlo už dost lidí na to, aby firma musela veřejně potvrdit, že jde o nepravdivou informaci. Zároveň ale dodala, že se do jejího systému nedostala ručním zásahem zaměstnanců.
„Když lidé vandalizují veřejné informační zdroje, může to ovlivnit informace, které se zobrazují ve Vyhledávání,“ uvedl pouze Google na sociální síti X. Konkrétní zdroj, ze kterého se údaj o Altmanově smrti do výsledků dostal, ale nejmenoval a na další dotazy médií nereagoval.
Lze však dohledat, že ve stejnou dobu se dělo něco nezvyklého na Altmanově profilu na anglické Wikipedii. Heslo s jeho jménem prošlo během středy 22 úpravami. A v 9:47 někdo přidal tvrzení, že byl zavražděn a zemřel právě ve středu 12. srpna. Falešná zpráva sice z Wikipedie zmizela zhruba do hodiny, i tak se ale zjevně stihla propsat do systému Googlu.
Navíc zpočátku ani její odstranění nepomohlo. Další úpravy znovu přidávaly tvrzení o Altmanově smrti, měnily jiné části jeho životopisu a jeden z uživatelů pozměnil také jeho příjmení. Wikimedia Foundation, která Wikipedii provozuje, později americkému Business Insideru sdělila, že dobrovolní editoři opakovaně napravovali jednotlivé zásahy.
Stránku následně převedli do režimu částečné ochrany. Altmanovo heslo tak už nemůže bezprostředně upravovat každý návštěvník. Podle Wikimedia Foundation jsou změny nyní dostupné pouze těm uživatelům, jejichž účet existuje nejméně čtyři dny a kteří na platformě už dříve provedli alespoň deset schválených úprav.
Samotná časová souvislost přesto stoprocentně nedokazuje, že Google nepravdivou informaci převzal právě z Wikipedie. Znalostní panely vyhledávače spojují informace ze stovek internetových zdrojů i licencovaných databází. Využívají k tomu automatizované algoritmy. Pokud se tak na internetu rozšíří lživá zpráva, může se stát, že ji systém nekriticky přebere a zobrazí přímo ve výsledcích vyhledávání.
Případnou chybu mohou uživatelé Googlu nahlásit. Firma pak údaj zkontroluje, a pokud porušuje její pravidla, může ho ručně odstranit. V Altmanově případě falešná informace zmizela během několika hodin. OpenAI se k celé situaci zatím nevyjádřilo.