Stáhl syny ze školy a vsadil vše na algoritmy. Věří, že může nahradit učitele po celém světě
Po krachu starého byznysu vzal Derek Li syny ze školy a postavil systém AI, který má změnit vzdělávání i přes čínské zákazy a nedůvěru Západu.
Derek Li patří mezi nejodvážnější podnikatele v čínském vzdělávání. Ještě před pár lety vedl jednu z tisíců doučovacích firem, jakých byla Čína plná. Pak ale vláda v roce 2021 zakázala placené doučování. Ze dne na den se celý sektor sesypal a Li málem zkrachoval. Zůstal mu dluh přes 2,6 miliardy korun, tisíce zaměstnanců a výhrůžky od věřitelů. „Bylo jasné, že musíme úplně změnit směr,“ vzpomíná. A tak zapnul na vyšší obrátky a vytvořil projekt, který z něj udělal boháče i jednoho z nejvlivnějších hráčů na trhu vzdělávání.
Jeho projekt se jmenuje Squirrel AI Learning a slibuje, že dokáže nahradit učitele algoritmy. Li přitom svému nápadu věří natolik, že letos v lednu odhlásil své čtrnáctileté syny z prestižní soukromé školy v Šanghaji. Nově se učí jen prostřednictvím jeho systému. „To, co děláme, je skutečně průlomové,“ řekl Li pro agenturu Bloomberg. „Každé dítě dostane vzdělávací cestu šitou na míru. To lidský učitel v takovém měřítku nikdy nedokáže.“
Squirrel AI není klasická škola ani tradiční doučování. Funguje jako kombinace chytrého softwaru a sítě franšízových učeben, které dnes stojí ve městech po celé Číně. Děti tam po vyučování nebo o prázdninách sedí u tabletů a učí se samostatně. V místnosti jsou jen asistenti, kteří dohlížejí, že vše běží, a zasahují, jen když je problém. Rodiče si mohou pořídit i domácí verzi v podobně tabletu, který dítě používá úplně samo.
Princip je jednoduchý. Každý předmět je rozdělený na tisíce takzvaných znalostních bodů. Matematika má třeba přes deset tisíc drobných dovedností. Student nejdřív projde testem, který přesně ukáže, co ovládá a kde má mezery. Algoritmus na základě výsledku navrhne individuální plán. Jak žák postupuje, software sleduje každé kliknutí, dobu přemýšlení i chyby a podle toho průběžně přizpůsobuje úroveň. Obsah vychází z učebnic a kurikula, které pro firmu rozebrali špičkoví učitelé. Ti pak nejsou hlavními postavami, ale spíše poradci, kteří z dat vidí, kde má dítě potíže a jak mu mohou lidsky pomoci.
Pod kapotou to běží na velkém adaptivním modelu, který zpracovává obrovské množství dat, aby odhalil vzorce a doporučil každému žákovi optimální tempo i obsah. Čím víc studentů systém využívá, tím přesnější dokáže být. Firma se chlubí, že díky tomu se přesnost odpovědí ve vybraných předmětech zvýšila ze 78 na 93 procent.
Někteří by namítli, že algoritmy zvládnou znalosti a dril, ale neumí děti inspirovat ani rozvíjet kreativitu. Li to nepopírá, ale tvrdí, že role učitele se musí změnit. „AI má učitele zbavit rutiny a nechat jim to nejdůležitější, tedy vztah s dětmi,“ říká. V jeho představě se učitel stane jakýmsi architektem učení, který analyzuje data a zaměřuje se na motivaci, sociální dovednosti a kritické myšlení. „Pokud vzdělávání neproměníme, zůstane zaseklé v minulém století,“ dodává. „A já chci, aby moje děti i děti na celém světě dostaly vzdělání, jaké jsem si přál mít já.“
Že to funguje, dokazují i čísla. Squirrel má dnes přes tři tisíce center a více než milion aktivních studentů. Celkem už platformu využilo 24 milionů dětí a firma nashromáždila deset miliard záznamů o jejich učení. Loni dokonce zapsala světový rekord do Guinnessovy knihy, když do jediné online lekce matematiky připojila 112 718 studentů najednou.
Liho cesta k tomu ale nebyla jednoduchá. Vyrůstal ve městě Čeng-čou, kde vyhrál národní matematickou olympiádu, a ještě na střední škole se dostal do elitního programu na šanghajské univerzitě Ťiao Tchung. Vystudoval mezinárodní ekonomické právo, ale lákalo ho podnikání. Už na střední prodával kazety a počítače, později spoluzaložil firmu zaměřenou na mimoškolní doučování jménem Only Education, jejíž hodnota v jednom momentě přesáhla 22 miliard dolarů. Vždy ho ale frustrovalo, jak je vzdělávání neefektivní a závislé na kvalitě učitelů. „Učitelé nejsou špatní, jen je jich málo a neumí se přizpůsobit každému dítěti. Technologie to může změnit,“ vysvětluje.
Proto v roce 2014 spustil Squirrel AI poté, co opustil Only Education. Do roku 2021 rostl jeho byznys rychle, než přišel zákaz doučování (aby Čína snížila tlak na děti a náklady rodin a zároveň dostala obří vzdělávací sektor pod větší kontrolu). Tržby se přes noc propadly, ale Li firmu přetvořil. Začal prodávat vlastní tablety a budovat síť samostudijních center, která zapadla do nových pravidel. Čínský zákaz se týkal placeného doučování hlavních školních předmětů učiteli, ale samostatné studium s technologií a bez přímé výuky člověka regulace nepostihuje.
Díky tomu se tržby do roku 2024 vyšplhaly na 324 milionů dolarů (6,6 miliardy korun) a firma znovu začala růst. Dnes má Li jasný plán: expanzi do Spojených států. Chce tam vybudovat síť center (má jich být opět přes tři tisíce) a prodávat tablety, podobně jako v Číně. A kolem let 2026 a 2027 chce na burzu.
Americkou expanzi ale komplikuje nedůvěra vůči čínským firmám a otázky kolem bezpečnosti dat. Li proto zdůrazňuje, že americká pobočka bude plně nezávislá, data zůstanou v USA a centra povedou místní franšízanti. „Žádná osobní data nebudou proudit do Číny,“ ujišťuje. „Všechno slouží jen k tomu, aby se děti učily lépe.“