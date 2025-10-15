Sportega a Ovečkárna? Dnes bychom do nich už asi neinvestovali, zní z eRockets. A vysvětlují proč
Tomáš Fikar z eRockets otevřeně popisuje, jaké problémy museli investoři řešit ve Sporteze a Ovečkárně. A jaká byla role Babišovy skupiny Enterstore.
Před sedmi lety, během prodeje e-shopu se spodním prádlem Astratex, se mezi skupinou eRockets (za kterou stojí například Jiří Hlavenka, Ondřej Klega, Tomáš Fikar, Roman Oravec nebo Josef Mech) a fondem Hartenberg Capital Andreje Babiše rozjely úspěšné námluvy. Dohromady působily hned v několika společnostech, teď však jejich dlouhotrvající byznysové partnerství končí – investoři z eRockets totiž svoje podíly prodali. A do podobných projektů by už znovu nešli, aspoň ne v těchto segmentech.
Aby bylo jasno – spolupráci s Hartenbergem, respektive skupinou Enterstore, která pod tento fond spadá, si velmi pochvalují. „Byla skvělá, lidsky bezvadná a není jí co vytknout,“ říká Fikar během rozhovoru pro CzechCrunch. Když se ale za všemi těmi roky ohlíží, zcela otevřeně přiznává: „Do firmy typu Sportega, která je čistý přeprodejce, bychom už asi dnes neinvestovali. A Ovečkárna? Tam jsme se dost rozmýšleli i tehdy.“
Řeč je o dvou e-shopech, kde ještě nedávno měli investoři z eRockets minoritní podíl, který ale v uplynulých dnech odprodali právě skupině Enterstore. „Majoritní vlastník, tedy Enterstore, se rozhodl konsolidovat své podíly a uplatnil opci jak ve společnosti Sportega, tak i v případě Czech Wool Company, která provozuje e-shop Ovečkárna,“ uvedl nedávno Klega pro CzechCrunch. Enterstore nyní ve Sporteze drží podíl 87,75 %, v Ovečkárně pak 95,25 %.
Jak ale Fikar upozorňuje, každý z těchto dvou příběhů je dost odlišný. Tak například Sportega dlouho fungovala jako e-shop, který se věnoval převážně prodeji vybavení pro sporty typu hokej nebo tenis. Když přišel covid, hromadné aktivity se nuceně omezily – a lidé začali vyhledávat spíš běh v lese nebo jízdu na kole. „Tak jsme nakoupili outdoorové věci a bicykly, skvěle to rostlo. Pak ale covid odezněl a zájem o tyto produkty rychle klesl,“ vzpomíná.
Sportega se z dobrých výsledků znenadání propadla do ztráty. „Museli jsme přistoupit k její restrukturalizaci, zbavili se mrtvého skladu. Nakonec se firma vrátila s ještě větším focusem ke kategoriím, které nabízela původně. Dnes funguje dobře, má jasnou vizi a přemýšlí i o akvizicích. My však víme, že do přeprodeje bychom už znovu nešli. Zažili jsme tam těžké chvíle, třeba když dodavatel změnil obchodní podmínky a my ztratili deset milionů v marži,“ líčí Fikar.
Působení v Ovečkárně pak bylo pro investory z eRockets zase jinou zkušeností. Do e-shopu s vlněným zbožím vstoupili v roce 2021 (tedy o dva roky později než do Sportegy) a Fikar rovnou hlásí, že šlo o poměrně specifický případ. „První důvod, proč jsme do ní vlastně ani nechtěli vstupovat, je, že se obvykle snažíme investovat do projektů, kde budeme mít minoritu, zatímco founder majoritu. Zde už jsme ale vstupovali rovnou s většinovým vlastníkem, kterým byl Enterstore,“ vysvětluje.
Problémem byl i byznysový model Ovečkárny, který je postaven na extrémní sezónnosti. „Celý rok tam čekáte na šest týdnů v roce, kdy se to zboží prodává. V mezičase firma prodělává peníze, což se pak sanuje až koncem roku. A s čím větší ztrátou jdete do hlavní sezóny, tím větší je pak tlak na výsledky,“ pokračuje Fikar.
