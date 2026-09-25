Škrty v kultuře, svoboda projevu i vliv člověka na krajinu. V Praze začíná festival ilustrace a komiksu
Třináctý ročník festivalu LUSTR představí přes stovku tvůrců z Česka i zahraničí. K výstavám přidá workshopy, přednášky nebo živé natáčení podcastu.
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Praha bude následující týden patřit ilustraci a komiksu. Dneškem totiž začíná třináctý ročník festivalu LUSTR, který do 30. září představí více než stovku tvůrců z Česka i zahraničí. Jeho hlavním dějištěm bude Hala 17 v Holešovické tržnici, program se ale rozprostře i na další místa po městě. Vedle samotných výstav nabídne přednášky, workshopy nebo živé natáčení podcastu.
Srdcem letošního ročníku je výstava Krajina 2.0, která se zaměří na proměny krajiny v éře antropocénu. Téměř třicítka českých i zahraničních autorů a autorek se v ní dívá na krajinu poznamenanou člověkem i místa, která si příroda postupně bere zpět. Mezi vystavujícími jsou například Jan Šrámek, Eli Sočněva, Tomáš Staněk, Cristóbal Schmal nebo Aidan Koch.
Kromě hlavní výstavy se vrací také tradiční Showcase, výběr současných ilustrátorů a komiksových tvůrců z celého světa, kam letos dorazilo 767 přihlášek z celého světa. Samostatný prostor dostane také současná portugalská ilustrace. Portugalský salónek představí pětici tamních tvůrců, mezi nimiž jsou také autoři, kteří spolupracovali například s The New York Times či The New Yorkerem.
Festival se letos věnuje také společenským tématům. Česko-německý projekt Never Again pracuje například s rasismem, svobodou projevu, genderovými nerovnostmi, bezpečím queer komunit nebo toxickou maskulinitou. Další z výstav, Mamma mia?, se představí v The Chemistry Gallery v Hale 40. Mimo Holešovickou tržnici pak LUSTR zasáhne také do Letohrádku Hvězda na Praze 6, kde je k vidění výstava věnovaná cestovatelským deníkům, mapám a průvodcům od renesance po současnost.
Program ale nebude stát jen na hotových dílech. O víkendu se uskuteční také LUSTR Talks, během nichž jednotliví tvůrci představí nejen svou práci, ale i proces, který jí předchází. V sobotu 26. září od 17 hodin proběhne anglický blok se zahraničními hosty, v neděli od 18 hodin pak česká část. Vystoupí v ní například Magdaléna Gurská, Josef Sedlák, Jantra Šímová, Antonie Zavadilová, Veronika Homolová nebo Filip Tatýrek.
Téma hlavní výstavy se přesune také před mikrofon. V pátek a sobotu od 16:30 se přímo na festivalu bude živě natáčet podcast Podhoubí Radia Wave s Prokopem Pithartem, greenfluencerem, který šíří osvětu o rozmanitosti a důležitosti přírody. Společně s ilustrátorkou Magdalénou Gurskou a badatelkou Eliškou Fulínovou se na živém natáčení zaměří na to, jak výtvarníci interpretují krajinu v době antropocénu.
Do tvorby se budou moct zapojit ale i samotní návštěvníci. Chilsko-německý ilustrátor Cristóbal Schmal povede workshop zaměřený na vytváření geologií a krajin budoucnosti, litevský autor Jurijs Tatarkins zase ukáže, jak vytvořit mapu města podle vzpomínek, emocí, vůní a zvuků. Vyzkoušet půjde také risografický tisk nebo tvorbu šablon a následné sprejování. Program počítá i s rodinami s dětmi, pro které jsou připravené vlastní tvůrčí workshopy. LUSTR potrvá až do 30. září a výstavy v Hale 17 budou otevřené každý den od 10 do 20 hodin, The Chemistry Gallery v Hale 40 pak od 11 do 19 hodin.