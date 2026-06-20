Snila o Formuli 1, ale neklaplo to. Místo toho rozjela značku erotického prádla a jednou chce šít i v Česku
Michaela Lešinská vyrůstala mezi auty a toužila po prestižních okruzích F1. Nakonec ale závodnice z Havířova buduje e-shop s krajkami a podvazky.
Vůně benzínu, řev motorů a prostředí, kde rozhodují tisíciny sekundy. Michaela Lešinská v něm vyrostla. Jako třetí generace závodnické rodiny z Havířova trávila víkendy s tátou v garáži jako mechanička, od osmi let se učila ovládat auto a v třinácti poprvé sedla do závodní formule. Měla v té době přesnou představu, co chce dělat: pracovat pro některý z týmů F1 a navštěvovat s ním nejprestižnější světové okruhy. „Obrazně řečeno jsem s myšlenkou na auta usínala i vstávala,“ vzpomíná.
Dnes žije třicetiletá podnikatelka v úplně jiném světě. Rychlá auta vyměnila za jemný satén a místo ideální stopy na asfaltu řeší střihy podprsenek, logistiku a marketing vlastního e-shopu s erotickým prádlem Missensual.
Na motorsport ale nezanevřela, ostatně vztah k němu má Lešinská v genech. Její dědeček na začátku sedmdesátých let dvacátého století zakládal městský okruh Havířov-Šenov. Jako ředitel závodů na něj dokázal v dobách hluboké totality dostat západní sportovní vozy, které tehdy startovaly v doprovodné sérii Formule 1. „Mezi všemi těmi tehdejšími žigulíky a škodovkami to bylo neuvěřitelné pozdvižení. V Havířově se najednou objevilo nablýskané BMW,“ vypráví Lešinská.
Rodinnou štafetu pak přebral její otec, který úspěšně závodil na okruzích i do vrchu a stal se mistrem střední Evropy. Malá Michaela s ním od dětství jezdila po závodech a tátovi dělala v garáži i v depech mechaničku. Když otec skončil, předal volant jí a odjezdila dva roky s formulemi mistrovství České republiky a střední Evropy. „Když se změnila pravidla a profesionální závodění začalo být finančně neúnosné, musela jsem skončit,“ líčí.
Touha po velkém motorsportu v ní ale zůstala. V roce 2022 se proto rozhodla, že si dětský sen splní jinak – a nebude to za volantem. „Tehdy jsem během několika dní rozeslala zhruba 150 životopisů do všech možných závodních stájí na světě,“ vypráví. Ozval se jediný adresát – jeden prestižní německý tým ze světového vytrvalostního šampionátu WEC, pod který spadají i slavné závody 24 hodin Le Mans. Nabídli jí pozici asistentky týmového manažera. Lešinská okamžitě kývla, přestěhovala se do Německa a začala se stájí objíždět svět. Jenže vysněný ráj se nekonal.
Zážitky z dětství, kdy jsme na závodech s tátou grilovali, vystřídala realita tvrdého byznysu.
„Zjistila jsem, že to není vůbec žádný med. Zážitky z dětství, kdy jsme na závodech s tátou grilovali a fungovali jako komunita plná přátel, vystřídala realita tvrdého byznysu. Je to obrovský korporát, kde lidé nikoho nezajímají. Dali mi jasně najevo, že když se mi to nelíbí, na moje místo čeká deset dalších,“ vzpomíná na střet s realitou. Po zkušenostech v dalších týmech se nakonec rozhodla vrátit se do Česka a usadit se v Praze.
Tehdy se začala věnovat motoristickému marketingu a psala o autech. Na sociální síti LinkedIn testovala nejnovější modely a jako novinářka na volné noze natáčela videorecenze. K tomu postupně přidala i stavění marketingových strategií pro firmy z různých oborů. „Auta sice zůstala mou vášní, ale už jsem věděla, že se chci postavit na vlastní nohy, a přemýšlela jsem, v jakém oboru,“ vysvětluje. A vzpomněla si na zkušenost, kterou získala hned po vysoké škole, když nastoupila jako markeťačka do jednoho havířovského sexshopu.
