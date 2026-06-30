Spása před peklem. Tuhle kapesní klimatizaci za pár stovek vám v horku bude závidět každý
Rekordní horka jsou ve městech k nevydržení. Otestovali jsme proto šikovnou vychytávku, která slibuje úlevu ve vedrech.
Podle Českého hydrometeorologického ústavu máme za sebou nejteplejší víkend v historii měření na našem území. Nejvýmluvnějším důkazem je, o kolik padl dosavadní absolutní rekord: ještě v pátek činilo maximum 40,4 stupňů, po víkendu se ale předběžně vyšplhalo téměř na 42 stupňů.
Kdo touto zkouškou ohněm prošel a musel v pondělí vyrazit do práce, čelil další neúprosné výzvě: jízdě rozpálenou městskou hromadnou dopravou. A to není nic příjemného, ostatně například v Praze klimatizaci nemá zhruba 80 procent tramvají. Jakmile tak cestující nastoupí do vozu bez charakteristické žluté čelní masky, podle níž lze poznat klimatizované modely Škoda 15T a Škoda 52T, čeká ho cesta připomínající pojízdnou saunu.
Možná se vám, stejně jako mně, v uplynulých dnech stalo, že jste během úmorné jízdy narazili na usměvavého spolucestujícího, kterého vedro zjevně netrápilo. Z kapsy vytáhl elektronické zařízení velikosti mobilního telefonu, namířil si ho na obličej a s úlevou přivřel oči. Kapesní větráky jsou v českých ulicích k vidění čím dál častěji. A po zhruba hodinové cestě neklimatizovanou tramvajovou linkou číslo 10 jsem měla jasno: stojí za vyzkoušení.
Cool ’n’ Go AirJet coby záchrana do kabelky
Trh nabízí větráky na krk, modely se zabudovaným rozprašovačem vody i zařízení kombinující ventilátor s powerbankou. Já jsem však sáhla po obyčejném modelu Cool ‚n‘ Go AirJet od společnosti Verbatim, který je cenově dostupný a zároveň mimořádně skladný. Za zhruba pět set korun dostanete přesně to, co v parných dnech potřebujete nejvíc. Malý „fukar“, který poskytne okamžitou úlevu.
Uvnitř 13centimetrového zařízení, které váží pouhých 170 gramů, se ukrývá baterie s kapacitou 4 000 mAh. Větrák nabízí čtyři stupně intenzity foukání, dobíjí se přes USB-C a aktuální stav baterie zobrazuje na malém LED displeji. Výrobce ke gadgetu navíc přibalil i praktické poutko na zápěstí, takže se kupující nemusí bát, že by mu při neopatrné manipulaci vyklouzlo z ruky.
Po designové stránce nejde o žádný skvost. Kombinace šedého a fialového plastu působí poněkud lacině a připomíná elektroniku z minulých let. Jenže ve chvíli, kdy se člověku vedrem vaří mozek, je vzhled to poslední, co řeší.
Zpracování samotné je tedy spíše průměrné a nepůsobí zrovna bytelně, do ruky ovšem větrák padne naprosto ideálně. A jeho chladicí schopnost je s ohledem na jeho drobné rozměry skutečně dostačující, i během přecházení v osmatřiceti stupních po betonu zvládne poskytnout potřebnou úlevu od vedra. Bojovník proti horku se hodí nejen na procházky a do MHD, pomoci může i v situacích, kdy například stojíte frontu na zmrzlinu nebo chcete přežít v prvních řadách při čekání na koncert. Ale pozor, pravděpodobnost, že by zařízení přežilo moshpit, je mizivá.
Nejen kapesní klimatizace, ale i letadlová turbína
I tak má chladivá vychytávka jedno podstatné ale, a tím je hlučnost. Pokud přístroj rozjedete na nejvyšší, čtvrtý stupeň, větrák zvukem připomíná malou turbínu při startu letadla. I v hlučné tramvaji tak s největší pravděpodobností uživatel raději přepne na první nebo druhý level foukání, aby se vyhnul pokárání od spolucestujících. Ti ho ovšem budou pravděpodobně tiše nenávidět tak jako tak, v krizi jde totiž o skutečně záviděníhodnou vychytávku.
Výdrž baterie je na běžné používání zcela dostačující, má však své mouchy. Pokud uživatel často využívá větrák na maximální výkon, energie mu dojde za pouhých třicet až čtyřicet minut. Na rozumnější třetí stupeň to však vytáhne na dvě až tři hodiny. Nejpravděpodobněji však běžný uživatel, i kvůli hluku, využije příjemného prvního či druhého stupně intenzity foukání, u nějž výrobce slibuje výdrž sedm hodin.
Pokud tedy člověk hledá drobnou, výkonnou a cenově dostupnou vychytávku do horkých dnů, Cool ’n’ Go AirJet je fajn volba. Jen se musíte smířit s tím, že na nejvyšší výkon je to vyloženě otravný společník, kterého tak často budete krotit na nižších otáčkách.