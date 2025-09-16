Evoluce vzdělávání je tady. Unicorn University představuje mikrocertifikáty a MBA zaměřené na AI
S mikrocertifikáty začali jako první soukromá škola v ČR. Teď Unicorn University přidává další a otevírá i nový MBA program zaměřený na data a AI.
Dlouhé roky platilo, že cesta k diplomu je jasně nalajnovaná a trvá typicky tři roky v případě bakalářského nebo pět let u magisterského studia. Svět se ale mění a s ním i požadavky pracovního trhu. Firmy stále častěji hledají specialisty s konkrétními, okamžitě uplatnitelnými dovednostmi. Zejména pro technologický svět, kde se změny a inovace odehrávají rychleji, než jak školy zvládají reagovat, začíná být tradiční systém, ve kterém jen akreditace nového programu zabere dva roky, poněkud těžkopádný.
Odpovědí na to je fenomén mikrocertifikátů (z anglického micro-credentials), na který po vzoru prestižních zahraničních univerzit naskočily i vysoké školy v Česku včetně Unicorn University. Odborníci někdy dokonce hovoří o tichém fenoménu, který může od základu změnit fungování vysokého školství.
Unicorn University se od loňského září stala první českou soukromou vysokou školou, která tento koncept přivedla naplno k životu. Cílem je nabídnout zájemcům možnost doplnit si kvalifikaci, aniž by se museli zavázat ke studiu celého oboru. „Naše vysoká škola podporuje moderní formy vzdělávání. Uvědomujeme si, že mikrocertifikáty představují pro naše studenty evoluční posun dopředu,“ vysvětluje rektor Unicorn Vysoké školy, profesor Jan Čadil.
Na rozdíl od běžných online kurzů není mikrocertifikát pro studenty jen „cárem papíru“ poměrně nejisté hodnoty. Jde o standardizovaný elektronický záznam, který nese ověřitelné informace o svém držiteli, udělující instituci i obsahu samotného vzdělávání. „Získáním mikrocertifikátu jednoznačně prokazuji získanou kompetenci. Standardizovanou formou mám potvrzeno, co jsem vystudoval a jak náročné studium bylo,“ upřesňuje Čadil. Záznam tak obsahuje informace o výsledcích učení, objemu práce, úrovni, typu hodnocení nebo formě účasti.
Zásadní je napojení na Evropský systém přenosu a akumulace kreditů (ECTS). Tento systém zajišťuje, že získané vzdělání je transparentní, srovnatelné a uznatelné napříč Evropou. Doporučený objem jednoho mikrocertifikátu se pohybuje mezi 2 až 15 kredity ECTS, přičemž jeden kredit odpovídá přibližně 25 hodinám studijní zátěže. Student typicky získává PDF verzi osvědčení, která obsahuje elektronickou pečeť univerzity a kvalifikované elektronické časové razítko.
Právě tato měřitelnost je klíčová pro zaměstnavatele, kteří mohou lépe posoudit skutečné dovednosti kandidáta. A kdo je typickým studentem? „Například ti, kdo se chtějí na dynamickém pracovním trhu stát atraktivnějším pro zaměstnavatele, zároveň ale nemohou nastoupit do standardního studijního programu,“ říká rektor. Oblíbené jsou kratší kurzy i u firem, které je v rámci upskillingu a reskillingu objednávají pro své zaměstnance.
Mikrocertifikáty jsou navrženy s ohledem na maximální flexibilitu, často obohacené o rozsáhlé online zdroje a cvičení, aby je bylo možné skloubit s prací či rodinným životem. Studenti na Unicorn University mají k dispozici například digitální vzdělávací platformy uuBook a uuCourse, díky kterým mají nepřetržitou podporu během celého studia.
Od Pythonu po nové MBA zaměřené na data-driven rozhodnutí
Nabídka kurzů Unicorn University se zaměřuje na softwarový vývoj, data science nebo umělou inteligenci a soukromá škola ji plánuje postupně rozšířit nejen o programy v angličtině, které bude nabízet celosvětově, například v Asii nebo USA, ale i o další žádané oblasti. „Například kurzy zaměřené na programování v Pythonu, strojové učení, energetiku, analýzu dat a jejich vizualizaci nebo netechnický mikrocertifikát věnovaný základům podnikání a managementu,“ odhaluje Čadil. Každý program má svého garanta, kterým je buď akademický pracovník, nebo ověřený odborník z praxe.
Nejde ovšem o zkratku určenou jen pro ty, kdo neplánují usilovat o plnohodnotný vysokoškolský diplom. Získané kredity si totiž držitel mikrocertifikátu může v případě, že se později rozhodne pro standardní studijní program, započítat. Tím se mu studium bakalářského či magisterského oboru může výrazně zkrátit a zjednodušit. Někteří i očekávají, že jednotlivé certifikáty bude brzy možné skládat do větších celků a dopracovat se skrze ně až k plnohodnotnému vysokoškolskému titulu.
Už se nestačí něčemu v mládí vyučit a to dělat po zbytek života.
Tuto vizi v nedávném rozhovoru nastínili i Jan Jaroš, CEO technologické společnosti Unicorn Systems. Podle něj mikrocertifikáty představují přirozenou odpověď na to, jak se mění požadavky trhu a samotný pohled na kariéru. Podle jeho názoru se může stát, že za pár let se bakalářské a magisterské diplomy budou skládat z určitého množství mikrocertifikátů, které si student bude vybírat jako v cafeterii. Tím by se univerzitní vzdělávání stalo pružnějším a rychlejším.
„Když jsem před třiceti lety studoval já, věděl jsem, že budu na škole pět let a pak mě čekají desítky let práce. Dneska je svět úplně jiný, člověk se potřebuje učit v podstatě pořád,“ říká Jaroš a dodává: „Část mladých lidí se dnes odmítá zavázat k dlouhým rokům studia. Chtějí se učit po menších kouscích, třeba dva tři měsíce, a pak pokračovat něčím dalším. Přesně takovou svobodu vzdělávání mikrocertifikáty umožňují. Je to úplně nová věc, která reaguje na to, že už se nestačí něčemu v mládí vyučit, a to dělat po zbytek života.“
Jeho slova potvrzuje i dlouhodobě vysoký zájem o různé nástavbové studijní programy, zejména pak o ty vedoucí k získání titulu MBA (Master of Business Administration). Unicorn University v září letošního roku představila nový program MBA: Data and AI Driven Management.
„Chceme manažery pomoci připravit na svět, kde se klíčová rozhodnutí opírají o data a kde se umělá inteligence stává každodenním nástrojem řízení. Program kombinuje praktické dovednosti s hlubším porozuměním datové analytice, zároveň ale klademe důraz i na odpovědnost a etiku při práci s daty,“ představuje novinku profesor Čadil, který je zároveň garantem nového programu.
Prezenční část studia probíhá jednou měsíčně, zbytek výuky je online, aby škola vyšla vstříc zkušeným manažerům, kteří nemají času na rozdávání a preferují možnost učit se kdykoli a kdekoli. První běh MBA mikrocertifikátu se otevře pro dvě desítky studentů, přihlášky jsou již spuštěny.