„Tehdy jsem tam zakládala marketingový tým a poprvé se dostala blíž k segmentu spodního prádla. Vždycky, když obchodnímu zástupci dorazily nové kousky, nadšeně jsem si je prohlížela,“ vzpomíná Lešinská. Klíčový moment ale nastal při focení kampaní. „Když jsme s děvčaty fotily prádlo přímo na postavě, bylo neuvěřitelné sledovat, co to s nimi udělalo. Najednou jim vyletělo sebevědomí nahoru, narovnaly se a připadaly si na scéně jako bohyně. Obyčejné erotické pomůcky tohle neumí, ale prádlo ano,“ říká s tím, že v tom, aby si založila vlastní značku, ji pak podporoval i její partner.
Web si vytvořila sama pomocí šablony, nejtěžší fází ale bylo najít dodavatele. „Na začátku jsem si myslela, že vytvořit něco vlastního je finančně nereálné. Viděla jsem, za kolik se prádlo v sexshopech nakupuje, a nevěřila jsem, že se v tom dá najít rozumná marže,“ přiznává Lešinská. První zlom nastal, když jí dorazila testovací várka vzorků podprsenek a spodních kalhotek, které si objednala podle vlastních náčrtků. „Sama jsem byla skeptická, ale když prádlo přišlo, kvalita mě ohromila. Tehdy jsem si řekla: takhle jemné, vkusné a kvalitně zpracované erotické prádlo mi v Česku chybí, to chci prodávat.“
Zpočátku sice uvažovala o šití v tuzemsku, zatím ale podle svých slov narazila na ekonomickou realitu. Aby mohla zákaznicím nabídnout ucelený set podprsenky, kalhotek a podvazkového pásu, dostala by se s českou výrobou na trojnásobek současné ceny. „Když srovnám prádlo z luxusního butiku za sedm tisíc a to naše, řemeslně tam nevidím zásadní rozdíl. Lokální šití v České republice je můj další cíl do budoucna, chci takto jednou postavit prémiovou řadu, ale pro start byznysu to zkrátka nebylo konkurenceschopné,“ říká na rovinu.
Aby eliminovala riziko, že prádlo nebude sedět, prochází každý z dnešních sedmdesáti produktů v nabídce Missensual jejím osobním filtrem. „Mám dost atypickou, nekonfekční postavu. Každý model si proto nejdřív sama obléknu. Když mě někde táhne, zařezává se nebo se mi nelíbí, okamžitě ho vyřazuji. Pokud to nesedí mně, nemůžu to nabízet dál.“ Vsadila proto na univerzálnější kousky s nastavitelnými obvody, které dokážou pokrýt velikosti košíčků od A do E.
V praxi také narazila s marketingovými zkušenostmi z velkých firem a agenturního prostředí. „Říkala jsem si: mám background z e-commerce, nastavím kampaně a hned to poteče. Jenže realita peněz začínajícího projektu je úplně jiná,“ přiznává Lešinská. „Hned na podzim jsem tak propálila budget v kampaních, které pro náš mikrobyznys vůbec nefungovaly. Velké e-shopy zkrátka uvažují v jiných řádech. Nebo jsem chystala slevy na Black Friday, zákazníci na ně ale nereagovali a vrátili se až po něm,“ vysvětluje.
Navzdory porodním bolestem se ale byznys překlopil do černých čísel už po třech měsících. A pak každý další měsíc rostl o sto procent. Dnes už zakladatelku plnohodnotně živí, jeho roční obrat se po roce fungování pohybuje okolo milionu korun. Vánoční a valentýnské kampaně navíc do obchodu přivedly muže, kteří nakupují dárky a poukazy. Ty podle Lešinské v sezóně tvoří až polovinu objednávek.
Když dnes Michaela Lešinská na byznysových akcích odpovídá na otázku, čím se živí, lidé prý překvapeně zvedají obočí a zároveň se usmívají. „Erotické prádlo pořád vyvolává emoce a lehký úžas. Ale tabu už to není. Prodávám něco, co ženám vrací hlavu nahoru a zvedá sebevědomí,“ říká. Auta však z jejího života nezmizela. V havířovské garáži dál stojí dvě formule a sedm motokár, na kterých s partnerem o víkendech jezdí trénovat na okruh do Třince.