LEGO Pokémon je tady! Ale jestli chcete Pikachu a spol. chytit všechny, pořádně si připlatíte
Pikachu, Eevee a Venusaur, Charizard + Blastoise budou hit, ne že ne. Ale doufali jsme, že Lego Pokémon nabídne i dostupnější stavebnici.
Lego právě představilo první stavebnice řady Pokémon. Chytíte je všechny? Pokud jste velcí fanoušci Pokémonů, tak určitě ano. Vždyť Lego Eevee je opravdu roztomilá a jako živá (nebo tedy kreslená), Lego Pikachu má možná hranatější tvářičky, než bychom si přáli, ale taky ujde, a trojice Lego Venusaur, Charizard a Blastoise je fakt působivá. Jenže pak je tu jejich cena.
Už teď je jasné, že to bude hit. Stejně jako Lego Star Wars nebo Lego Harry Potter. Lego si totiž pláclo s mega populárním Pokémonem a už brzy do svého e-shopu zařadí milované příšerky původem z Japonska. Ale první trojice stavebnic Lego Pokémon míří spíš na opravdu velké fanoušky a sběratele.
Protože jestli jste se těšili, že si pořídíte maskota téhle značky, žlutého Pikachu, tak si připravte 5 099 korun. Za dva tisíce kostek. Z nichž kromě skákajícího chlupáče na stylovém bleskovém podstavci (ale může i prostě stát) postavíte také pokéball, do kterého se bytosti v pokémoních příbězích chytají. A to si můžete pořídit ještě mnohem dražší kousek. Ale nebojte, i jeden levnější.
Působivější než Lego Pikachu – jehož buclaté tvářičky nám v kostičkové podobě trochu nesedí… – je skoro sedm tisíc dílků sochy trojice Venusaur, Charizard a Blastoise, tedy nejvyšších forem tří oblíbených základních pokémonů. Ty můžete sestavit samostatně, případně je umístit na víc než půl metru široký podstavec s travnatým/ohnivým/vodním terénem odpovídajícím každému z téhle trojice.
Jenže jak už asi sami tušíte, tahle jinak opravdu povedená Lego stavebnice nebude laciná. Lego Venusaur, Charizard a Blastoise vyjdou na 16 499 korun, což z nich činí sedmou nejdražší položku na českém e-shopu. Dražší než Lego Eiffelova věž nebo Lego Roklinka z Pána prstenů. Aspoň, že je tady Eevee.
Roztomilá Eevee je s ani ne šesti stovkami kostek a cenovkou 1 479 korun tou nejmenší a nejdostupnější stavebnicí z produktové řady Lego Pokémon, jejíž premiéra je sice impozantní a přinesla i ultimátního oblíbence Pikachu, ale přece jen jsme doufali i v pár levnějších kousků. Anebo v trojici Bulbasaur, Charmander a Squirtle v roztomilejší a nevyvinuté podobě!
Všechny tři stavebnice Lego Pokémon už jsou v předprodeji, do světa zamíří 27. února. Jestli vám ale tahle spolupráce není po chuti a dáváte přednost kouskům, kterými můžete obdarovat třeba i někoho, kdo není největší fanoušek kostiček či příšerek, podívejte se na nově představené a velice pěkné Lego květiny. A nezapomeňte omrknout i největší revoluci značky Lego za mnoho desítek let – chytrou kostku.