Druhou potíží v Ovečkárně pak byla personální nestabilita, kterou investoři z eRockets dost často řešili. Zakladatel e-shopu Martin Bernátek se navíc časem z firmy stáhl a teď se věnuje svému dalšímu projektu OlaOla. „Sázka na externí management nám úplně nevycházela. Ovečkárna neustále hledala svůj status, do toho se střídali lidi ve vedení A toto má vždy určitý vliv na společnost. Naopak vliv eRockets byl z pozice minoritního akcionáře poměrně malý.“
Fikar pak, podobně jako v případě Sportegy, připomíná, že i u Ovečkárny nastaly chvíle, kdy se zdálo, že přichází boom v prodejích – kromě covidu například i se začátkem energetické krize v roce 2021. „Ceny energií vystřelily nahoru – a lidé si u nás začali ve velkém nakupovat teplé oblečení. Firma měla výborné výsledky a my si trochu naivně mysleli, že růst bude nekonečný. Ale nebyl. Krize odezněla a do té doby unikátní sortiment začal dostávat konkurenci i v podobě polského Allegra,“ doplňuje.
Oba e-shopy jsou teď podle něj stabilizované. Sportega loni meziročně vyrostla o 17 procent, utržila přes 580 milionů korun a skončila v zisku 23 milionů, přičemž o rok dřív vykázala ztrátu 24 milionů. Ovečkárna, respektive Czech Wool Company, měla loni obrat 380 milionů korun, zisk činil 13,5 milionu. „Zásadní roli na tom měl i Enterstore, který se ukázal jako finančně stabilní partner. Věděl, co dělá, a v těžkých chvílích pomohl,“ zdůrazňuje Fikar.
I proto nevylučuje další spolupráci v budoucnu. „V tuto chvíli nemáme žádné společné projekty, to se ale může brzy změnit,“ usmívá se. Na konkrétnější detaily je asi ještě brzo, ostatně exity ze Sportegy a Ovečkárny za řádově desítky milionů korun proběhly teprve nedávno. Fikar však prozrazuje, že eRockets nyní pracují na dvou nových akvizích. „První snad dotáhneme již brzy, druhá bude mimo Českou republiku.“
A jestli zaznamenal výtky kvůli tomu, že některé investice nebo exity jsou spojeny se skupinou kontroverzního Babiše? „Samozřejmě je určité procento lidí, které má vůči němu silné výhrady. Z byznysového pohledu v tom zásadní problém nevidím. Spolupráci s Enterstore vnímám jako nadstandardně dobrou, vždycky se chovali fér. Navíc ve středoevropském prostoru takových fondů moc není – a za každým někdo stojí,“ uzavírá Fikar.
Mimochodem – nejde o jeho první zkušenost s Babišovým byznysem. V minulosti totiž stál u zrodu a prodeje několika společností v oblasti online marketingu, startupů nebo e-commerce projektů, mezi které se řadí i konzultační společnost Acomware. Tu v roce 2015 ovládl mediální dům Mafra, který v té době patřil právě Babišovi. Během tohoto dealu se Fikar seznámil s Jozefem Janovem, partnerem Hartenbergu, jemuž přiblížil svět e-commerce. Tato spolupráce se následně zúročila při společné investici do Astratexu.
Dnes se eRockets zaměřují na projekty s obratem zhruba mezi 100 a 300 miliony korun, čísla ale nejsou rozhodující. Klíčové je, aby šlo o firmy s růstovým potenciálem, solidní ekonomikou, zajímavým produktem a silným founderem. Kromě toho zvažují navyšovat podíly v některých projektech, kde už jsou přítomní. V portfoliu jim aktuálně zbývá ještě módní značka Vuch, internetový obchod s oříšky a zdravou výživou Grizly či e-shop s dřevěnými výrobky ČistéDřevo.