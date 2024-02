Skoro půl milionu lidí má datovku, ale nevyužívá ji. I tak do ní chodí pokuty a řeší se přes ni daně

Uložit 0

Měl to být důležitý krok, který pomůže přesunout komunikaci s úřady do online prostředí. U bezmála půl milionu Čechů se to ale nepodařilo. Právě tolik lidí ignoruje povinnost pro podnikatele či spolky mít datovou schránku. Může jim to přitom způsobit řadu problémů.

Datovku zřídil živnostníkům, spolkům a také nadacím přímo stát, aniž by budoucí uživatelé museli něco dělat. Povinnost využívat ji pak naběhla od prvního ledna loňského roku. Okolo 450 tisíc lidí se ale do své schránky nikdy aktivně nepřihlásilo. To však neznamená, že jim do ní nechodí žádné zprávy.

„Všechny úřady mají povinnost komunikovat s uživateli datové schránky pouze skrze ni. Datové zprávy jsou tak doručeny fikcí a vznikají právní účinky z doručení,“ uvedla pro CzechCrunch mluvčí Digitální a informační agentury Anna-Marie Lichtenbergová. Jinými slovy do datovky, ať už ji člověk kontroluje, nebo ne, chodí faktury, informace o zaplacení daně nebo například pokuty. Pokud si je člověk nevyzvedne, plynou z toho nepříjemnosti, v krajním případě může dojít až na exekuci.

„To samé se děje například tehdy, když do datové schránky přijde nějaká výzva či rozhodnutí vyplývající ze správních řízení. Ignorování se nevyplácí právě proto, že soud s lidmi bude komunikovat pouze přes datovou schránku, a pokud si tedy člověk nevyzvedne dopis, nebude se moct v daných lhůtách bránit,“ vysvětluje Lichtenbergová.

To ale není všechno. Kdo má datovou schránku, musí skrze ni i podávat daňové přiznání. Základní lhůta pro jeho podání za rok 2023 je začátkem letošního dubna. Pokud někdo s datovou schránkou bude chtít dokument podat fyzicky na finanční úřad, bude mu udělena pokuta. I o ní ale bude úřad informovat právě do datovky.

Důvody, proč se skoro půl milionu lidí do schránky nikdy nepřihlásilo, mohou být různé. Někteří patrně o povinnosti nevědí, a to ani přesto, že všem uživatelům přišel dopis s informací do vlastních rukou. Může jít také o osoby samostatně výdělečně činné, které mají pozastavenou živnost. I pro ně ale platí, že jim byla datovka zřízena. „Někteří žijí v domnění, že podnikání dávno ukončili, ve skutečnosti tak ale formálně neučinili. Určitě se také objevují uživatelé, kteří o povinnosti mít datovou schránku vědí, ale z různých důvodů ji ignorují,“ dodává mluvčí Digitální a informační agentury.

Ta o totožnosti jednotlivých lidí, kteří datovku mají, ale nepoužívají ji, nic bližšího neví. Úřad jen tuší, o jaké typy živnostníků jde: většinou o velkoobchodníky a maloobchodníky, konkrétně pak aktivní v oblasti stravování a pohostinství, stavební činnosti nebo například činnosti spojené s údržbou motorových vozidel.

Digitální a informační agentura proto spustila kampaň, ve které chce připomenout povinnost podávat daňové přiznání elektronicky. Chce také živnostníkům dát vědět, co konkrétně jim hrozí, a mluvit o výhodách a benefitech datových schránek. Na upozorňování lidí s datovkou bude spolupracovat se státní společností například i Generální finanční ředitelství.